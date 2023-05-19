Квартира в новостройке 2BR | The V Tower | Neighbouring areas

Дубай, ОАЭ

от € 827,000

Сдача в: 2026

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью представляет 2-комнатную квартиру, расположенную в Дубай Марина, известную как Марина Шорс от Emaar. Предлагая множество удивительных единиц с удобствами для своих жителей, чтобы воспользоваться. План оплаты; Авансовый платеж – 10% Во время строительства – 70% На передачу – 20% Удобства и удобства; 2 спальни 2 ванны без мебели BUA; 1223 кв. Прачечная Прогулка в шкафчике Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания 24/7 Безопасность Район барбекю Бассейн тренажерный зал Столовая и розничная торговля Медицинский центр Баскетбол и теннисный корт Марина и Яхта Ресторан и Кафе Супермаркет и шоппинг Детская игровая площадка Йога и Медитация Общественный зал больница Спортивный корт Зеленое окружение Сад и парк Школа и Институт Водная активность Фитнес-центр Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284