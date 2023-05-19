  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. ОАЭ
  4. Квартира в новостройке 2BR | The V Tower | Neighbouring areas

Квартира в новостройке 2BR | The V Tower | Neighbouring areas

Дубай, ОАЭ
от € 202,000
;
Квартира в новостройке 2BR | The V Tower | Neighbouring areas
1 / 9 1
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительную 2-комнатную квартиру, расположенную в Вади Аль Сафа 5, известную как V Tower by Tiger Group

Соседство поблизости;

  • Вилла – 2,3 км
  • Ливан – 3,2 км
  • Дубай Силиконовый оазис – 4,1 км
  • Соколиный город чудес – 4,5 км

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • меблированный
  • BUA; 908 кв.
  • Порошковая комната
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Район барбекю
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • Досуг и Парк
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • мечеть
  • Школа и Институт
  • Спа и Сауна
  • Спортивный корт
  • Зеленое окружение
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Фитнес-центр
  • сады

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 2BR | The V Tower | Neighbouring areas

Похожие комплексы
Жилой комплекс Отельные апартаменты с панорамным видом
Дубай, ОАЭ
Резиденция Панорамная квартира премиум-класса!
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов Mag 22 рядом с полем для гольфа и центром города, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Резиденция премиум класса Orchid с бассейном и спа-центром в престижном районе Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция The Edge с бассейнами и панорамным видом рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Вы просматриваете
Квартира в новостройке 2BR | The V Tower | Neighbouring areas
Дубай, ОАЭ
от € 202,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 2BR | Marina Shores | Payment Plan
Многоквартирный жилой дом 2BR | Marina Shores | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
от € 827,000
Сдача в: 2026
Royal BIP Real Estate Brokers с радостью представляет 2-комнатную квартиру, расположенную в Дубай Марина, известную как Марина Шорс от Emaar. Предлагая множество удивительных единиц с удобствами для своих жителей, чтобы воспользоваться. План оплаты; Авансовый платеж – 10% Во время строительства – 70% На передачу – 20% Удобства и удобства; 2 спальни 2 ванны без мебели BUA; 1223 кв. Прачечная Прогулка в шкафчике Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания 24/7 Безопасность Район барбекю Бассейн тренажерный зал Столовая и розничная торговля Медицинский центр Баскетбол и теннисный корт Марина и Яхта Ресторан и Кафе Супермаркет и шоппинг Детская игровая площадка Йога и Медитация Общественный зал больница Спортивный корт Зеленое окружение Сад и парк Школа и Институт Водная активность Фитнес-центр Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Резиденция Квартира на юге Дубая с красивым видом!
Резиденция Квартира на юге Дубая с красивым видом!
Дубай, ОАЭ
от € 170,435
Агентство: DDA Real Estate
Квартира на юге Дубая с красивым видом на ландшафтные сады. Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Tenora – 10-этажный жилой комплекс в районе Dubai South. Dubai South – это район, ранее известный как Dubai World Central district. Здесь находится международный аэропорт Аль-Мактум, а также проходит выставка Dubai Expo 2020. В сообществе есть супермаркеты, магазины и кафе, больницы и остановки общественного транспорта. Недвижимость в данном районе является инвестиционно привлекательной. В квартирах предусмотрены: полностью оборудованная кухня, стиральная машина, сушилка, духовка, холодильник и микроволновая печь. Просторный балкон позволяет жильцам наслаждаться потрясающими видами. УНИКАЛЬНОСТЬ: Удобства в проекте включают: бассейн с регулируемой температурой, хорошо оборудованный тренажерный зал, паровую баню и сауну, а также детскую игровую площадку. В здании также расположены многофункциональный зал для проведения мероприятий и ландшафтные сады. Кроме того, жители могут воспользоваться высокоскоростными лифтами, просторной парковкой и круглосуточной охраной. На территории комплекса находятся ландшафтные сады и просторная парковка. Жильцы могут воспользоваться скоростными лифтами. На первом этаже расположены несколько магазинов, а также заведений общественного питания. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Дубая!
Многоквартирный жилой дом 3BR | Amber | Prime Location
Многоквартирный жилой дом 3BR | Amber | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от € 507,000
Сдача в: 2024
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить 3-комнатную квартиру, расположенную в Аль-Фурджане, известную как Amber от Azizi Development Удобства и удобства; 3 спальни 3 ванны без мебели BUA; 1261 кв. Прачечная Встроенный в гардеробе Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн тренажерный зал Район барбекю Столовая и розничная торговля CCTV Безопасность 24/7 мечеть Спортивный корт Тихая зеленая зона Школы и институт Досуг и Парк Баскетбол и теннисный корт Многоцелевой зал Игровая зона Детская игровая площадка Торговая и супермаркетная зона Велоспорт, Бег и Бег Расположение рядом; Прогулка JBR – 20 минут Пальма Джумейра – 20 минут Бурдж Аль Араб – 25 минут Международный аэропорт Аль Мактум – 25 минут Дубай Молл – 30 минут Международный аэропорт Дубая – 35 минут Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Realting.com
Перейти