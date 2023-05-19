Квартира в новостройке Studio | The V Tower | Tiger Group
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты-студио, расположенные в Вади-Аль-Сафа 5, известной как V Tower by Tiger Group
Основные моменты;
- Лучшие в своем классе удобства и удобства
- Круглосуточная охрана
- Закрытый сбалансированный образ жизни
- Привлекательные варианты плана оплаты
- Рядом с торговым центром мирового класса
- Современная квартира и дуплексы
Удобства и удобства;
- Studio
- 1 ванна
- меблированный
- BUA; 404 кв.
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Район барбекю
- тренажерный зал
- Бассейн
- Столовая и розничная торговля
- Медицинский центр
- Досуг и Парк
- Детская игровая площадка
- Ресторан и Кафе
- Супермаркет и Торговая зона
- мечеть
- Школа и Институт
- Спа и Сауна
- Спортивный корт
- Зеленое окружение
- Велоспорт, Бег и Бег
- Фитнес-центр
- сады
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284