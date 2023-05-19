Квартира в новостройке Studio | The V Tower | Tiger Group

Дубай, ОАЭ

от € 158,026

Сдача в: 2025

Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Elitz by Danube расположен в первоклассном районе в развитом сообществе JVC. Комплекс станет архитектурной достопримечательностью в этом районе. Elitz - это башни-близнецы с жилыми, торговыми и коммерческими помещениями. Jumeirah Village Circle - одно из самых популярных сообществ Дубая. JVC предлагает множество вариантов жилья, конкурентоспособные цены и яркий жизненный опыт. Это семейное сообщество предоставляет жителям множество преимуществ, включая удобное расположение, доступ к различным вариантам развлечений и множеству спортивных сооружений, а также другие удобства. Инфраструктура: - детский сад; - кинотеатр; - мини-клуб; - зона отдыха; - сауна; - СПА-центр; - салон красоты; - фитнес-зал; - площадка для барбекю; - детская площадка и бассейн; - бассейн; - мини-гольф; - теннисный корт; - система «умный дом»; - парковка. Расположение: - Близко к автобусным остановкам; - Близко к торговым центрам; - Близко к школе; - Близко от детского сада; - Вид на город; - Вид на парк/сад. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций от 7%; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПЛЮСЫ РАБОТЫ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. Напишите или позвоните нам, и мы расскажем Вам о самых выгодных предложениях рынка недвижимости в Дубае! Консультация бесплатно!