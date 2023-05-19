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Квартира в новостройке Studio | The V Tower | Tiger Group

Дубай, ОАЭ
от € 106,000
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Квартира в новостройке Studio | The V Tower | Tiger Group
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты-студио, расположенные в Вади-Аль-Сафа 5, известной как V Tower by Tiger Group

Основные моменты;

  • Лучшие в своем классе удобства и удобства
  • Круглосуточная охрана
  • Закрытый сбалансированный образ жизни
  • Привлекательные варианты плана оплаты
  • Рядом с торговым центром мирового класса
  • Современная квартира и дуплексы

Удобства и удобства;

  • Studio
  • 1 ванна
  • меблированный
  • BUA; 404 кв.
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Район барбекю
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • Досуг и Парк
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • мечеть
  • Школа и Институт
  • Спа и Сауна
  • Спортивный корт
  • Зеленое окружение
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Фитнес-центр
  • сады

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме Studio | The V Tower | Tiger Group

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