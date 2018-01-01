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Жилой комплекс Новая резиденция Canal Front Residences с бассейном на берегу канала, в районе Al Wasl, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 1,010,557
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Жилой комплекс Новая резиденция Canal Front Residences с бассейном на берегу канала, в районе Al Wasl, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются элитные апартаменты с балконами, террасами и панорамными видами.

Резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, ухоженной террасой, велосипедной дорожной вдоль канала, детской игровой комнатой, зоной барбекю.

Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с ресторанами и торговыми центрами, зелеными зонами и зонами отдыха, выездом на автомагистраль Шейх-Зайед-Роад.

  • Международный финансовый центр Дубая - 5 минут
  • Бурдж Халифа - 5 минут
  • Джумейра-Бич - 5 минут
  • Дубай Молл - 5 минут
  • Бизнес-Бэй - 5 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Новая резиденция Canal Front Residences с бассейном на берегу канала, в районе Al Wasl, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 1,010,557
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ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Грузии и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Montrose Residence - комплекс, состоящий из трех современных зданий. Застройщиком выступает Deyaar. Комплекс расположен в одном из самых зеленых районов. Из окон квартир открывается потрясающий вид на ландшафтные сады и парки. Все апартаменты Mont Rose построены с учетом высоких технических требований, включая открытые пространства, спроектированные с учетом удобства и уюта. У комплекса есть свой собственный бассейн на крыше, откуда жители могут наслаждаться видом на Дубай. Интерьер квартир выполнен в современном стиле. Плюсы комплекса: - Пейзажный бассейн на крыше - Круглосуточная система безопасности - Система контроля доступа - Система пожаротушения и сигнализации - Зона отдыха на открытом воздухе и игровая площадка для детей - Тренажерный зал по последнему слову техники Mont Rose расположен рядос с Дубайским научным парком, рядом с улицей Умм-Сукхайм, которая находится менее чем в 10 минутах от торгового центра Mall of the Emirates. Рядом находится все для комфортной жизни (супермаркеты, кафе, рестораны, школы и тд). С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Многоквартирный жилой дом 2BR | The Crestmark | Payment Plan
Многоквартирный жилой дом 2BR | The Crestmark | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
от € 694,000
Сдача в: 2026
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительную 2-комнатную квартиру, расположенную в Business Bay, известную как Crestmark by Ellington План оплаты; Авансовый платеж – 20% Во время строительства – 50% На передачу – 30% Удобства и удобства; 2 спальни 3 ванны без мебели BUA; 1348 кв. Порошковая комната Прачечная Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн тренажерный зал Район барбекю Фитнес-центр Секретная клубная комната Тредвелл Фитнес Аракадная комната Мир Кидополиса ( Область игры Эллингтона ) Наружная йога и медитация EV Зарядная станция Библиотека области Велосипедная дорожка Колода ступиц Изогнутая уличная скамейка Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Апартаменты The Cove с видом на город, парк, пристань для яхт и заповедник Ras Al Khor, Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Апартаменты The Cove с видом на город, парк, пристань для яхт и заповедник Ras Al Khor, Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 554,700
Агентство: TRANIO
Проект - жилой комплекс из нескольких зданий The Cove с панорамным видом на центр Дубая и заповедник дикой природы Ras Al Khor. Этот комплекс также включает удобства для отдыха и развлечений: рестораны, кафе, зеленый центральный парк района, пристань для яхт, яхт-клуб станут популярными местами для жителей. The Cove включает жилые объекты с разными планировками: стандартные апартаменты с 1-3 спальнями, дуплексы с 2-3 спальнями и таунхаусы с 2-4 спальнями. Расположение и объекты поблизости Dubai Creek Harbour - один из самых динамично развивающихся районов Дубая. Рядом - школы, отели, магазины, рестораны, кафе, пристань для яхт, центральный парк и набережная для прогулок. Район Downtown Dubai и Международный аэропорт Дубая — в 10–15 минутах езды.
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