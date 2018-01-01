Жилой комплекс Новая резиденция Canal Front Residences с бассейном на берегу канала, в районе Al Wasl, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 1,010,557
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О комплексе
Предлагаются элитные апартаменты с балконами, террасами и панорамными видами.
Резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, ухоженной террасой, велосипедной дорожной вдоль канала, детской игровой комнатой, зоной барбекю.
Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с ресторанами и торговыми центрами, зелеными зонами и зонами отдыха, выездом на автомагистраль Шейх-Зайед-Роад.
- Международный финансовый центр Дубая - 5 минут
- Бурдж Халифа - 5 минут
- Джумейра-Бич - 5 минут
- Дубай Молл - 5 минут
- Бизнес-Бэй - 5 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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