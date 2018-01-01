Жилой комплекс Элитная резиденция Baccarat Residences в самом центре района Downtown Dubai, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от € 2,584,000

Сдача в: -2026

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает удивительную квартиру с 4 спальнями, расположенную в заливе Блюуотерс, Дубай. Bluewaters Bay от Meraas - это высотная жилая набережная, которая украшена новой версией роскошной морской жизни, дизайн которой вдохновлен стилем жизни Дубая, захватывающим захватывающую набережную и & вид на город Удобства и удобства; 4 спальни 5 баня без мебели BUA; 2994 кв. Порошковая комната Прачечная Горничная комната Область магазина оформление Балкон / Терраса тренажерный зал Район барбекю Медицинский центр Зона отдыха Ресторан и Кафе Столовая и розничная торговля Супермаркет и Торговая зона Бассейн Доступ к пляжу Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде Водная активность Спа и Сауна Зона йоги и медитации Соседство поблизости; Башни на озере Джумейра ( 2,1 км ) Луга ( 3,0 км ) Острова Джумейра ( 3,3 км ) Парк Джумейра ( 3,5 км ) Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284