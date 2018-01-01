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Жилой комплекс Элитная резиденция Baccarat Residences в самом центре района Downtown Dubai, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 4,511,407
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Жилой комплекс Элитная резиденция Baccarat Residences в самом центре района Downtown Dubai, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются элитные апартаменты с балконами, террасами и панорамными видами на Бурдж Халифа.

Резиденция располагает отелем, бассейном с террасой, рестораном с баром, тренажерным залом, спа-зоной, детской игровой комнатой, конференц-залами.

Окончание строительства - июнь 2026 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Международный финансовый центр Дубая - 5 минут
  • Бурдж Халифа - 5 минут
  • Дубай Опера - 5 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 10 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Элитная резиденция Baccarat Residences в самом центре района Downtown Dubai, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
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