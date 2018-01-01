Жилой комплекс Элитная резиденция Baccarat Residences в самом центре района Downtown Dubai, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 4,511,407
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О комплексе
Предлагаются элитные апартаменты с балконами, террасами и панорамными видами на Бурдж Халифа.
Резиденция располагает отелем, бассейном с террасой, рестораном с баром, тренажерным залом, спа-зоной, детской игровой комнатой, конференц-залами.
Окончание строительства - июнь 2026 года.Расположение и объекты поблизости
- Международный финансовый центр Дубая - 5 минут
- Бурдж Халифа - 5 минут
- Дубай Опера - 5 минут
- Международный аэропорт Дубай - 10 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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