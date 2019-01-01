Квартира в новостройке Studio | Canal Crown | Damac
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты-студио, расположенные в Business Bay, известном как Canal Crown от Damac Properties
Основные моменты;
- Роскошная смотровая площадка на высшем уровне
- Привлекательные варианты плана оплаты доступны в кратчайшие сроки
- Рядом с достопримечательностями, такими как Бурдж Халифа и Центр города Дубай
- Удобства для отдыха на подиуме, включая UFO Spa и капсулы для отдыха
Удобства и удобства;
- Studio
- 1 ванна
- без мебели
- BUA; 432 кв.
- Прачечная
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Район барбекю
- Бассейн
- тренажерный зал
- Рестораны и магазины
- Ресторан и Кафе
- Медицинский центр
- Детская игровая площадка
- Супермаркет и Торговая зона
- Спортивный корт
- Йога и Медитация
- Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
- Общественный зал
- Фитнес-центр
- больница
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284