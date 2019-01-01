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Квартира в новостройке Studio | Canal Crown | Damac

Дубай, ОАЭ
от € 283,000
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Квартира в новостройке Studio | Canal Crown | Damac
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты-студио, расположенные в Business Bay, известном как Canal Crown от Damac Properties

Основные моменты;

  • Роскошная смотровая площадка на высшем уровне
  • Привлекательные варианты плана оплаты доступны в кратчайшие сроки
  • Рядом с достопримечательностями, такими как Бурдж Халифа и Центр города Дубай
  • Удобства для отдыха на подиуме, включая UFO Spa и капсулы для отдыха

Удобства и удобства;

  • Studio
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 432 кв.
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Рестораны и магазины
  • Ресторан и Кафе
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Спортивный корт
  • Йога и Медитация
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Общественный зал
  • Фитнес-центр
  • больница

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме Studio | Canal Crown | Damac

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Многоквартирный жилой дом Elano by Oro24 - Arjan Dubai
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Сдача в: 2025
Застройщик: Oro24
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