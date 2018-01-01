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Жилой комплекс Апартаменты с широким спектром удобств

Абу-Даби, ОАЭ
от € 192,647
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Жилой комплекс Апартаменты с широким спектром удобств
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О комплексе

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Diva — новый жилой проект Reportage Properties, расположенный на острове Яс в Абу-Даби. Часть квартир на первом этаже имеют большие террасы и частные бассейны, в то время как многие другие имеют большие балконы, где жители смогут насладиться трапезой на свежем воздухе и потрясающим пейзажным видом на Персидский залив, а также на остров Яс и Абу-Даби.

Жители могут пользоваться широким спектром удобств:

- Детский сад;
- Детская площадка;
- Общественный тренажерный зал;
- Бассейн;
- Круглосуточная охрана, видеонаблюдение;
- Кабельное и спутниковое телевидение.

Расположение:
05 минут - Мир Феррари в Абу-Даби;
05 минут - Яс Плаза;
10 минут - Yas Waterworld;
12 минут - международный аэропорт Абу-Даби;
20 минут - Большая мечеть шейха Зайда;
24 минуты - Остров Саадият.

Плюсы инвестирования:
- Рентабельность инвестиций от 6%.
- Резидентская виза сроком от 3 до 10 лет с правом продления.
- Беспроцентная рассрочка.
- Комиссия 0%.
- Высокий спрос арендаторов.

Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Обеспечим безопасную сделку с застройщиком. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости.
Звоните или пишите, ответим на все вопросы, касающиеся приобретения апартаментов!
 

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 148.0
Цена за м², € 3 031
Цена квартиры, € 448 662
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Квартира
Площадь, м² 28.0
Цена за м², € 6 880
Цена квартиры, € 192 647
Местонахождение новостройки
Абу-Даби, ОАЭ
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