Жилой комплекс Апартаменты с широким спектром удобств

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;

- помощь в организации переезда;

- ежегодный доход от инвестиций до 20%;

- финансовая гарантия дохода;

- юридическая защита сделки;

- бесплатная консультация;

- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.

- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!



Diva — новый жилой проект Reportage Properties, расположенный на острове Яс в Абу-Даби. Часть квартир на первом этаже имеют большие террасы и частные бассейны, в то время как многие другие имеют большие балконы, где жители смогут насладиться трапезой на свежем воздухе и потрясающим пейзажным видом на Персидский залив, а также на остров Яс и Абу-Даби.



Жители могут пользоваться широким спектром удобств:



- Детский сад;

- Детская площадка;

- Общественный тренажерный зал;

- Бассейн;

- Круглосуточная охрана, видеонаблюдение;

- Кабельное и спутниковое телевидение.



Расположение:

05 минут - Мир Феррари в Абу-Даби;

05 минут - Яс Плаза;

10 минут - Yas Waterworld;

12 минут - международный аэропорт Абу-Даби;

20 минут - Большая мечеть шейха Зайда;

24 минуты - Остров Саадият.



Плюсы инвестирования:

- Рентабельность инвестиций от 6%.

- Резидентская виза сроком от 3 до 10 лет с правом продления.

- Беспроцентная рассрочка.

- Комиссия 0%.

- Высокий спрос арендаторов.



Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Обеспечим безопасную сделку с застройщиком. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости.

Звоните или пишите, ответим на все вопросы, касающиеся приобретения апартаментов!

