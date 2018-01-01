Жилой комплекс Апартаменты с широким спектром удобств
О комплексе
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Diva — новый жилой проект Reportage Properties, расположенный на острове Яс в Абу-Даби. Часть квартир на первом этаже имеют большие террасы и частные бассейны, в то время как многие другие имеют большие балконы, где жители смогут насладиться трапезой на свежем воздухе и потрясающим пейзажным видом на Персидский залив, а также на остров Яс и Абу-Даби.
Жители могут пользоваться широким спектром удобств:
- Детский сад;
- Детская площадка;
- Общественный тренажерный зал;
- Бассейн;
- Круглосуточная охрана, видеонаблюдение;
- Кабельное и спутниковое телевидение.
Расположение:
05 минут - Мир Феррари в Абу-Даби;
05 минут - Яс Плаза;
10 минут - Yas Waterworld;
12 минут - международный аэропорт Абу-Даби;
20 минут - Большая мечеть шейха Зайда;
24 минуты - Остров Саадият.
Плюсы инвестирования:
- Рентабельность инвестиций от 6%.
- Резидентская виза сроком от 3 до 10 лет с правом продления.
- Беспроцентная рассрочка.
- Комиссия 0%.
- Высокий спрос арендаторов.
Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Обеспечим безопасную сделку с застройщиком. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости.
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