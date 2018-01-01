Жилой комплекс Роскошная квартира в семейном районе
О комплексе
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Verdana – это лимитированная коллекция роскошных апартаментов от компании Reportage Properties. Комплекс является частью крупного целевого района эмирата Dubai Investment Park. Проект находится в центральной части сообщества и занимает площадь более 42,191 кв. м.
Недвижимость в этом сообществе сочетает в себе современные архитектурные особенности, дополненные сдержанной цветовой палитрой и первоклассной отделкой с использованием цельного дерева и керамики. Фасад комплекса будет оборудован панорамными окнами во всю стену, из которых открываются живописные виды на зеленые лужайки, ландшафтный парк и окрестности Dubai Investment Park.
На территории комплекса также предусмотрен ряд удобств и развлечений, которые включают:
- 2 взрослых и 2 детских бассейна;
- современный тренажерный зал с фитнес-зоной;
- живописные парки с прогулочными и беговыми дорожками;
- детские игровые площадки;
- уютные зоны для отдыха и встреч с близкими;
- общественный центр с розничными магазинами.
Расположение:
Verdana – часть востребованного делового района Dubai Investment Park. DIP задуман как экологичное многофункциональное комьюнити с большим разнообразием жилой и коммерческой недвижимости. Здесь предусмотрены все необходимые объекты инфраструктуры и разнообразные удобства для семейного отдыха и поддержания активного образа жизни.
В 20–30 минутах езды расположены такие значимые локации эмирата, как:
- Al Maktoum International Airport;
- Dubai Marina;
- Palm Jumeirah;
- Mall of The Emirates;
- Dubai Mall.
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