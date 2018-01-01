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Жилой комплекс Роскошная квартира в семейном районе

Дубай, ОАЭ
от € 98,935
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Жилой комплекс Роскошная квартира в семейном районе
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О комплексе

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
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Verdana – это лимитированная коллекция роскошных апартаментов от компании Reportage Properties. Комплекс является частью крупного целевого района эмирата Dubai Investment Park. Проект находится в центральной части сообщества и занимает площадь более 42,191 кв. м.

Недвижимость в этом сообществе сочетает в себе современные архитектурные особенности, дополненные сдержанной цветовой палитрой и первоклассной отделкой с использованием цельного дерева и керамики. Фасад комплекса будет оборудован панорамными окнами во всю стену, из которых открываются живописные виды на зеленые лужайки, ландшафтный парк и окрестности Dubai Investment Park.

На территории комплекса также предусмотрен ряд удобств и развлечений, которые включают:
- 2 взрослых и 2 детских бассейна;
- современный тренажерный зал с фитнес-зоной;
- живописные парки с прогулочными и беговыми дорожками;
- детские игровые площадки;
- уютные зоны для отдыха и встреч с близкими;
- общественный центр с розничными магазинами.

Расположение:

Verdana – часть востребованного делового района Dubai Investment Park. DIP задуман как экологичное многофункциональное комьюнити с большим разнообразием жилой и коммерческой недвижимости. Здесь предусмотрены все необходимые объекты инфраструктуры и разнообразные удобства для семейного отдыха и поддержания активного образа жизни.

В 20–30 минутах езды расположены такие значимые локации эмирата, как:
- Al Maktoum International Airport;
- Dubai Marina;
- Palm Jumeirah;
- Mall of The Emirates;
- Dubai Mall.

Плюсы работы с нами:
- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.
- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.
- Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае.
- Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку.
- Работаем без комиссии.

Напишите или позвоните нам, и мы расскажем Вам о самых выгодных предложениях рынка недвижимости в Дубае! Консультация бесплатно!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 61.0
Цена за м², € 2 283
Цена квартиры, € 139 255
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Квартира
Площадь, м² 34.0
Цена за м², € 2 910
Цена квартиры, € 98 935
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Роскошная квартира в семейном районе
Дубай, ОАЭ
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ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Golf Grand — новый премиальный проект от популярного застройщика класса люкс Emaar Properties. 15-этажная башня расположена на подиуме, где будут представлены разнообразные удобства. Проект строится в окружении пышной зелени в престижном комьюнити Dubai Hills Estate. Сообщество удобно расположено между Dubai Marina и Downtown Dubai. К покупке в Golf Grand представлены апартаменты с 1–3 спальнями площадью от 63 кв. м до 187 кв. м. Все 323 резиденции включают минимум один просторный балкон или террасу, прачечную, гардеробную или встроенные шкафы. В трех спальных апартаментах предусмотрены комнаты для обслуживающего персонала. Стильные интерьеры, пропитанные духом новаторства, оформлены в нейтральной цветовой схеме. В дизайне используются современная сантехника, натуральные материалы отделки, керамогранит, ламинированные жалюзи с меламиновым каркасом. Панорамные окна и частные балконы наполняют помещения ярким естественным светом и позволят жителям любоваться роскошными видами на поле для гольфа Dubai Hills Golf Club. Инфраструктура: Проект Golf Grand станет частью многофункционального комьюнити Dubai Hills Estate. Жители комплекса получат максимум преимуществ от премиального расположения рядом с полем для гольфа Dubai Hills Golf Club. В сообществе будет все необходимое для комфортной жизни: магазины, медицинские клиники, учебные учреждения, места для отдыха и развлечений. В радиусе пяти минут езды от комплекса Golf Grand расположена больница King's College Hospital London. Доехать на авто до учебных заведений GEMS Wellington Academy – Al Khail, GEMS International School, GEMS New Millennium School можно всего за 5–10 минут. Расположение: 5-15 минут Dubai Hills Park, Dubai Hills Golf Club, Dubai Hills Mall 20-30 минут Downtown Dubai, Dubai Marina, Международный аэропорт Дубая Комплекс Grand Golf будет располагаться в непосредственной близости от выезда на автотрассу Al Khail Road. По магистрали можно быстро попасть в любую точку эмирата. В радиусе 10 минут ходьбы находится поле для гольфа Dubai Hills Golf Club. Dubai Hills Mall и Dubai Hills Park расположены в пяти минутах езды от комплекса. Поездка до Dubai Marina, Burj Khalifa, Dubai Mall, деловых центров Business Bay и знаменитых достопримечательностей Downtown Dubai займет 15–20 минут, а до Международного аэропорта Дубая (DXB) — не более получаса. Инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты - одно из наиболее актуальных направлений на сегодняшний день. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Многоквартирный жилой дом 1BR | Mykonos | Payment Plan
Многоквартирный жилой дом 1BR | Mykonos | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
от € 283,000
Сдача в: 2025
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Dubai Studio City, известной как Миконос от Samana План оплаты; Авансовый платеж – 15% Во время строительства – 52% На передачу – 1% После передачи – 32% Удобства и удобства; 1 спальня 2 ванны без мебели BUA; 845 кв. Студия с видом на город Частный бассейн Порошковая комната Открытая кухня Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн для плавания Открытый тренажерный зал Район барбекю Рестораны и магазины Детская игровая площадка Досуг и Парк сад Ресторан и Кафе Велоспорт, Бег и Бег трусцой Спа и Сауна Фитнес-центр Школы и институт Спортивный корт Супермаркет и Торговая зона Соседство поблизости; Дамак Хиллз – 1,7 км Мотор Сити – 1,7 км Спорт Сити – 2,4 км Высоты Победы – 3,1 км Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Меблированные квартиры в новой резиденции Prime Gardens от Prescott, с бассейном, недалеко от центра Дубая, Al Barsha South, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Меблированные квартиры в новой резиденции Prime Gardens от Prescott, с бассейном, недалеко от центра Дубая, Al Barsha South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 194,232
Агентство: TRANIO
Предлагаются полностью меблированные апартаменты с парковочными местами. Резиденция располагает бассейном, игровой комнатой, тренажерным залом, кинотеатром, зоной отдыха на открытом воздухе, детской площадкой, беседкой, парковкой. Окончание строительства - начало 2024 года. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Преимущества Возможна оплата в рассрочку. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в северной части города. Район JVC - 5 минут Бурдж-эль-Араб - 10 минут Торговый центр Мол Эмиратов - 10 минут Бизнес-Бэй - 19 минут Даунтаун Дубай - 23 минуты Международный аэропорт Дубая - 25 минут
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