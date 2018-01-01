Жилой комплекс Таунхаус на берегу Персидского залива

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Azalea - новый жилой комплекс, расположенный в районе Масаар в Шардже, который включает в себя стильные дизайнерские таунхаусы с 2-4 спальнями и виллы с 4-6 спальнями. В комплексе есть все удобства, которые необходимы для комфортного проживания.



Шарджа — прекрасный зеленый город на берегу теплого Персидского залива. Здесь идеально сочетаются античная и современная архитектура, прогресс и вековые обычаи древнего Востока. Это чудесное место для умиротворенного, расслабленного и семейного отдыха, знакомства с шиком и блеском восточного колорита на многочисленных базарах города.



Инфраструктура:



- Бассейн;

- Открытая детская зона;

- Наружное положить зеленый;

- Садовый район;

- Тренажерный зал / Фитнес;

- Теннисный корт;

- Баскетбольная сетка;

- Беговая дорожка;

- Автопарк.



Экономическая привлекательность:



- Комиссия 0%;

- Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления;

- Рентабельность инвестиций от 7%;

- Беспроцентная рассрочка;

- Высокий спрос арендаторов;

- Только надёжные застройщики;

- Безопасная сделка.



Плюсы работы с нами:

- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.

- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.

- Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае.

- Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку.

- Работаем без комиссии.



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