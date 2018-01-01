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Жилой комплекс Таунхаус на берегу Персидского залива

Sharjah Emirate, ОАЭ
от € 640,714
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Жилой комплекс Таунхаус на берегу Персидского залива
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О комплексе

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Azalea - новый жилой комплекс, расположенный в районе Масаар в Шардже, который включает в себя стильные дизайнерские таунхаусы с 2-4 спальнями и виллы с 4-6 спальнями. В комплексе есть все удобства, которые необходимы для комфортного проживания.

Шарджа — прекрасный зеленый город на берегу теплого Персидского залива. Здесь идеально сочетаются античная и современная архитектура, прогресс и вековые обычаи древнего Востока. Это чудесное место для умиротворенного, расслабленного и семейного отдыха, знакомства с шиком и блеском восточного колорита на многочисленных базарах города.

Инфраструктура:

- Бассейн;
- Открытая детская зона;
- Наружное положить зеленый;
- Садовый район;
- Тренажерный зал / Фитнес;
- Теннисный корт;
- Баскетбольная сетка;
- Беговая дорожка;
- Автопарк.

Экономическая привлекательность:

- Комиссия 0%;
- Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления;
- Рентабельность инвестиций от 7%;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.

Плюсы работы с нами:
- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.
- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.
- Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае.
- Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку.
- Работаем без комиссии.

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Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Таунхаус
Площадь, м² 247.0
Цена за м², € 2 594
Цена квартиры, € 640 714
Местонахождение новостройки
Sharjah Emirate, ОАЭ
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Жилой комплекс Таунхаус на берегу Персидского залива
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Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительную квартиру с 3 спальнями, расположенную в поместье Dubai Hills, известном как Elvira by Emaar. Это самое обогащающее место с выходом на пляж, водными видами спорта и пышными зелеными ландшафтными зонами, окруженными достопримечательностями. Удобства и удобства; 3 спальни 3 ванны без мебели BUA; 3392 кв. Прачечная Store-область Прогулка в шкафчике Открытая кухня Балкон / Терраса Столовая и розничная торговля Ресторан и Кафе Район барбекю Бассейн тренажерный зал Медицинский центр Баскетбольные и теннисные корты Супермаркеты и Торговая зона Велоспорт, Бег и Бег Школа и Институт Досуг и Парк Доступ к пляжу Водная деятельность Расположение рядом; Центр города Дубай ( 15 минут ) Марина Дубай ( 15 мин ) EXPO 2020 ( 25 минут ) Международный аэропорт Дубая ( 30 минут ) Международный аэропорт Аль-Мактум ( 40 минут ) Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Джумейре, известную как Jomana от Meraas План оплаты; Авансовый платеж – 20% Во время строительства – 50% На передачу – 30% Удобства и удобства; 3 спальни 3 ванны без мебели BUA; 2187 кв. Прачечная шкафчик Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн тренажерный зал Столовая и розничная торговля Медицинский центр Детская игровая площадка Досуг и парк Ресторан и Кафе Район барбекю Беговая дорожка, Велоспорт и Бег Школа и Институт Водная деятельность Йога и Медитация Шоппинг и супермаркет Спа и Сауна Фитнес-центр Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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