Жилой комплекс Таунхаус на берегу Персидского залива
О комплексе
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Azalea - новый жилой комплекс, расположенный в районе Масаар в Шардже, который включает в себя стильные дизайнерские таунхаусы с 2-4 спальнями и виллы с 4-6 спальнями. В комплексе есть все удобства, которые необходимы для комфортного проживания.
Шарджа — прекрасный зеленый город на берегу теплого Персидского залива. Здесь идеально сочетаются античная и современная архитектура, прогресс и вековые обычаи древнего Востока. Это чудесное место для умиротворенного, расслабленного и семейного отдыха, знакомства с шиком и блеском восточного колорита на многочисленных базарах города.
Инфраструктура:
- Бассейн;
- Открытая детская зона;
- Наружное положить зеленый;
- Садовый район;
- Тренажерный зал / Фитнес;
- Теннисный корт;
- Баскетбольная сетка;
- Беговая дорожка;
- Автопарк.
Экономическая привлекательность:
- Комиссия 0%;
- Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления;
- Рентабельность инвестиций от 7%;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
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