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Жилой комплекс Квартира в комплексе премиум-класса

Дубай, ОАЭ
от € 310,986
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Жилой комплекс Квартира в комплексе премиум-класса
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О комплексе

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ЖК Canal Heights – это новый жилой проект премиум-класса, разрабатываемый компанией Damac Properties. Комплекс расположен в престижном деловом районе Дубая Business Bay, на берегу Дубайского канала. В нескольких минутах езды от ЖК находится главный культурный и развлекательный центр эмирата – район Downtown Dubai.

В состав жилого комплекса войдут 2 высотные башни, напоминающие сверкающие корабли. В каждом здании на уровне подиума будет оборудована просторная терраса с большим пейзажным бассейном, пространством для отдыха с шезлонгами, игровой площадкой и бассейном. Из башен можно будет быстро выйти к усаженной пальмами прогулочной набережной вдоль Дубайского канала. На крыше зданий разместится открытая терраса с зеленым садом.

Близость Дубайского канала и обилие зеленых насаждений на территории ЖК и рядом с ним обеспечат комфортный микроклимат и будут способствовать комфортным прогулкам на свежем воздухе.

На территории комплекса:
- полностью оборудованный тренажерный зал;
- теннисный корт;
- торговые точки и супермаркет;
- детская площадка с фонтанами;
- рестораны и кафе;
- ландшафтные сады.

В комплексе обустроены различные общественные пространства. На первых этажах размещаются магазины, рестораны и кафе. На территории комплекса есть бассейны, спа-салоны, детские игровые комнаты, конференц-залы и другие удобства.

Canal Heights находится в районе Business Bay, который относится к зоне свободного владения недвижимостью. Комплекс расположен прямо на берегу канала, рядом с транспортной развязкой и автобусными остановками. Вокруг обоих зданий комплекса будут обустроены пешеходные дорожки, окруженные пальмами и газонами.

Апартаменты в Canal Heights – отличный вариант недвижимости для надежного капиталовложения даже в том случае, если вы покупаете квартиру для личного пользования. Расположение ЖК на берегу Дубайского канала, рядом с пятизвездочными отелями, бизнес-центрами и торговыми площадками делает его привлекательным для потенциальных арендаторов.

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 51.0 – 74.0
Цена за м², € 3 161 – 7 775
Цена квартиры, € 161 219 – 575 376
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Квартира
Площадь, м² 41.0
Цена за м², € 7 585
Цена квартиры, € 310 986
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Квартира премиум-класса в одном из самых престижных сообществ Дубая! Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Golf Town представляет собой современный жилой комплекс премиум-класса. Он расположен в Damac Hills, считающемся одним из самых престижных сообществ Дубая. Golf Town имеет великолепные панорамные виды на бескрайние гольф-поля. Владельцев ждут просторные резиденции с обилием естественного света, расположенные в окружении богатого озеленения. Апартаменты Golf Town расположены непосредственно на масштабном гольф-поле. Все квартиры являются видовыми: окна выходят на зеленые луга и поля. Каждый день здесь вы будете находить что-то новое для исследования и вместе с тем наслаждаться голубыми и зелеными оттенками неба и садов во всем их великолепии. Каждая квартира отличается превосходной отделкой и элегантным интерьером. Кухни оборудованы качественной бытовой техникой от всемирно известных брендов, в ванных комнатах установлены надежные смесители и стильные аксессуары, формирующие уютную и расслабляющую атмосферу. УДОБСТВА: В шаговой доступности от проекта находятся все необходимые удобства, которые могут обеспечить комфортную обстановку. В непосредственной близости от комплекса есть вся необходимая инфраструктура: магазины, рестораны, бары, банковские отделения и прочее. Удобное расположение проекта также позволит им в кратчайшие сроки добираться до пляжей, аэропортов и других районов Дубая. Сам комплекс предлагает такие первоклассные удобства, как тренажерный зал, бассейн, игровая площадка и многое другое. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: Благодаря выгодному соотношению цены и качества, широкому ассортименту удобств и стратегическому расположению комплекса в престижном районе инвестор сможет вернуть свои вложения и выйти на высокий уровень прибыли в кратчайшие сроки. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Жилой комплекс Новые апартаменты с видом на море, пристань для яхт и большой парк, в Beach Mansion собственным пляжем, район Beachfront, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новые апартаменты с видом на море, пристань для яхт и большой парк, в Beach Mansion собственным пляжем, район Beachfront, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 673,667
Агентство: TRANIO
Жилой комплекс представляет собой 2 высоких здания с большими просторными жилыми единицами с различными планировками: апартаменты, таунхаусы, пентхаусы с 1-3 спальнями. В башнях 37 и 20 этажей. Жилой комплекс - часть эксклюзивного сообщества с 27-ю жилыми небоскребами класса люкс. Работы по строительству данного жилого района были начаты в январе 2018 года. Удобный график оплат: 41,7% - 1 предоплата 8,3% - 2 предоплата 8,3% - 20% постройка 8,3% - 40% постройка 8,3% - 60% постройка 8,3% - 100% постройка 4,2% - 6 месяцев с завершения 4,2% - 12 месяцев с завершения 4,2% - 18 месяцев с завершения 4,2% - 24 месяца с завершения. Особенности квартир Варианты планировки: Апартаменты с 1 спальней: cпальня, гостиная, кухня, прачечная, ванная комната, балкон. Апартаменты с 2 спальнями: 2 спальни, 2 ванные комнаты, гостиная, прачечная, кухня, гардеробная, балкон, дамская комната. Апартаменты с 3 спальнями: 3 спальни, 3 ванные комнаты, гостиная, прачечная, кухня, гардеробная, балкон, дамская комната, комната для обслуживающего персонала. Удобства и оснащение в доме Также, в жилом комплексе есть пристань для яхт, круглосуточная охрана, рестораны, кафе, магазины, зеленый парк. Преимущества Беспроцентная рассрочка до 2027 года. Налог 0% на покупку и продажу. Доходность до 18% в год от сдачи в аренду. Возможность получения резидентской визы для себя и для членов семьи (возможность открыть счет в банке/возможность находиться на территории страны без выезда до 3 лет). Расположение и объекты поблизости Расположен между островом Palm Jumeirah и районом Jumeirah Beach Residence. Рядом - район Dubai Marina, дорога Sheikh Zayed Road. На машине легко добраться до популярных мест: 15 минут до района Downtown Dubai 20 минут до Международного аэропорта Дубая 25 минут до выставки EXPO-2021 45 минут до аэропорта Мактума.
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