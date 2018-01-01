Жилой комплекс Квартира в комплексе премиум-класса
О комплексе
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ЖК Canal Heights – это новый жилой проект премиум-класса, разрабатываемый компанией Damac Properties. Комплекс расположен в престижном деловом районе Дубая Business Bay, на берегу Дубайского канала. В нескольких минутах езды от ЖК находится главный культурный и развлекательный центр эмирата – район Downtown Dubai.
В состав жилого комплекса войдут 2 высотные башни, напоминающие сверкающие корабли. В каждом здании на уровне подиума будет оборудована просторная терраса с большим пейзажным бассейном, пространством для отдыха с шезлонгами, игровой площадкой и бассейном. Из башен можно будет быстро выйти к усаженной пальмами прогулочной набережной вдоль Дубайского канала. На крыше зданий разместится открытая терраса с зеленым садом.
Близость Дубайского канала и обилие зеленых насаждений на территории ЖК и рядом с ним обеспечат комфортный микроклимат и будут способствовать комфортным прогулкам на свежем воздухе.
На территории комплекса:
- полностью оборудованный тренажерный зал;
- теннисный корт;
- торговые точки и супермаркет;
- детская площадка с фонтанами;
- рестораны и кафе;
- ландшафтные сады.
В комплексе обустроены различные общественные пространства. На первых этажах размещаются магазины, рестораны и кафе. На территории комплекса есть бассейны, спа-салоны, детские игровые комнаты, конференц-залы и другие удобства.
Canal Heights находится в районе Business Bay, который относится к зоне свободного владения недвижимостью. Комплекс расположен прямо на берегу канала, рядом с транспортной развязкой и автобусными остановками. Вокруг обоих зданий комплекса будут обустроены пешеходные дорожки, окруженные пальмами и газонами.
Апартаменты в Canal Heights – отличный вариант недвижимости для надежного капиталовложения даже в том случае, если вы покупаете квартиру для личного пользования. Расположение ЖК на берегу Дубайского канала, рядом с пятизвездочными отелями, бизнес-центрами и торговыми площадками делает его привлекательным для потенциальных арендаторов.