Жилой комплекс Квартира в ярком жилом комплексе Pearl
О комплексе
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Azizi Pearl - один из самых новых ярких жилых комплексов в Дубае. Комплекс предоставляет широкий спектр первоклассных удобств.
В каждой квартире установлены понорамные окна, из которых виден захватывающий вид на город.
Комплекс премиум-класса Pearl находится в районе Al Furjan. Вокруг комплекса - красивая озелененная территория.
Внутри: бассейн, тренажерный зал, сауна. К услугам проживающих: крытая парковка и услуги консьержа.
Комплекс расположен между Sheikh Zayed Road и Mohammed Bin Zayed Road, что обеспечивает удобное передвижение в другие районы города. Добраться до Ibn Batatua Mall можно за 7 мин., до Dubai Marina и JBR за 10 мин., до Palm Jumeirah - за 15 мин.
Аль-Фурджан - один из самых процветающих жилых районов Дубая и известный как коридор роста эмирата, представляет собой хорошо связанный, высококлассный, оживленный и подходящий для семей район.
1 мин – Станция метро Аль-Фурджан
7 мин – JAFZA и торговый центр Ibn Battuta
10 мин – Дубай Марина и JBR
15 мин – Пальма Джумейра
20 мин – Международный аэропорт Аль-Мактум (DWC)
25 мин – DIFC и Business Bay
30 мин – Международный аэропорт Дубая
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