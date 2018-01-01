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Жилой комплекс Квартира в ярком жилом комплексе Pearl

Дубай, ОАЭ
от € 238,052
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Жилой комплекс Квартира в ярком жилом комплексе Pearl
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О комплексе

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Azizi Pearl - один из самых новых ярких жилых комплексов в Дубае. Комплекс предоставляет широкий спектр первоклассных удобств.

В каждой квартире установлены понорамные окна, из которых виден захватывающий вид на город.

Комплекс премиум-класса Pearl находится в районе Al Furjan. Вокруг комплекса - красивая озелененная территория.
Внутри: бассейн, тренажерный зал, сауна. К услугам проживающих: крытая парковка и услуги консьержа.


Комплекс расположен между Sheikh Zayed Road и Mohammed Bin Zayed Road, что обеспечивает удобное передвижение в другие районы города. Добраться до Ibn Batatua Mall можно за 7 мин., до Dubai Marina и JBR за 10 мин., до Palm Jumeirah - за 15 мин.

Аль-Фурджан - один из самых процветающих жилых районов Дубая и известный как коридор роста эмирата, представляет собой хорошо связанный, высококлассный, оживленный и подходящий для семей район.

1 мин – Станция метро Аль-Фурджан
7 мин – JAFZA и торговый центр Ibn Battuta
10 мин – Дубай Марина и JBR
15 мин – Пальма Джумейра
20 мин – Международный аэропорт Аль-Мактум (DWC)
25 мин – DIFC и Business Bay
30 мин – Международный аэропорт Дубая

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Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 50.0
Цена за м², € 4 761
Цена квартиры, € 238 052
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 81.0
Цена за м², € 4 596
Цена квартиры, € 372 273
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Квартира в ярком жилом комплексе Pearl
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Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Dubai Studio City, известной как Миконос от Samana План оплаты; Авансовый платеж – 15% Во время строительства – 52% На передачу – 1% После передачи – 32% Удобства и удобства; 1 спальня 2 ванны без мебели BUA; 845 кв. Студия с видом на город Частный бассейн Порошковая комната Открытая кухня Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн для плавания Открытый тренажерный зал Район барбекю Рестораны и магазины Детская игровая площадка Досуг и Парк сад Ресторан и Кафе Велоспорт, Бег и Бег трусцой Спа и Сауна Фитнес-центр Школы и институт Спортивный корт Супермаркет и Торговая зона Соседство поблизости; Дамак Хиллз – 1,7 км Мотор Сити – 1,7 км Спорт Сити – 2,4 км Высоты Победы – 3,1 км Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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