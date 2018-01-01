Жилой комплекс Квартира в ярком жилом комплексе Pearl

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Azizi Pearl - один из самых новых ярких жилых комплексов в Дубае. Комплекс предоставляет широкий спектр первоклассных удобств.



В каждой квартире установлены понорамные окна, из которых виден захватывающий вид на город.



Комплекс премиум-класса Pearl находится в районе Al Furjan. Вокруг комплекса - красивая озелененная территория.

Внутри: бассейн, тренажерный зал, сауна. К услугам проживающих: крытая парковка и услуги консьержа.





Комплекс расположен между Sheikh Zayed Road и Mohammed Bin Zayed Road, что обеспечивает удобное передвижение в другие районы города. Добраться до Ibn Batatua Mall можно за 7 мин., до Dubai Marina и JBR за 10 мин., до Palm Jumeirah - за 15 мин.



Аль-Фурджан - один из самых процветающих жилых районов Дубая и известный как коридор роста эмирата, представляет собой хорошо связанный, высококлассный, оживленный и подходящий для семей район.



1 мин – Станция метро Аль-Фурджан

7 мин – JAFZA и торговый центр Ibn Battuta

10 мин – Дубай Марина и JBR

15 мин – Пальма Джумейра

20 мин – Международный аэропорт Аль-Мактум (DWC)

25 мин – DIFC и Business Bay

30 мин – Международный аэропорт Дубая



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