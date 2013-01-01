Квартира в новостройке 3BR | Ahad Residence | Prime Location
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 3 спальнями, расположенные в Business Bay, известном как Ahad Residence от Ahad Group
Удобства и удобства;
- 3 спальни
- 4 баня
- без мебели
- Порошковая комната
- Прачечная
- Горничная комната
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Район барбекю
- Бассейн
- тренажерный зал
- Медицинский центр
- Зеленое окружение
- Детская игровая площадка
- Ресторан и Кафе
- Столовая и розничная торговля
- Супермаркет и Торговая зона
- Сад и парк
- Спа и Сауна
- Спортивный корт
- больница
- Общественный зал
- Фитнес-центр
- Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
- Фитнес-центр
- Парковка автомобилей служащим гостиницы
- Услуги консьержа
Расположение рядом;
- Бурдж Халифа – 05 минут
- Дубай Молл – 05 минут
- Торговый центр Эмиратов – 10 минут
- Международный аэропорт Дубая – 15 минут
- Пальма Джумейра – 20 минут
- Бурдж Аль Араб – 20 минут
- Дубай Марина – 20 минут
- Международный аэропорт Аль Мактум – 40 минут
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284