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Квартира в новостройке 3BR | Ahad Residence | Prime Location

Дубай, ОАЭ
от € 768,000
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Квартира в новостройке 3BR | Ahad Residence | Prime Location
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 3 спальнями, расположенные в Business Bay, известном как Ahad Residence от Ahad Group

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Горничная комната
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Зеленое окружение
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Сад и парк
  • Спа и Сауна
  • Спортивный корт
  • больница
  • Общественный зал
  • Фитнес-центр
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Фитнес-центр
  • Парковка автомобилей служащим гостиницы
  • Услуги консьержа

Расположение рядом;

  • Бурдж Халифа – 05 минут
  • Дубай Молл – 05 минут
  • Торговый центр Эмиратов – 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 15 минут
  • Пальма Джумейра – 20 минут
  • Бурдж Аль Араб – 20 минут
  • Дубай Марина – 20 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 40 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 3BR | Ahad Residence | Prime Location

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ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Anya 2 — новая фаза таунхаусов в семейном комьюнити Arabian Ranches III. Роскошное загородное сообщество премиум-класса от Emaar Properties гармонично сочетает в себе красоту природы и прелести городской жизни. В Emaar Anya 2 представлено на продажу 492 единицы недвижимости — просторные таунхаусы с 3 и 4 спальнями в коммьюнити Arabian Ranches III. Все резиденции предлагаются в трех вариантах оформления — Modern, Contemporary и Classic. Высококлассная отделка и стильный сдержанный дизайн направлены на обеспечение максимального комфорта и уюта будущих резидентов. Панорамные окна от пола до потолка визуально расширят пространство, а живописные виды зарядят энергией и порадуют глаз. Каждый таунхаус будет дополнен двумя парковочными местами, садом, террасой, просторными балконами и комнатой для прислуги. Инфраструктура: Жителям проекта Emaar Anya 2 будет предложено немало премиальных удобств, в числе которых спортивные корты, бассейны, искусственные речки, детские игровые зоны, клубный дом, многоцелевой зал, центральный парк, торговые площадки. Расположение: Emaar Anya 2 находится вблизи Academic Road и Emirates Road, благодаря чему поездка до ключевых районов эмирата Downtown Dubai и Business Bay, как и до аэропорта Дубая, займет около 30 минут. Таунхаусы станут идеальным домом для семей с детьми, молодых или пожилых пар, а также одиноких профессионалов, которые ценят комфорт, приватность и ищут просторное жилье класса люкс. - 25 минут до Downtown Dubai; - 20 минут до Dubai Marina; - 30 минут до аэропорта DXB; - 40 минут до аэропорта DWC. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Многоквартирный жилой дом 4BR | The Sanctuary | Ellington
Многоквартирный жилой дом 4BR | The Sanctuary | Ellington
Дубай, ОАЭ
от € 4,070,000
Сдача в: 2025
Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to present 4 bedroom villa, located in MBR City, known as The Sanctuary by Ellington Key Highlights; Exceptional villas in waterfront community Signature designs, aesthetic & appeal Pleasures & happiness through fun spaces Loaded with number of facilities & waterfront attractions Amenities & Facilities; 4 Bedroom 5 Bath Unfurnished BUA; 7,844 Sqft Powder room Laundry room Study & Library area Driver room Maid room 2 Car parking spaces Prep Kitchen Walk-in-closet Lounge area Roof Balcony / Terrace Lawn Barbeque area Swimming pool Gym Dining & Retail outlet Restaurant & Cafe Kid’s play area Supermarket & Shopping area Park & Leisure area Green surrounding School & Institute Community Hall Hospital Fitness centre Running. Jogging & Cycling track Sports court For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284
Многоквартирный жилой дом 2BR | Beach Oasis | Prime Location
Многоквартирный жилой дом 2BR | Beach Oasis | Prime Location
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от € 305,000
Сдача в: 2024
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам 2-комнатные апартаменты, расположенные в Dubai Studio City, известном как Beach Oasis от Azizi Development Удобства и удобства; 2 спальни 2 ванны без мебели BUA; 848 кв. Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Район барбекю Бассейн тренажерный зал Дзен Гарден Зона йоги и зона медитации Искусственный пляж Образовательные учреждения CCTV Безопасность 24/7 Столовая и розничная торговля Досуг и Парк Ресторан и Кафе Велоспорт, Бег и Бег Спа и Сауна Фитнес-центр Спортивные сооружения Торговая и супермаркетная зона Расположение рядом; Дубайский автодром – 05 минут Мотор Сити – 05 минут Мохаммед бин Зайед Роуд – 05 минут ЭКСПО 2020 – 20 мин Дубай Марина – 20 минут Международный аэропорт Аль Мактум – 25 минут Музей будущего – 25 минут Пальма Джумейра – 25 минут Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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