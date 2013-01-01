Квартира в новостройке 2BR | Ahad Residence | Neighbourhood

Дубай, ОАЭ

от € 179,178

36–61 м² 2 квартиры

Сдача в: 2024

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Azizi Grand — элитный жилой комплекс, расположенный в Dubai Sports City. Застройщик проекта компания Azizi Developments Developer. На продажу и в аренду в Azizi Grand выставлены апартаменты от 1 до 2 спален и студии. Все они доступны в нескольких вариантах планировки. Инфраструктура: Резидентам жилого комплекса Azizi Grand доступны такие удобства, как: - тренажерный зал; - площадка для барбекю; - СПА; - детская игровая площадка; - открытый бассейн на уровне подиума; - футбольное поле; - ландшафтные сады на крыше подиума; - круглосуточная охрана; - круглосуточное видеонаблюдение; - система центрального кондиционирования воздуха. Расположение: Azizi Grand имеет отличное расположение. От комплекса всего за 1-2 минуты можно выехать на автомагистраль Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, по которой легко добраться в любой из районов Дубая. Дорога до ближайшей остановки общественного транспорта у Sports City, Golf Tower 2 из Azizi Grand занимает около 15 минут. Дети резидентов могут за 10 минут дойти до детского сада Victory Heights Foundation Stage. Рядом с ним находится секция плавания Empire Aquatic. В 15 минутах езды от здания расположена GEMS Founders School. Покупать продукты резиденты смогут в Grandiose Supermarket. Этот продовольственный магазин находится в 20 минутах езды от здания. Для шоппинга отлично подойдет City Centre Me’aisem, который находится в 5 минутах езды от здания. За покупками будет удобно ездить и в Mango Hypermarket 3 (в 20 минутах езды). Качественные медицинские услуги резиденты смогут получить в Mediclinic Parkview Hospital. Госпиталь расположен в 15 минутах езды. Чтобы попасть на пляжи Palm Jumeirah или Sufouh Beach, резидентам придется провести в пути 15-20 минут. В пределах 20 минутах езды находятся несколько полей для гольфа мирового уровня, в том числе Trump International Golf Club. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!