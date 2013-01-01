Квартира в новостройке 1BR | Ahad Residence | Ahad Group

Дубай, ОАЭ

от € 319,000

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Дубай Марина, известную как Vida Residence от Emaar Основные моменты; Обслуживаемые услуги от Vida Hotels & Resorts Круглосуточная охрана Легкий доступ и мобильность Услуги по приему и консьержу Удобства и удобства; 1 спальня 1 ванна без мебели BUA; 756 кв. Прачечная Балкон / Терраса Бассейн Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона тренажерный зал Ресторан и Кафе Супермаркет и Торговая зона Медицинский центр Розничная и столовая Детская игровая площадка Район барбекю Беговая, Велоспорт и Бег Школа и Институт Спортивный корт Общественный зал Парк и зона отдыха Теннис и Баскетбольный корт Фитнес-центр Спа и Сауна Услуги а-ля карт Парковка автомобилей служащим гостиницы Услуга по требованию Столовая в здании Вид на закат бар Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284