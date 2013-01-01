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Квартира в новостройке 1BR | Ahad Residence | Ahad Group

Дубай, ОАЭ
от € 365,000
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Квартира в новостройке 1BR | Ahad Residence | Ahad Group
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительную 1-комнатную квартиру, расположенную в Business Bay, известную как Ahad Residence от Ahad Group

Специальные удобства;

  • Открытый бассейн
  • Крытый тренажерный зал
  • Открытый парк калистеники
  • Сауна комната
  • 24-часовая охрана
  • Парковка автомобилей служащим гостиницы
  • Услуги консьержа
  • Розничные магазины
  • Кухонные принадлежности

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 654 кв.
  • Порошковая комната
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Зеленое окружение
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Сад и парк
  • Спа и Сауна
  • Спортивный корт
  • больница
  • Общественный зал
  • Фитнес-центр
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Фитнес-центр
  • Парковка автомобилей служащим гостиницы
  • Услуги консьержа

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 1BR | Ahad Residence | Ahad Group

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