Квартира в новостройке Studio | Ahad Residence | Business Bay

Дубай, ОАЭ

от € 140,000

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить удивительную студию, расположенную на Оксфордском бульваре, Jumeirah Village Circle, Дубай. Основные моменты; Оптимизирован для нового поколения жителей Оснащен некоторыми из лучших удобств Резиденция, чтобы иметь стильный интерьер и отделку премиум-класса Расположен в непосредственной близости от некоторых знаковых достопримечательностей Часть оживленного и захватывающего района Удобства и удобства; Studio 1 ванна без мебели BUA; 450 кв. Балкон / Терраса Столовая и розничная торговля тренажерный зал Бассейн Медицинский центр Детская игровая площадка Досуг и Парк Ресторан и Кафе Район барбекю Супермаркет и Торговая зона сад Спортивный корт Спа и Сауна Велоспорт, Бег и Бег Фитнес-центр Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284