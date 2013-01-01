Квартира в новостройке Studio | Ahad Residence | Business Bay
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить удивительную квартиру-студию, расположенную в Business Bay, известную как Ahad Residence от Ahad Group
Основные моменты;
- Роскошный и уникальный современный образ жизни
- Различные особенности образа жизни
- Хорошо спроектированные интерьеры и экстерьеры
- Расположен недалеко от пятизвездочных отелей и достопримечательностей
Удобства и удобства;
- Studio
- 1 ванна
- без мебели
- BUA; 417 кв.
- Открытая кухня
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Район барбекю
- Бассейн
- тренажерный зал
- Медицинский центр
- Зеленое окружение
- Детская игровая площадка
- Ресторан и Кафе
- Столовая и розничная торговля
- Супермаркет и Торговая зона
- Сад и парк
- Спа и Сауна
- Спортивный корт
- больница
- Общественный зал
- Фитнес-центр
- Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
- Фитнес-центр
- Парковка автомобилей служащим гостиницы
- Услуги консьержа
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284