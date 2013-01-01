  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. ОАЭ
  4. Квартира в новостройке Studio | Ahad Residence | Business Bay

Квартира в новостройке Studio | Ahad Residence | Business Bay

Дубай, ОАЭ
от € 238,000
;
Квартира в новостройке Studio | Ahad Residence | Business Bay
1 / 13 1
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить удивительную квартиру-студию, расположенную в Business Bay, известную как Ahad Residence от Ahad Group

Основные моменты;

  • Роскошный и уникальный современный образ жизни
  • Различные особенности образа жизни
  • Хорошо спроектированные интерьеры и экстерьеры
  • Расположен недалеко от пятизвездочных отелей и достопримечательностей

Удобства и удобства;

  • Studio
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 417 кв.
  • Открытая кухня
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Зеленое окружение
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Сад и парк
  • Спа и Сауна
  • Спортивный корт
  • больница
  • Общественный зал
  • Фитнес-центр
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Фитнес-центр
  • Парковка автомобилей служащим гостиницы
  • Услуги консьержа

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме Studio | Ahad Residence | Business Bay

Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом 1BR | Bluewaters Bay | meraas
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Резиденция Seslia Tower с бассейном и тренажерным залом рядом с Пальмой Джумейра, JVT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 3BR | La Cote | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотная резиденция Fashionz с бизнес-центром, бассейнами и спа, JVT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс ASAYEL в Madinat Jumeirah Living - 2bedroom
Дубай, ОАЭ
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Studio | Ahad Residence | Business Bay
Дубай, ОАЭ
от € 238,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Studio | Oxford Boulevard | JVC
Многоквартирный жилой дом Studio | Oxford Boulevard | JVC
Дубай, ОАЭ
от € 140,000
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить удивительную студию, расположенную на Оксфордском бульваре, Jumeirah Village Circle, Дубай. Основные моменты; Оптимизирован для нового поколения жителей Оснащен некоторыми из лучших удобств Резиденция, чтобы иметь стильный интерьер и отделку премиум-класса Расположен в непосредственной близости от некоторых знаковых достопримечательностей Часть оживленного и захватывающего района Удобства и удобства; Studio 1 ванна без мебели BUA; 450 кв. Балкон / Терраса Столовая и розничная торговля тренажерный зал Бассейн Медицинский центр Детская игровая площадка Досуг и Парк Ресторан и Кафе Район барбекю Супермаркет и Торговая зона сад Спортивный корт Спа и Сауна Велоспорт, Бег и Бег Фитнес-центр Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов Mag 22 рядом с полем для гольфа и центром города, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов Mag 22 рядом с полем для гольфа и центром города, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 999,670
Агентство: TRANIO
Предлагаются таунхаусы с террасами на крыше, парковочными местами и ухоженной территорией. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Расположение и объекты поблизости Дубай Крик - 15 минут Даунтаун Дубай - 16 минут Бурдж Халифа - 16 минут Дубай Молл - 16 минут Шейх-Зайед-Роад - 7 минут Бурдж-Аль-Араб - 21 минута Поле для гольфа - 10 минут Бизнес Бэй - 15 минут Международный аэропорт Дубая - 20 минут
Многоквартирный жилой дом Damac
Многоквартирный жилой дом Damac
Дубай, ОАЭ
от € 733,172
70–212 м² 5 квартир
Сдача в: -2026
Агентство: DOM REAL ESTATE
Апартаменты в Damac Bay. По традиции, Damac вновь заключил соглашение с Роберто Кавалли, поэтому дизайн здания и апартаментов — не просто люксовый, а роскошный. Мрамор, необычный фасад, бассейны и сады на крыше — такие здания в Дубае сразу притягивают к себе как туристов, так и комьюнити из обеспеченных людей. 
Realting.com
Перейти