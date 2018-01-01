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Жилой комплекс Элегантные апартаменты с потрясающим видом

Дубай, ОАЭ
от € 478,920
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Жилой комплекс Элегантные апартаменты с потрясающим видом
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О комплексе

Verde by Sobha - ультрасовременный комплекс, представляющий собой башню с элегантным современным фасадом, из окон которой открывается потрясающий вид на гольф-клуб Emirates, пристань для яхт Дубая и Персидский залив.

На территории здания расположатся лучшие удобства, среди которых инфинити-бассейн, джакузи, зона для йоги, крытый и открытый тренажерный зал, площадки для барбекю, лаунж-зона, а также крытая и открытая детские площадки.

Также будут доступны:
- фитнес-центр
- бассейн
- ландшафтный сад
- детская игровая площадка

Данная локация является крайне привлекательной, ведь этот район предлагает все необходимое для комфортной жизни, в том числе и доступ к популярным местам Дубая. В пределах 10 минут на машине находятся: Dubai Harbour, Dubai Marina, JBR Beach, Marina Mall, Palm Jumeirah, Mall of the Emirates и многие другие локации.

В шаговой доступности торговые центры, кафе и рестораны, учебные заведения высокого уровня, благоустроенные парки, клиники и супермаркеты. До торгового центра Dubai Mall примерно 17 минут, до Пальмы Джумейра — 9 минут, до Бурдж-эль-Араб — 13 минут.

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Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 81.0 – 93.0
Цена за м², € 5 424 – 5 913
Цена квартиры, € 478 920 – 504 477
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Элегантные апартаменты с потрясающим видом
Дубай, ОАЭ
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Агентство: DDA Real Estate
ПОМОГУ ПРИОБРЕСТИ ЖИЛЬЕ В ДУБАЕ!ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ!!! Отель DAMAC Majestine расположен рядом с магазинами, развлечениями и удобствами для отдыха. Внутри вас ждет комфорт уже обставленной мебели в коллекции жилых помещений, спроектированных с исключительным вниманием к деталям. УДОБСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА: - роскошный СПА; - парковка; - ландшафтные сады; - специализированные магазины; - бассейн с регулируемой температурой; - тренажерный зал; - парная и сауна. РАСПОЛОЖЕНИЕ: Рядом с DAMAC Majestine находится: - аэропорт; - больницы; - школа - пляж; -торговый центр Дубая. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. ЗВОНИТЕ, ИЛИ ПИШИТЕ, БЕСПЛАТНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЮ ПО ОБЪЕКТАМ ДУБАЯ!
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Дубай, ОАЭ
от € 140,000
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить удивительную студию, расположенную на Оксфордском бульваре, Jumeirah Village Circle, Дубай. Основные моменты; Оптимизирован для нового поколения жителей Оснащен некоторыми из лучших удобств Резиденция, чтобы иметь стильный интерьер и отделку премиум-класса Расположен в непосредственной близости от некоторых знаковых достопримечательностей Часть оживленного и захватывающего района Удобства и удобства; Studio 1 ванна без мебели BUA; 450 кв. Балкон / Терраса Столовая и розничная торговля тренажерный зал Бассейн Медицинский центр Детская игровая площадка Досуг и Парк Ресторан и Кафе Район барбекю Супермаркет и Торговая зона сад Спортивный корт Спа и Сауна Велоспорт, Бег и Бег Фитнес-центр Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 1BR | Hadley Heights | Payment Plan
Многоквартирный жилой дом 1BR | Hadley Heights | Payment Plan
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от € 249,000
Сдача в: 2025
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам 1-комнатную квартиру, расположенную в JVC, известную как Hadley Heights от Leos Development План оплаты; Авансовый платеж – 10% Во время строительства – 40% На передачу – 50% Удобства и удобства; 1 спальня 2 ванны без мебели BUA; 887 кв. Порошковая комната оформление Прогулка в шкафчике Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн тренажерный зал Район барбекю Столовая и розничная торговля Ресторан и Кафе Медицинский центр Детская игровая площадка Досуг и Парк Супермаркет и Торговая зона Спа и Сауна Спортивный корт сад Школа и Институт Беговая дорожка, Велоспорт и Бег трусцой Фитнес-центр 24/7 Безопасность Комната для переодевания Просторные парковочные места Внутренние игры Cabanas Нижняя полка Спортивный корт Соседство поблизости; Высоты Победы – 2.0Km Спорт Сити – 2,3 км JVT – 2,7 км Источники – 3.0Km Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284  
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