Жилой комплекс Элегантные апартаменты с потрясающим видом

Дубай, ОАЭ

от € 249,000

Сдача в: 2025

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам 1-комнатную квартиру, расположенную в JVC, известную как Hadley Heights от Leos Development План оплаты; Авансовый платеж – 10% Во время строительства – 40% На передачу – 50% Удобства и удобства; 1 спальня 2 ванны без мебели BUA; 887 кв. Порошковая комната оформление Прогулка в шкафчике Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн тренажерный зал Район барбекю Столовая и розничная торговля Ресторан и Кафе Медицинский центр Детская игровая площадка Досуг и Парк Супермаркет и Торговая зона Спа и Сауна Спортивный корт сад Школа и Институт Беговая дорожка, Велоспорт и Бег трусцой Фитнес-центр 24/7 Безопасность Комната для переодевания Просторные парковочные места Внутренние игры Cabanas Нижняя полка Спортивный корт Соседство поблизости; Высоты Победы – 2.0Km Спорт Сити – 2,3 км JVT – 2,7 км Источники – 3.0Km Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284