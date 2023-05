Жилой комплекс Элегантные апартаменты с потрясающим видом

Verde by Sobha - ультрасовременный комплекс, представляющий собой башню с элегантным современным фасадом, из окон которой открывается потрясающий вид на гольф-клуб Emirates, пристань для яхт Дубая и Персидский залив.



На территории здания расположатся лучшие удобства, среди которых инфинити-бассейн, джакузи, зона для йоги, крытый и открытый тренажерный зал, площадки для барбекю, лаунж-зона, а также крытая и открытая детские площадки.



Также будут доступны:

- фитнес-центр

- бассейн

- ландшафтный сад

- детская игровая площадка



Данная локация является крайне привлекательной, ведь этот район предлагает все необходимое для комфортной жизни, в том числе и доступ к популярным местам Дубая. В пределах 10 минут на машине находятся: Dubai Harbour, Dubai Marina, JBR Beach, Marina Mall, Palm Jumeirah, Mall of the Emirates и многие другие локации.



В шаговой доступности торговые центры, кафе и рестораны, учебные заведения высокого уровня, благоустроенные парки, клиники и супермаркеты. До торгового центра Dubai Mall примерно 17 минут, до Пальмы Джумейра — 9 минут, до Бурдж-эль-Араб — 13 минут.



Звоните или пишите, проконсультируем бесплатно, расскажем все о самых выгодных объектах зарубежной недвижимости!