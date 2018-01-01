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Жилой комплекс Элегантные виллы на берегу лагуны

Дубай, ОАЭ
от € 4,112,687
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Жилой комплекс Элегантные виллы на берегу лагуны
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О комплексе

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The Sanctuary — новое закрытое сообщество премиум-класса от Ellington Properties. Виллы располагаются в непосредственной близости от центральной лагуны, которая станет одним из главных украшений нового проекта.

Резиденции с продуманными планировками и элегантными интерьерами будут окружены пышной зеленью, а из панорамных окон открывается вид на живописные пейзажи сообщества или центральную лагуну. Выполненные в современном дизайне виллы гармонично сочетают элегантную эстетику, цветовые палитры и оригинальные текстуры, чтобы создавать ощущение уюта и спокойствия.

Интерьеры выполнены с ориентацией на комфорт резидентов — используются брендированная техника и натуральные материалы: деревянный шпон, мрамор для столешниц и полов, камень в душевых и ванных комнатах.

Инфраструктура:

Резиденты The Sanctuary получат доступ к кристальной лагуне, которая идеально подходит для занятий водными видами спорта, включая каякинг, греблю на каноэ и пр. Все жители комплекса смогут воспользоваться удобствами клубного дома, игровыми площадками для детей, парками для выгула домашних животных, зонами для прогулок и пикников и мн. др.

Расположение:

Эксклюзивное сообщество The Sanctuary находится в новом активно застраиваемом районе MBR City, в непосредственной близости от Downtown Dubai и Business Bay. Благодаря легкому доступу к Al Ain Dubai Road отсюда можно быстро добраться до популярных достопримечательностей и ключевых объектов инфраструктуры эмирата.

Жителям сообщества будет доступна масса развлечений на территории MBR City: F&B-заведения, торговые центры и спортивные объекты. Здесь даже оборудована собственная монорельсовая сеть, которая соединяет район с двумя международными аэропортами Дубая.

На поездку до популярных Meydan Racecourse, Meydan Bridge и Meydan One Mall потребуется не более 15 минут. А всемирно известные достопримечательности Downtown Dubai находятся менее чем в получасе езды от The Sanctuary.
В этом районе расположены не только многочисленные культурные объекты — Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Opera и Dubai Fountain — но и разнообразные брендовые бутики, большое количество салонов красоты, ресторанов и развлекательных центров.

Позвоните или напишите нам, расскажем все о самых выгодных проектах зарубежной недвижимости на сегодняшний день!

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Вилла
Площадь, м² 739.0 – 932.0
Цена за м², € 5 565 – 5 832
Цена квартиры, € 4 112 687 – 5 435 117
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Элегантные виллы на берегу лагуны
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