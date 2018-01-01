Жилой комплекс Апартаменты с потрясающим видом на горизонт
О комплексе
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Binghatti Onyx – новый жилой комплекс с характерным дизайном от застройщика Binghatti Developers. Располагаясь в районе Jumeirah Village Circle, жилая башня дарит жителям беспрепятственный доступ к общественной и социальной инфраструктуре, а также потрясающие виды на горизонты Дубая.
Покупателей ожидают премиальные апартаменты с 1 и 2 спальнями. Продуманный стильный интерьер и фирменный дизайн визуально увеличивает внутреннее пространство, а панорамное остекление наполняет помещения естественным светом.
Комфортное проживание для резидентов обеспечивается набором удобств:
- Бассейн;
- Детские игровые площадки;
- Спортивные площадки;
- Баскетбольная площадка;
- Тренажерный зал.
Расположение:
Jumeirah Village Circle – один из самых развивающихся районов Дубая. И жители комплекса Binghatti Onyx могут почувствовать это на себе: в округе располагаются все необходимые инфраструктурные объекты, необходимые для полноценной жизни. Наслаждайтесь авторской кухней в местных кафе и ресторанах, посещайте лучшие SPA-центры, проводите время с семьей в кинотеатрах и развлекательных объектах, удивляйтесь изобилию товаров в торговых центрах: все это доступно в пешей близости.
Неподалеку расположились главные транспортные магистрали Дубая, благодаря которым можно быстро добраться до ключевых объектов эмирата:
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