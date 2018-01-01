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Жилой комплекс Апартаменты с потрясающим видом на горизонт

Дубай, ОАЭ
от € 290,815
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Жилой комплекс Апартаменты с потрясающим видом на горизонт
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О комплексе

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Binghatti Onyx – новый жилой комплекс с характерным дизайном от застройщика Binghatti Developers. Располагаясь в районе Jumeirah Village Circle, жилая башня дарит жителям беспрепятственный доступ к общественной и социальной инфраструктуре, а также потрясающие виды на горизонты Дубая.

Покупателей ожидают премиальные апартаменты с 1 и 2 спальнями. Продуманный стильный интерьер и фирменный дизайн визуально увеличивает внутреннее пространство, а панорамное остекление наполняет помещения естественным светом.

Комфортное проживание для резидентов обеспечивается набором удобств:

- Бассейн;
- Детские игровые площадки;
- Спортивные площадки;
- Баскетбольная площадка;
- Тренажерный зал.

Расположение:

Jumeirah Village Circle – один из самых развивающихся районов Дубая. И жители комплекса Binghatti Onyx могут почувствовать это на себе: в округе располагаются все необходимые инфраструктурные объекты, необходимые для полноценной жизни. Наслаждайтесь авторской кухней в местных кафе и ресторанах, посещайте лучшие SPA-центры, проводите время с семьей в кинотеатрах и развлекательных объектах, удивляйтесь изобилию товаров в торговых центрах: все это доступно в пешей близости.

Неподалеку расположились главные транспортные магистрали Дубая, благодаря которым можно быстро добраться до ключевых объектов эмирата:

Звоните или пишите, ответим на все вопросы, касающиеся приобретения апартаментов!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 65.0
Цена за м², € 4 474
Цена квартиры, € 290 815
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 145.0
Цена за м², € 4 162
Цена квартиры, € 603 560
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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