Жилой комплекс Апартаменты с потрясающим видом на горизонт

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Binghatti Onyx – новый жилой комплекс с характерным дизайном от застройщика Binghatti Developers. Располагаясь в районе Jumeirah Village Circle, жилая башня дарит жителям беспрепятственный доступ к общественной и социальной инфраструктуре, а также потрясающие виды на горизонты Дубая.



Покупателей ожидают премиальные апартаменты с 1 и 2 спальнями. Продуманный стильный интерьер и фирменный дизайн визуально увеличивает внутреннее пространство, а панорамное остекление наполняет помещения естественным светом.



Комфортное проживание для резидентов обеспечивается набором удобств:



- Бассейн;

- Детские игровые площадки;

- Спортивные площадки;

- Баскетбольная площадка;

- Тренажерный зал.



Расположение:



Jumeirah Village Circle – один из самых развивающихся районов Дубая. И жители комплекса Binghatti Onyx могут почувствовать это на себе: в округе располагаются все необходимые инфраструктурные объекты, необходимые для полноценной жизни. Наслаждайтесь авторской кухней в местных кафе и ресторанах, посещайте лучшие SPA-центры, проводите время с семьей в кинотеатрах и развлекательных объектах, удивляйтесь изобилию товаров в торговых центрах: все это доступно в пешей близости.



Неподалеку расположились главные транспортные магистрали Дубая, благодаря которым можно быстро добраться до ключевых объектов эмирата:



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