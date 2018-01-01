Жилой комплекс Современная квартира в самом сердце острова
О комплексе
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Julphar Residence - это новый проект Rak Properties в очень престижном месте в самом сердце острова Аль-Рим , Абу-Даби. Он предлагает ультрасовременные апартаменты мирового класса с 1, 2 и 3 спальнями, а также квартиры-студии.
Rak Properties предлагает дизайн интерьера квартир мирового класса, полностью оборудованные кухни, просторные гостиные и огромный балкон. Жители могут наслаждаться оживленной деятельностью, отдыхая в уединенном месте на роскошных террасах с семьей и детьми.
Инфраструктура:
Julphar Residence предлагает множество функций и удобств мирового класса, в том числе: тренажерный зал, бассейны для взрослых и детей, детскую игровую площадку, площадку для барбекю, места для отдыха, прекрасные зеленые сады и многое другое.
Расположение:
Комплекс окружен всемирно известными местами, откуда легко добраться до туристических достопримечательностей, таких как пляж Аль-Рим, Центральный парк Рима, пристань Аль-Кана, Мангров-плейс, парк Аль-Фей, башня Скай-Гарденс, парк-вью в Абу-Даби. Жители комплекса могут добраться в любое место за несколько минут, например, в Дубай, Шарджу и Рас-эль-Хайму.
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!