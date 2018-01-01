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Жилой комплекс Апартаменты в комплексе премиум-класса

Дубай, ОАЭ
от € 335,616
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Жилой комплекс Апартаменты в комплексе премиум-класса
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О комплексе

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Elevate by Prescott – новый жилой комплекс премиум-класса, располагающийся в районе Arjan. В качестве застройщика выступает компания Prescott Development, предлагающая покупателям широкий выбор недвижимости для личного проживания и инвестиций.

Жилой комплекс включает в себя 223 единицы недвижимости, среди которых есть функциональные и уютные студии, просторные апартаменты с 1 и 2 спальнями. Элегантный дизайн и продуманные планировки дополняются системой «Умный дом», которая обеспечивает более простое и удобное управление бытом.

Премиальный образ жизни в комплексе Elevate by Prescott подчеркивается широким выбором удобств, доступных для резидентов:

- Бассейны;
- Детские игровые зоны;
- Спортивные площадки и обустроенный фитнесс-центр;
- Центр здоровья;
- Зоны для барбекю;
- Кинотеатр;
- Беседки для отдыха;
- Крытые игровые площадки;
- Клубный лаундж.

Расположение:

Уникальное расположение комплекса в районе Arjan открывает широкий выбор объектов, необходимых для комфортной жизни. Озелененные парковые пространства для прогулок, кафе и рестораны, парковки, зоны отдыха, школы и детские сады – все это располагается в непосредственной близости от жилого комплекса.

За счет близкого расположения сообщества к ключевым транспортным магистралям, жители Elevate by Prescott могут пользоваться всеми удобствами эмирата, посещать развлекательные объекты и самые известные достопримечательности.

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 111.0
Цена за м², € 2 806
Цена квартиры, € 311 474
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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