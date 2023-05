Жилой комплекс Апартаменты в комплексе премиум-класса

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Elevate by Prescott – новый жилой комплекс премиум-класса, располагающийся в районе Arjan. В качестве застройщика выступает компания Prescott Development, предлагающая покупателям широкий выбор недвижимости для личного проживания и инвестиций.



Жилой комплекс включает в себя 223 единицы недвижимости, среди которых есть функциональные и уютные студии, просторные апартаменты с 1 и 2 спальнями. Элегантный дизайн и продуманные планировки дополняются системой «Умный дом», которая обеспечивает более простое и удобное управление бытом.



Премиальный образ жизни в комплексе Elevate by Prescott подчеркивается широким выбором удобств, доступных для резидентов:



- Бассейны;

- Детские игровые зоны;

- Спортивные площадки и обустроенный фитнесс-центр;

- Центр здоровья;

- Зоны для барбекю;

- Кинотеатр;

- Беседки для отдыха;

- Крытые игровые площадки;

- Клубный лаундж.



Расположение:



Уникальное расположение комплекса в районе Arjan открывает широкий выбор объектов, необходимых для комфортной жизни. Озелененные парковые пространства для прогулок, кафе и рестораны, парковки, зоны отдыха, школы и детские сады – все это располагается в непосредственной близости от жилого комплекса.



За счет близкого расположения сообщества к ключевым транспортным магистралям, жители Elevate by Prescott могут пользоваться всеми удобствами эмирата, посещать развлекательные объекты и самые известные достопримечательности.



С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!