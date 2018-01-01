Квартира в новостройке 3BR | Ivy Gardens | Prime Location
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить удивительные апартаменты с 3 спальнями, расположенные в комплексе Dubai Land Residence, известном как Ivy Gardens от Samana Developments.
Удобства и удобства;
- 3 спальни
- 3 ванны
- без мебели
- BUA; 1500 кв.
- Частный бассейн
- оформление
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- тренажерный зал
- Бассейн
- 24/7 Безопасность
- Фитнес-центр
- Зеленое окружение
- Медицинский центр
- Детская игровая площадка
- Многоцелевой зал
- Досуг и Парк
- Ресторан и Кафе
- Фитнес-центр
- Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
- Игровые площадки
- Столовая и розничная торговля
- Зона йоги и медитации
- Спортивные сооружения
Расположение рядом;
- Университет Зайед – 15 минут
- IMG World of Adventure – 15 минут
- Falconcity Of Wonders – 15 минут
- Международный аэропорт Дубая – 25 минут
- Международный аэропорт Аль Мактум – 45 минут
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284