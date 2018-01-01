Квартира в новостройке 3BR | Ivy Gardens | Prime Location

Дубай, ОАЭ

от € 677,729

60 м² 1 квартира

Сдача в: 2023

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Новый проект Portofino Hotel создан архитекторами, вдохновленными одноименным итальянским курортом. Он состоит из нескольких тематических зон, с которых открывается великолепный вид на море и яхт-клуб. Застройщик предлагает роскошные условия проживания. Portofino Hotel расположен в районе The World Islands на острове The Heart of Europe. и предлагает недвижимость премиум-класса. Общее число обслуживаемых апартаментов – 451. Удобства комплекса: Жилой проект имеет все необходимые удобства и позиционирует себя как семейный комплекс. Из панорамных окон Portofino Hotel открывается красивый вид на песчаный частный пляж. Апартаменты оснащены датчиками температуры, которые регулируются с помощью мобильных устройств, и качественной мебелью. Для детского отдыха организован игровой клуб, а женщины могут отдохнуть в эксклюзивном SPA-центре. Доступны многочисленные кафе и рестораны, розничные магазины на территории. Также предусмотрены фитнес-центр и бассейн. Здание находится под круглосуточной охраной. Инфраструктура в округе Portofino Hotel представлена такими объектами, как: - 5-звездочный отель Cote d’Azur; - эксклюзивная гостиница для домашних питомцев Amsterdam; - рестораны, которые в основном находятся в курортных отелях; - множество кафе и баров; - современный яхт-клуб; - Швейцарский цирк; - подводный аквариум; - салоны красоты и горный СПА; - большие торговые центры, розничные магазины и брендовые бутики. Расположение: Portofino Hotel расположен в 4,5 км от береговой линии Дубая, вдали от городской суеты, на островах The Heart of Europe в Арабском заливе. На территории The Heart of Europe налажено транспортное сообщение с континентом благодаря скоростным катерам. Также планируется создание канатной дороги. За 15-20 минут можно добраться до оживленных районов Дубая Palm Jumeirah и Dubai Marina с множеством коммерческих объектов и достопримечательностей, а также до Международного аэропорта DXB. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!