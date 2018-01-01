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Квартира в новостройке 3BR | Ivy Gardens | Prime Location

Дубай, ОАЭ
от € 350,000
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Квартира в новостройке 3BR | Ivy Gardens | Prime Location
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить удивительные апартаменты с 3 спальнями, расположенные в комплексе Dubai Land Residence, известном как Ivy Gardens от Samana Developments.

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1500 кв.
  • Частный бассейн
  • оформление
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • 24/7 Безопасность
  • Фитнес-центр
  • Зеленое окружение
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Многоцелевой зал
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Фитнес-центр
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Игровые площадки
  • Столовая и розничная торговля
  • Зона йоги и медитации
  • Спортивные сооружения

Расположение рядом;

  • Университет Зайед – 15 минут
  • IMG World of Adventure – 15 минут
  • Falconcity Of Wonders – 15 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 25 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 45 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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