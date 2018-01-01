Квартира в новостройке 2BR | Ivy Gardens | Payment Plan

Дубай, ОАЭ

от € 557,909

Сдача в: -2025

Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости. Роскошные апартаменты Peninsula four в самом сердце Дубая с 1 спальней. Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвестировать выгодно! Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Данный комплекс по своему уникален для района Business Bay, так как на территории сообщества запланировано создание нескольких общественных парков, торгово-развлекательные центры и большое изобилие мест для отдыха. Главной особенностью проекта Peninsula выступает набережная вдоль Dubai Water Canal, на которой будут расположены торговые площади, кафе и рестораны, парки, беговые и прогулочные дорожки. Резиденты Peninsula смогут воспользоваться удобствами мирового уровня. ПРЕИМУЩЕСТВА: - Набережная - Амфитеатр - Бассейн - Зоны для барбекю - Фитнес-центр - Супермаркеты - Скейт-парк - Магазины - Теннисные корты - Салоны красоты - Площадки для баскетбола и игры в сквош - Охрана 24/7 - Детские игровые зоны - Известные гостиничные и ресторанные бренды ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ: - 15 минут до пляжа Ла Мер - 2 минуты до Дубай молла и Бурдж Халифы - 2 минуты до метро - 20 минут до Дубай Марины ГАРАНТИРОВАННАЯ ОКУПАЕМОСТЬ И ДОХОДНОСТЬ ОБЪЕКТА! ПОЛУЧИТЕ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРИОБРЕТЕНИИ КВАРТИРЫ В ЧАТЕ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ. ЗВОНИТЕ ИЛИ ПИШИТЕ!