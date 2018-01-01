Квартира в новостройке 1BR | Ivy Gardens | Dubai Land Residence
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 1 спальней, расположенные в комплексе Dubai Land Residence, известном как Ivy Gardens от Samana Developers
Удобства и удобства;
- 1 спальня
- 2 ванны
- без мебели
- BUA; 800 кв.
- Порошковая комната
- Частный бассейн
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- тренажерный зал
- Бассейн
- 24/7 Безопасность
- Фитнес-центр
- Зеленое окружение
- Медицинский центр
- Детская игровая площадка
- Многоцелевой зал
- Досуг и Парк
- Ресторан и Кафе
- Фитнес-центр
- Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
- Игровые площадки
- Столовая и розничная торговля
- Зона йоги и медитации
- Спортивные сооружения
Соседство поблизости;
- Вилла – 2,3 км
- Ливан – 2,6 км
- Дубай Силиконовый оазис – 3,5 км
- Falconcity Of Wonders – 4,3 км
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284