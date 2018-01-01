Квартира в новостройке 1BR | Ivy Gardens | Dubai Land Residence

Дубай, ОАЭ

Сдача в: 2024

Застройщик: EMAAR Properties

В нескольких шагах от Дубайской оперы, Дубайского фонтана и самого высокого сооружения в мире, Бурдж-Халифа, The St. Regis Residences, Downtown Dubai переосмысливает роскошь, опираясь на преданность известных брендов высочайшим достижениям в стиле и дизайне и отличая каждое место. и опыт. Роскошная жизнь еще никогда не была такой приятной: две элегантные футуристические башни в стиле ар-деко возвышаются на 262 и 171 м над районом Дубайской оперы соответственно, а соединяющаяся платформа предлагает удивительные удобства. Резиденции являются воплощением роскошной жизни, демонстрируя необходимое, уникальное и изысканное. Каждое великолепное здание было тщательно расположено так, чтобы наилучшим образом запечатлеть открытый вид на Бурдж-Халифа, Дубайскую оперу и фонтаны Дубая, а интерьеры и отделка дополняют архитектуру и стиль башен.