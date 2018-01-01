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Квартира в новостройке 1BR | Ivy Gardens | Dubai Land Residence

Дубай, ОАЭ
от € 225,000
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Квартира в новостройке 1BR | Ivy Gardens | Dubai Land Residence
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 1 спальней, расположенные в комплексе Dubai Land Residence, известном как Ivy Gardens от Samana Developers

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 800 кв.
  • Порошковая комната
  • Частный бассейн
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • 24/7 Безопасность
  • Фитнес-центр
  • Зеленое окружение
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Многоцелевой зал
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Фитнес-центр
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Игровые площадки
  • Столовая и розничная торговля
  • Зона йоги и медитации
  • Спортивные сооружения

Соседство поблизости;

  • Вилла – 2,3 км
  • Ливан – 2,6 км
  • Дубай Силиконовый оазис – 3,5 км
  • Falconcity Of Wonders – 4,3 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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