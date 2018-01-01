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Квартира в новостройке Studio | Ivy Gardens | Samana

Дубай, ОАЭ
от € 131,000
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Квартира в новостройке Studio | Ivy Gardens | Samana
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительную студию, расположенную в комплексе Dubai Land Residence, известном как Ivy Gardens от Samana Development

Основные моменты;

  • Рядом со многими известными достопримечательностями и достопримечательностями
  • Роскошные апартаменты с частным бассейном
  • Ограниченная коллекция из 348 единиц в разработке
  • 14-этажный фасад с обслуживанием на уровне земли и подиума
  • Бассейн для отдыха, пейзажный бассейн на крыше и зеленые парки

Удобства и удобства;

  • Studio
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 380 кв.
  • Открытая кухня
  • Частный бассейн
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • 24/7 Безопасность
  • Фитнес-центр
  • Зеленое окружение
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Многоцелевой зал
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Фитнес-центр
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Игровые площадки
  • Столовая и розничная торговля
  • Зона йоги и медитации
  • Спортивные сооружения

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Квартира в новостройке Studio | Ivy Gardens | Samana
Дубай, ОАЭ
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