Квартира в новостройке Studio | Ivy Gardens | Samana
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительную студию, расположенную в комплексе Dubai Land Residence, известном как Ivy Gardens от Samana Development
Основные моменты;
- Рядом со многими известными достопримечательностями и достопримечательностями
- Роскошные апартаменты с частным бассейном
- Ограниченная коллекция из 348 единиц в разработке
- 14-этажный фасад с обслуживанием на уровне земли и подиума
- Бассейн для отдыха, пейзажный бассейн на крыше и зеленые парки
Удобства и удобства;
- Studio
- 1 ванна
- без мебели
- BUA; 380 кв.
- Открытая кухня
- Частный бассейн
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- тренажерный зал
- Бассейн
- 24/7 Безопасность
- Фитнес-центр
- Зеленое окружение
- Медицинский центр
- Детская игровая площадка
- Многоцелевой зал
- Досуг и Парк
- Ресторан и Кафе
- Фитнес-центр
- Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
- Игровые площадки
- Столовая и розничная торговля
- Зона йоги и медитации
- Спортивные сооружения
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284