Квартира в новостройке Studio | Ivy Gardens | Samana

Дубай, ОАЭ

от € 251,021

Квартира с панорамными видами на Burj Khalifa, Dubai Creek и Downtown Dubai. Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Fawad Azizi Residence ‒ новый жилой проект, расположенный в Dubai Healthcare City. У каждой квартиры продуманная планировка, качественная отделка, великолепный современный дизайн и просторные балконы, обеспечивающие возможность полноценного отдыха на открытом воздухе. Жителям Fawad Azizi Residence доступны такие удобства, как: - система «умный дом»; - подключение апартаментов и студий к системе центрального кондиционирования; - фитнес-зал; - круглосуточное видеонаблюдение и охрана; - площадка для барбекю; - охрана; - бассейн; - детская площадка; - теннисный корт; - подземная парковка; - беговая дорожка; - зона отдыха; - ландшафтный сад; - крытая парковка; - оранжерея. РАСПОЛОЖЕНИЕ: От Fawad Azizi Residence имеется удобный доступ до двух важных автомагистралей. Это позволяет легко добираться на автомобиле до важных достопримечательностей Dubai и в индустриальные районы города. - Clemenceau Medical Center - 10 минут пешком; - Latifa Hospital - 5 минут на авто; - Dubai Mall 10 минут на авто; - Парк Jadaf MAG Creek - 10 минут пешком; - Парк Zabeel - 10 минут на авто; - Спортивные академии Al Wasl Swimming Academy и Al Wasl Table Tennis Academy - 5 минут на авто. ОКУПАЕМОСТЬ: Dubai Healthcare City ‒ район Dubai, известный своими оздоровительными и медицинскими учреждениями, а также легким доступом к культурному центру и к основным достопримечательностям города. Все это делает жилье в Dubai Healthcare City отличным выбором для желающих сделать выгодную инвестицию. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Дубая!