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Жилой комплекс Апартаменты в популярном районе острова

Абу-Даби, ОАЭ
от € 232,482
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Жилой комплекс Апартаменты в популярном районе острова
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О комплексе

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Vista 3 — долгожданный жилой комплекс в Абу-Даби, расположенный в популярном районе острова Рим. В комплексе будут представлены квартиры с 1-4 спальнями. Апартаменты спроектированы так, чтобы обеспечить максимальный комфорт и удобства, с современной отделкой и сантехникой.

Одной из выдающихся особенностей Vista 3 является его стратегическое расположение, благодаря которому он находится в непосредственной близости к лучшим заведениям эмиратов, включая торговый центр Абу-Даби, Галерея, Школа Рептон и Университет Сорбонны.

Но это еще не все — Vista 3 также может похвастаться впечатляющим набором первоклассных удобств для своих жителей:

- Мини-театр;
- Зоны медитации;
- Бассейн;
- Детская игровая площадка;
- Сад;
- Кафетерий.

Позвоните или напишите нам, расскажем все о самых выгодных проектах зарубежной недвижимости на сегодняшний день!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 47.0
Цена за м², € 4 946
Цена квартиры, € 232 482
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 82.0
Цена за м², € 3 706
Цена квартиры, € 303 868
Местонахождение новостройки
Абу-Даби, ОАЭ
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Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to offer 2 bedroom apartment, located in Port De La Mer, known as La Voile by Meraas Nearby Neighbourhood; La Mer – 1.0Km Sheikh Zayed Road – 3.4Km DIFC – 3.7Km City Walk – 3.8Km Amenities & Facilities; 2 Bedroom 3 Bath Unfurnished BUA; 1,216 Sqft Laundry area Powder room Balcony / Terrace Open Kitchen Built-in-wardrobe Lobby, lift & waiting area Reception Swimming pool Gym Barbeque area 24/7 Security Dining & Retail outlets Restaurant & Cafe Fitness centre Shopping & Supermarket area Sports court Sea views Beach access Marina & Yacht club Beach volleyball Mosque Water activity Walking trails Community Views For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284  
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Сдача в: 2026
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в 2-комнатной квартире, расположенной в Центральном парке, City Walk, известной как Erin by Meraas. План оплаты; Авансовый платеж – 20% Во время строительства – 50% На передачу – 30% Удобства и удобства; 2 спальни 3 ванны без мебели BUA; 2249 кв. полезность Горничная комната Порошковая комната шкафчик фойе Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн тренажерный зал Район барбекю 24/7 Безопасность Доступ к пляжу Медицинский центр Детская игровая площадка Ресторан и Кафе Столовая и розничная торговля Вид на море больница Спа и Сауна Водная активность Бег, Бег и Велоспорт Йога и Медитация Парк собак Теннис, Сквош и Баскетбольный корт Настольный игровой стол Область событий Функциональная комната питомник Павильоны для пикников Соседство поблизости; Бизнес-Бей – 2,1 км DIFC – 2,4 км Шейх Зайед Роуд – 2,4 км Пляж Ла Мер – 2,9 км Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Masaar Sequoia – новый мультифункциональный жилой комплекс от застройщика Arada Developers. Данный комплекс является шестой фазой масштабного проекта Masaar, который завоевал популярность среди инвесторов. Данный проект включает в себя эксклюзивную коллекцию таунхаусов с 2-спальнями и роскошных вилл с 4-6 спальнями, расположенных на лоне первозданной природы, в самом окружении озелененных пространств. Все резиденции выполнены в современном стиле, где преобладают нотки хай-тек и минимализм. Функциональные и продуманные планировки создают комфортное жилое пространство. Общая жилая площадь резиденций варьируется от 182 до 820 квадратных метров, что позволяет воплотить в жизнь любые дизайнерские проекты. Налаженная инфраструктура сообщества дает резидентам доступ к исключительным удобствам: - Потрясающие панорамные виды на лесные массивы и зеленые лужайки; - Зоны для занятий йогой; - Беговые и велосипедные дорожки; - Открытые бассейны; - Спортивные площадки; - Парковка для резидентов; - Зоны для барбекю и пикников; - Общественный центр. Расположение: Одна из особенностей проекта Sequoia – стратегически выгодное местоположение и развитая инфраструктура. Для отдыха и проведения своего досуга жителям не придется покидать пределы сообщества: все располагается в непосредственной близости. Жилой комплекс располагается в самом сердце природных ландшафтов Шарджи, но в то же время обеспечивает беспрепятственный доступ к значимым и важным объектам. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в ОАЭ. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
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