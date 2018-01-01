Жилой комплекс Апартаменты в популярном районе острова
О комплексе
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!
Vista 3 — долгожданный жилой комплекс в Абу-Даби, расположенный в популярном районе острова Рим. В комплексе будут представлены квартиры с 1-4 спальнями. Апартаменты спроектированы так, чтобы обеспечить максимальный комфорт и удобства, с современной отделкой и сантехникой.
Одной из выдающихся особенностей Vista 3 является его стратегическое расположение, благодаря которому он находится в непосредственной близости к лучшим заведениям эмиратов, включая торговый центр Абу-Даби, Галерея, Школа Рептон и Университет Сорбонны.
Но это еще не все — Vista 3 также может похвастаться впечатляющим набором первоклассных удобств для своих жителей:
- Мини-театр;
- Зоны медитации;
- Бассейн;
- Детская игровая площадка;
- Сад;
- Кафетерий.
Позвоните или напишите нам, расскажем все о самых выгодных проектах зарубежной недвижимости на сегодняшний день!