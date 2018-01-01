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Жилой комплекс Премиальный таунхаус в престижном районе

Дубай, ОАЭ
от € 1,263,643
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Жилой комплекс Премиальный таунхаус в престижном районе
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О комплексе

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Senses – Jade at The Fields — проект, состоящий из таунхаусов премиум-класса, застройщиком которого выступила компания G&CO Real Estate Development LLC – FZ. Комплекс будет расположен в престижном районе Meydan. Для покупки представлены резиденции с 3 и 4 спальнями, общая площадь которых варьируется от 258 кв. м до 331 кв. м. Во всех таунхаусах будут:

- гараж;
- сад на заднем дворе;
- семейная зона;
- комната для персонала;
- террасы.

Кухни будут оснащены фирменной бытовой техникой, в том числе холодильником, варочной панелью, плитой и духовым шкафом.

Проект Senses – Jade at The Fields будет располагать множеством удобств для отдыха и развлечений. Так, жители комплекса смогут насладиться Fields Club House, где предусмотрены тренажерный зал, оздоровительный центр, зона для йоги, детская игровая площадка, лаундж, зал для детских праздников и садовый участок под открытым небом.

Расположение:
Проект Senses – Jade at The Fields будет расположен вблизи Ras Al Khor Rd и Nad Al Sheba Rd, благодаря чему будет обеспечено хорошее транспортное сообщение с самыми востребованными локациями Дубая. Так, за 20 минут на автомобиле можно добраться до Business Bay, Dubai Design District и Dubai International Airport. В настоящее время сообщество The Fields находится на стадии строительства, поэтому система общественного транспорта плохо развита, рекомендуется пользоваться личным автомобилем или такси.

Жители комплекса за 20 минут доедут до различных востребованных мест для отдыха и развлечений Дубая, среди которых:

- Ипподром Meydan Racecourse, известный тем, что здесь ежегодно проходит знаменитый турнир Dubai World Cup. При этом на его крыше расположено популярное ночное заведение WHITE Dubai.
- The Track, Meydan Golf — чемпионское 9-луночное поле для гольфа с полным освещением, которое было спроектировано Peter Harradine.
- Meydan One Mall — ТЦ, находящийся на стадии строительства, где будет представлено более 550 розничных магазинов, самый длинный в мире крытый горнолыжный склон, Winter Village и мн. др.

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Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Таунхаус
Площадь, м² 331.0
Цена за м², € 3 818
Цена квартиры, € 1 263 643
Местонахождение новостройки
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Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to present you 1 bedroom apartment, located in Jumeirah Lake Towers. known as Verde by Sobha Key Highlights; Top notch amenities & exclusive services Close to many potential landmarks & key hotspots Easy & attractive payment plan options available An electric neighbourhood with leisure & hospitality Easy access to Sheikh Zayed Road & Metro Stations Amenities & Facilities; 1 Bedroom 2 Bath Unfurnished BUA; 734 Sqft Powder room Utility Balcony / Terrace Lobby, Lift & Waiting area Reception area Dining & Retail outlet Gym Swimming pool Health care centre Kid’s play area Leisure & park area Restaurant & Cafe Beach access Green surrounding Gym Supermarket & Shopping mall Community Hall Jogging, Running & Cycling tracks Sitting area Water activity Fitness centre Yoga & Meditation area Barbeque area Meeting room For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284
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Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 2-комнатную квартиру, расположенную в Дамак Хиллз, известную как Golf Gate от Damac Properties План оплаты; Авансовый платеж – 15% Во время строительства – 55% На передачу – 30% Удобства и удобства; 2 спальни 2 ванны без мебели BUA; 1130 кв. Прачечная Прогулка в шкафчике Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Столовая и розничная торговля Медицинский центр тренажерный зал Детская игровая площадка Досуг и Парк Ресторан и Кафе барбекю Беговая дорожка, Велоспорт и Бег школа Шоппинг и супермаркет сад Йога и Медитация Фитнес-центр Спа и Сауна Теннисный корт Расположение рядом; Клуб конного спорта и поло плантации – 10 минут IMG World Of Adventure – 15 минут Спортивный комплекс Хамдан – 15 минут Дубай Чудо Сад – 15 минут Центр города Дубай – 20 минут Atlantis Hotel – 25 минут Международный аэропорт Аль Мактум – 35 минут Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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