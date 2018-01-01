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Жилой комплекс Изысканные апартаменты для креативных людей

Дубай, ОАЭ
от € 553,425
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Жилой комплекс Изысканные апартаменты для креативных людей
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О комплексе

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Design Quarter at d3 — изысканный жилой комплекс, который воплощает в себе творческий и прогрессивный дух района D3. Это новый флагманский проект от всемирно известного застройщика Meraas, разработанный для креативных личностей. Design Quarter at d3 — первый подобный комплекс в Dubai Design District. Проект включает в себя жилые башни, подиум, в котором разместятся удобства для жителей комплекса, и общественные пространства для активного отдыха.

Владельцы дуплексов получат доступ к просторным террасам. Сквозь роскошные панорамные окна будущие жители смогут насладиться потрясающими видами на Burj Khalifa, небоскребы Downtown Dubai и Dubai Canal. Изысканные интерьеры разработаны с учетом творческой направленности района, с акцентом на индивидуальность и комфорт. Современный дизайн удачно сочетает яркие цвета, тщательно подобранные материалы и превосходную отделку.

Инфраструктура:

Среди удобств, доступных резидентам Design Quarter at d3: тренажерный зал, зоны для барбекю, комнаты отдыха, детская площадка и бассейн, двухуровневый инфинити-бассейн с террасой и видом на небоскребы Downtown Dubai, множество зеленых насаждений для прогулок в Golden Gardens.

В проекте есть все необходимое для активного образа жизни: спортивные площадки, теннисные корты, лужайки для занятий йогой, беговые и велосипедные дорожки. Также жители комплекса смогут посещать фешенебельные рестораны и кафе, расположенные в Dubai Design District.

Расположение:

5–15 минут
- Заповедник Ras Al Khor, Business Bay, Downtown Dubai, City.

25–35 минут
- Международный аэропорт Дубая (DXB), Burj Al Arab, Dubai Marina, Palm Jumeirah.

Комплекс Design Quarter at d3 будет располагаться рядом с Ras Al Khor Road, что позволит его жителям легко попасть в любой район Дубая. Поездка до Business Bay или на экскурсию в заповедник Ras Al Khor займет чуть более пяти минут на авто. Достопримечательности Downtown Dubai и популярный торгово-развлекательный комплекс City Walk находятся в 15 минутах езды. Международный аэропорт Дубая (DXB) располагается в 20 минутах, а знаменитые пляжи и променады в Dubai Marina и Palm Jumeirah — в радиусе 30–35 минут езды от комплекса Design Quarter at d3.

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Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 74.0
Цена за м², € 6 901
Цена квартиры, € 510 637
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 107.0
Цена за м², € 7 206
Цена квартиры, € 771 010
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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