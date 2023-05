Жилой комплекс Изысканные апартаменты для креативных людей

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Design Quarter at d3 — изысканный жилой комплекс, который воплощает в себе творческий и прогрессивный дух района D3. Это новый флагманский проект от всемирно известного застройщика Meraas, разработанный для креативных личностей. Design Quarter at d3 — первый подобный комплекс в Dubai Design District. Проект включает в себя жилые башни, подиум, в котором разместятся удобства для жителей комплекса, и общественные пространства для активного отдыха.



Владельцы дуплексов получат доступ к просторным террасам. Сквозь роскошные панорамные окна будущие жители смогут насладиться потрясающими видами на Burj Khalifa, небоскребы Downtown Dubai и Dubai Canal. Изысканные интерьеры разработаны с учетом творческой направленности района, с акцентом на индивидуальность и комфорт. Современный дизайн удачно сочетает яркие цвета, тщательно подобранные материалы и превосходную отделку.



Инфраструктура:



Среди удобств, доступных резидентам Design Quarter at d3: тренажерный зал, зоны для барбекю, комнаты отдыха, детская площадка и бассейн, двухуровневый инфинити-бассейн с террасой и видом на небоскребы Downtown Dubai, множество зеленых насаждений для прогулок в Golden Gardens.



В проекте есть все необходимое для активного образа жизни: спортивные площадки, теннисные корты, лужайки для занятий йогой, беговые и велосипедные дорожки. Также жители комплекса смогут посещать фешенебельные рестораны и кафе, расположенные в Dubai Design District.



Расположение:



5–15 минут

- Заповедник Ras Al Khor, Business Bay, Downtown Dubai, City.



25–35 минут

- Международный аэропорт Дубая (DXB), Burj Al Arab, Dubai Marina, Palm Jumeirah.



Комплекс Design Quarter at d3 будет располагаться рядом с Ras Al Khor Road, что позволит его жителям легко попасть в любой район Дубая. Поездка до Business Bay или на экскурсию в заповедник Ras Al Khor займет чуть более пяти минут на авто. Достопримечательности Downtown Dubai и популярный торгово-развлекательный комплекс City Walk находятся в 15 минутах езды. Международный аэропорт Дубая (DXB) располагается в 20 минутах, а знаменитые пляжи и променады в Dubai Marina и Palm Jumeirah — в радиусе 30–35 минут езды от комплекса Design Quarter at d3.



