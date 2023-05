Жилой комплекс Элитная резиденция в самом сердце Дубая

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;

- помощь в организации переезда;

- ежегодный доход от инвестиций до 20%;

- финансовая гарантия дохода;

- юридическая защита сделки;

- бесплатная консультация;

- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.

- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!



Samana Waves Apartments – элитная резиденция, расположенная в самом сердце Дубая в районе Jumeirah Village Circle. Застройщик проекта – компания Samana International Real Estate Development.



Апартаменты в этом 26-этажном комплексе предназначены для тех, кто предпочитает роскошь и немного экстравагантности. В Samana Waves Apartments на продажу выставлено 213 жилых объектов. Это современные дуплексы и апартаменты от 1 до 2 спален. В объектах данной резиденции может быть предусмотрено все, что необходимо для комфортной жизни, от полностью оборудованной кухни до частного бассейна.



Жильцам Samana Waves Apartments доступны следующие услуги и удобства:



- гигантский бассейн с водными аттракционами;

- 2 тренажерных зала;

- сауна;

- паровая баня;

- детская игровая площадка;

- терраса для отдыха у бассейна;

- зеленая зона;

- детский бассейн;

- джакузи;

- услуги парковщика;

- площадка для барбекю;

- велосипедные и беговые дорожки;

- спортивная площадка;

- центральное кондиционирование;

- консьерж-услуги;

- паркинг;

- круглосуточная охрана.



Расположение:

В минуте ходьбы от резиденции расположены автобусные остановки Westar Vista Apartments и Prime Business Tower. Поблизости с Samana Waves Apartments находятся такие инфраструктурные и развлекательные объекты:



- супермаркеты Tudomart и Nine Star;

- торговый центр City Centre Me’aisem;

- кафе и рестораны Pide Keyfi, Sticky Rice и Al Karya Snack;

- школы Renaissance и Sunmarke;

- больница Medclinic Parkview Hospital;

- аптека LIFE Pharmacy;

- стадион Dubai International Cricket Stadium;

- парк JVC Community Park.



На поездку до международного аэропорта Дубая на своем автомобиле или такси уйдет около получаса. На общественном транспорте до аэропорта можно добраться за полтора часа. В свою очередь, в 15-20 минутах езды от Samana Waves Apartments расположены такие достопримечательности:



- Dubai Miracle Garden – один из самых красивых и больших садов в мире.

- Dubai Polo & Equestrian Club – конноспортивный клуб, в котором регулярно проводятся престижные международные соревнования и различные мероприятия.

- Ski Dubai – крытый горнолыжный комплекс в торговом центре Mall of the Emirates.



Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!