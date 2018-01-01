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Жилой комплекс Элитная резиденция в самом сердце Дубая

Дубай, ОАЭ
от € 304,026
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Жилой комплекс Элитная резиденция в самом сердце Дубая
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О комплексе

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Samana Waves Apartments – элитная резиденция, расположенная в самом сердце Дубая в районе Jumeirah Village Circle. Застройщик проекта – компания Samana International Real Estate Development.

Апартаменты в этом 26-этажном комплексе предназначены для тех, кто предпочитает роскошь и немного экстравагантности. В Samana Waves Apartments на продажу выставлено 213 жилых объектов. Это современные дуплексы и апартаменты от 1 до 2 спален. В объектах данной резиденции может быть предусмотрено все, что необходимо для комфортной жизни, от полностью оборудованной кухни до частного бассейна.

Жильцам Samana Waves Apartments доступны следующие услуги и удобства:

- гигантский бассейн с водными аттракционами;
- 2 тренажерных зала;
- сауна;
- паровая баня;
- детская игровая площадка;
- терраса для отдыха у бассейна;
- зеленая зона;
- детский бассейн;
- джакузи;
- услуги парковщика;
- площадка для барбекю;
- велосипедные и беговые дорожки;
- спортивная площадка;
- центральное кондиционирование;
- консьерж-услуги;
- паркинг;
- круглосуточная охрана.

Расположение:
В минуте ходьбы от резиденции расположены автобусные остановки Westar Vista Apartments и Prime Business Tower. Поблизости с Samana Waves Apartments находятся такие инфраструктурные и развлекательные объекты:

- супермаркеты Tudomart и Nine Star;
- торговый центр City Centre Me’aisem;
- кафе и рестораны Pide Keyfi, Sticky Rice и Al Karya Snack;
- школы Renaissance и Sunmarke;
- больница Medclinic Parkview Hospital;
- аптека LIFE Pharmacy;
- стадион Dubai International Cricket Stadium;
- парк JVC Community Park.

На поездку до международного аэропорта Дубая на своем автомобиле или такси уйдет около получаса. На общественном транспорте до аэропорта можно добраться за полтора часа. В свою очередь, в 15-20 минутах езды от Samana Waves Apartments расположены такие достопримечательности:

- Dubai Miracle Garden – один из самых красивых и больших садов в мире.
- Dubai Polo & Equestrian Club – конноспортивный клуб, в котором регулярно проводятся престижные международные соревнования и различные мероприятия.
- Ski Dubai – крытый горнолыжный комплекс в торговом центре Mall of the Emirates.

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Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 77.0
Цена за м², € 3 948
Цена квартиры, € 304 026
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 114.0
Цена за м², € 3 913
Цена квартиры, € 446 031
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Элитная резиденция в самом сердце Дубая
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