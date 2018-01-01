Жилой комплекс Элитная резиденция в самом сердце Дубая
О комплексе
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Samana Waves Apartments – элитная резиденция, расположенная в самом сердце Дубая в районе Jumeirah Village Circle. Застройщик проекта – компания Samana International Real Estate Development.
Апартаменты в этом 26-этажном комплексе предназначены для тех, кто предпочитает роскошь и немного экстравагантности. В Samana Waves Apartments на продажу выставлено 213 жилых объектов. Это современные дуплексы и апартаменты от 1 до 2 спален. В объектах данной резиденции может быть предусмотрено все, что необходимо для комфортной жизни, от полностью оборудованной кухни до частного бассейна.
Жильцам Samana Waves Apartments доступны следующие услуги и удобства:
- гигантский бассейн с водными аттракционами;
- 2 тренажерных зала;
- сауна;
- паровая баня;
- детская игровая площадка;
- терраса для отдыха у бассейна;
- зеленая зона;
- детский бассейн;
- джакузи;
- услуги парковщика;
- площадка для барбекю;
- велосипедные и беговые дорожки;
- спортивная площадка;
- центральное кондиционирование;
- консьерж-услуги;
- паркинг;
- круглосуточная охрана.
Расположение:
В минуте ходьбы от резиденции расположены автобусные остановки Westar Vista Apartments и Prime Business Tower. Поблизости с Samana Waves Apartments находятся такие инфраструктурные и развлекательные объекты:
- супермаркеты Tudomart и Nine Star;
- торговый центр City Centre Me’aisem;
- кафе и рестораны Pide Keyfi, Sticky Rice и Al Karya Snack;
- школы Renaissance и Sunmarke;
- больница Medclinic Parkview Hospital;
- аптека LIFE Pharmacy;
- стадион Dubai International Cricket Stadium;
- парк JVC Community Park.
На поездку до международного аэропорта Дубая на своем автомобиле или такси уйдет около получаса. На общественном транспорте до аэропорта можно добраться за полтора часа. В свою очередь, в 15-20 минутах езды от Samana Waves Apartments расположены такие достопримечательности:
- Dubai Miracle Garden – один из самых красивых и больших садов в мире.
- Dubai Polo & Equestrian Club – конноспортивный клуб, в котором регулярно проводятся престижные международные соревнования и различные мероприятия.
- Ski Dubai – крытый горнолыжный комплекс в торговом центре Mall of the Emirates.
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