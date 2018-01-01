  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. ОАЭ
  4. Жилой комплекс Просторная квартира с видом на природу

Жилой комплекс Просторная квартира с видом на природу

Дубай, ОАЭ
от € 539,411
;
Жилой комплекс Просторная квартира с видом на природу
1 / 8
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Ellington House IV – новый жилой комплекс от застройщика Ellington Properties. Располагаясь в одном из наиболее живописных районов Dubai Hills, комплекс создает комфортное жилое пространство в окружении природы и превосходных видов.

Проект выделяется особой и неповторимой архитектурой, в которой прослеживаются черты минимализма, современного стиля и органического дизайна.

Планировки апартаментов отличаются простором и функциональностью. Панорамное остекление наполняет жилое пространство естественным освещением и визуально расширяет площадь каждого помещения. За счет продуманных планировок собственники могут воплотить любые пожелания по дизайну интерьеров.

Инфраструктура:

Резидентам предлагается широкий спектр удобств:

- Благоустроенный зеленый сад;
- Бассейн с лаунж-зоной для отдыха;
- Обустроенный фитнес-зал с современным оборудованием;
- Детский бассейн;
- Площадки для барбекю;
- Клубный лаунж;
- Зона отдыха на открытом воздухе.

Расположение:

Местоположение – ключевая особенность проекта Ellington House IV. За счет расположения в Dubai Hills каждый житель комплекса сможет прочувствовать все преимущества загородной жизни, при этом имея доступ к внушительным возможностям для отдыха и знакомства с лучшими локациями Дубая.

Любители гольфа и начинающие спортсмены оценят одно из самых известных полей для игры в гольф, расположенное в Dubai Hills. Всего 2 минуты, и Вы оказываетесь на просторной территории спортивной зоны, где можно сыграть в гольф. Дорога до остальных достопримечательностей и районов Дубая также не займет много времени.

Звоните или пишите, ответим на все вопросы, касающиеся приобретения апартаментов!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 82.0
Цена за м², € 6 578
Цена квартиры, € 539 411
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 124.0
Цена за м², € 6 313
Цена квартиры, € 782 848
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Похожие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс Mag Park от Mag Lifestyle, с частными бассейнами, с видом на большой зеленый парк, в спокойном районе MBR City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 2BR | Jomana | Jumeirah
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Samia с магазинами, зонами отдыха, с видом на город, Al Furjan, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 1BR | Grove | Emaar
Дубай, ОАЭ
Резиденция Квартира на юге Дубая с красивым видом!
Дубай, ОАЭ
Вы просматриваете
Жилой комплекс Просторная квартира с видом на природу
Дубай, ОАЭ
от € 539,411
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 2BR | Fashionz | Danube
Многоквартирный жилой дом 2BR | Fashionz | Danube
Дубай, ОАЭ
от € 457,000
Сдача в: 2026
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в JVT, известную как Fashionz by Danube Properties Удобства и удобства; 2 спальни 2 ванны без мебели BUA; 1078 кв. Частный бассейн Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн тренажерный зал Район барбекю Столовая и розничная торговля Ресторан и Кафе Медицинский центр Детская игровая площадка Досуг и парк Баскетбол и теннисный корт Пляжный волейбол Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Спа и Сауна Доступ к пляжу Зона йоги и медитации Шоппинг и супермаркет сад Салон красоты Зона снукера Мини-гольф Крикетный шаг Падель Теннис Соседство поблизости; Город производства Дубая – 1,0 км Midtown b Deyaar – 1,8 км Источники – 1,9 км Высоты Победы – 2,1 км Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Жилой комплекс Reva Residences с видом на город, парк, водный канал, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Reva Residences с видом на город, парк, водный канал, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 483,500
Агентство: TRANIO
Проект представляет собой высокое 30-этажное здание с элитными апартаментами с 1-2 спальнями. В апартаментах с 17 -26 этажей из окон открываются захватывающие виды на район Business Bay и Дубайский канал . Кроме жилых единиц, в проекте есть различные удобства для жильцов: бассейны для детей и взрослых с регулируемой температурой, два современных тренажерных зала внутри здания и снаружи, студия йоги, паровые комнаты и сауна и т.д. Расположение и объекты поблизости Комплекс расположен в Business Bay, рядом с Дубайским каналом и престижным районом Downtown. Рядом - школы, больницы, рестораны и кафе, бутики и магазины в крупнейшем в мире торговом центре. Ближайший аэропорт - Международный аэропорт Дубая. Он находится примерно в 21 минуте езды по дороге Al Khail Road.
Жилой комплекс Новая резиденция Mykonos с бассейнами и развлекательным центром рядом с Пальмой Джумейра и Дубай Марина, Motor City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Mykonos с бассейнами и развлекательным центром рядом с Пальмой Джумейра и Дубай Марина, Motor City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 187,728
Агентство: TRANIO
Предлагаются различные апартаменты с собственными бассейнами (9 м2 - 23 м2). Резиденция располагает джакузи, оздоровительным клубом, зеленой зоной, зоной барбекю, парковкой, кинотеатром на открытом воздухе, парной и сауной, бассейнами для детей и взрослых с водными украшениями, детской площадкой, развлекательным центром. Окончание строительства - июнь 2025 года. Расположение и объекты поблизости Бурдж-аль-Араб - 5-10 минут Пальма Джумейра - 5-10 минут Дубай Марина - 5-10 минут Бизнес Бэй - 15-20 минут Даунтаун Дубай - 15-20 минут Бурдж Халифа - 15-20 минут Экспо 2020 - 15-20 минут Международный аэропорт Дубай - 15-20 минут
Realting.com
Перейти