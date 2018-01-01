Жилой комплекс Просторная квартира с видом на природу
О комплексе
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Ellington House IV – новый жилой комплекс от застройщика Ellington Properties. Располагаясь в одном из наиболее живописных районов Dubai Hills, комплекс создает комфортное жилое пространство в окружении природы и превосходных видов.
Проект выделяется особой и неповторимой архитектурой, в которой прослеживаются черты минимализма, современного стиля и органического дизайна.
Планировки апартаментов отличаются простором и функциональностью. Панорамное остекление наполняет жилое пространство естественным освещением и визуально расширяет площадь каждого помещения. За счет продуманных планировок собственники могут воплотить любые пожелания по дизайну интерьеров.
Инфраструктура:
Резидентам предлагается широкий спектр удобств:
- Благоустроенный зеленый сад;
- Бассейн с лаунж-зоной для отдыха;
- Обустроенный фитнес-зал с современным оборудованием;
- Детский бассейн;
- Площадки для барбекю;
- Клубный лаунж;
- Зона отдыха на открытом воздухе.
Расположение:
Местоположение – ключевая особенность проекта Ellington House IV. За счет расположения в Dubai Hills каждый житель комплекса сможет прочувствовать все преимущества загородной жизни, при этом имея доступ к внушительным возможностям для отдыха и знакомства с лучшими локациями Дубая.
Любители гольфа и начинающие спортсмены оценят одно из самых известных полей для игры в гольф, расположенное в Dubai Hills. Всего 2 минуты, и Вы оказываетесь на просторной территории спортивной зоны, где можно сыграть в гольф. Дорога до остальных достопримечательностей и районов Дубая также не займет много времени.
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