Жилой комплекс Высотная резиденция Me Do Re с бассейнами и спа-зоной в районе JLT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 509,959
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О комплексе
Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, детской площадкой, зоной барбекю, магазинами, сауной и парной, спа-зоной, спортивными площадками и тренажерным залом.
Окончание строительства - 3 квартал 2023 года.Удобства и оснащение в доме
- Система "умный дом"
Недвижимость находится рядом с пляжем, Бурдж-аль-Араб, Пальмой Джумейра, Дубай Марина, аэропортом.
- Станция метро - 700 метров
- Море - 1,8 км
- Центр города - 20,5 км
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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