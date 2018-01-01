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Жилой комплекс Высотная резиденция Me Do Re с бассейнами и спа-зоной в районе JLT, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 509,959
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Жилой комплекс Высотная резиденция Me Do Re с бассейнами и спа-зоной в районе JLT, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, детской площадкой, зоной барбекю, магазинами, сауной и парной, спа-зоной, спортивными площадками и тренажерным залом.

Окончание строительства - 3 квартал 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с пляжем, Бурдж-аль-Араб, Пальмой Джумейра, Дубай Марина, аэропортом.

  • Станция метро - 700 метров
  • Море - 1,8 км
  • Центр города - 20,5 км
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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от € 509,959
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