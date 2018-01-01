Квартира в новостройке 2BR | Hadley Heights | Prime Location

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительную 2-комнатную квартиру, расположенную в JVC, известную как Hadley Heights от Leos Development

Удобства и удобства;

2 спальни

3 ванны

без мебели

BUA; 1284 кв.

Порошковая комната

Прачечная

Учебная комната

оформление

Балкон / Терраса

Лобби, Лифт и Зона ожидания

Приемная зона

Бассейн

тренажерный зал

Район барбекю

Столовая и розничная торговля

Ресторан и Кафе

Медицинский центр

Детская игровая площадка

Досуг и Парк

Супермаркет и Торговая зона

Спа и Сауна

Спортивный корт

сад

Школа и Институт

Беговая дорожка, Велоспорт и Бег трусцой

Фитнес-центр

24/7 Безопасность

Комната для переодевания

Просторные парковочные места

Внутренние игры

Cabanas

Нижняя полка

Спортивный корт

Расположение рядом;

Дубай Марина – 10 минут

Торговый центр Эмиратов – 10 минут

Центр города Дубай – 15 минут

Пальма Джумейра – 20 минут

Международный аэропорт Дубая – 30 минут

Международный аэропорт Аль Мактум – 40 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284