Квартира в новостройке 2BR | Hadley Heights | Prime Location
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительную 2-комнатную квартиру, расположенную в JVC, известную как Hadley Heights от Leos Development
Удобства и удобства;
- 2 спальни
- 3 ванны
- без мебели
- BUA; 1284 кв.
- Порошковая комната
- Прачечная
- Учебная комната
- оформление
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Бассейн
- тренажерный зал
- Район барбекю
- Столовая и розничная торговля
- Ресторан и Кафе
- Медицинский центр
- Детская игровая площадка
- Досуг и Парк
- Супермаркет и Торговая зона
- Спа и Сауна
- Спортивный корт
- сад
- Школа и Институт
- Беговая дорожка, Велоспорт и Бег трусцой
- Фитнес-центр
- 24/7 Безопасность
- Комната для переодевания
- Просторные парковочные места
- Внутренние игры
- Cabanas
- Нижняя полка
- Спортивный корт
Расположение рядом;
- Дубай Марина – 10 минут
- Торговый центр Эмиратов – 10 минут
- Центр города Дубай – 15 минут
- Пальма Джумейра – 20 минут
- Международный аэропорт Дубая – 30 минут
- Международный аэропорт Аль Мактум – 40 минут
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284