  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. ОАЭ
  4. Квартира в новостройке 2BR | Hadley Heights | Prime Location

Квартира в новостройке 2BR | Hadley Heights | Prime Location

Дубай, ОАЭ
от € 363,000
;
Квартира в новостройке 2BR | Hadley Heights | Prime Location
1 / 14
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительную 2-комнатную квартиру, расположенную в JVC, известную как Hadley Heights от Leos Development

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1284 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Учебная комната
  • оформление
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Спа и Сауна
  • Спортивный корт
  • сад
  • Школа и Институт
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег трусцой
  • Фитнес-центр
  • 24/7 Безопасность
  • Комната для переодевания
  • Просторные парковочные места
  • Внутренние игры
  • Cabanas
  • Нижняя полка
  • Спортивный корт

Расположение рядом;

  • Дубай Марина – 10 минут
  • Торговый центр Эмиратов – 10 минут
  • Центр города Дубай – 15 минут
  • Пальма Джумейра – 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 30 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 40 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Похожие комплексы
Резиденция Апартаменты в живописном центральном районе!
Дубай, ОАЭ
Резиденция Квартира с дизайнерским ремонтом в Дубае!
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 1BR | Marina Sands | Beachfront
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Lagoons Nice с пляжем, бассейнами и спа недалеко от автодрома и Пальмы Джумейра, район Damac Lagoons, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом Azizi Riviera Reve
Дубай, ОАЭ
Вы просматриваете
Квартира в новостройке 2BR | Hadley Heights | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от € 363,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Creek Vista Heights рядом с Бурдж Халифа и международным аэропортом, Nad Al Sheba, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Creek Vista Heights рядом с Бурдж Халифа и международным аэропортом, Nad Al Sheba, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 336,733
Агентство: TRANIO
Предлагаются новые апартаменты премиум класса с различными планировками. Из окон квартир открываются виды на Бурдж-Халифа, Даунтаун Дубай, Дубайский канал и город. Элитная резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, детскими площадками, живописными видами, крытой парковкой. Окончание строительства - июнь 2026 года. Оплата 60% - во время строительства 40% - по завершении строительства Удобства и оснащение в доме Полностью оборудованные кухни Стенные шкафы в спальнях Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе, рядом с автомагистралями и гольф-клубом. Пляж Джумейра - 20 минут Бурдж Халифа - 13 минут Дубай Молл - 13 минут Пальма Джумейра - 25 минут Дубай Марина - 27 минут Международный аэропорт Дубай - 15 минут
Жилой комплекс Современная резиденция Corner с бассейнами и спа-зоной рядом с Дубай Марина, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Современная резиденция Corner с бассейнами и спа-зоной рядом с Дубай Марина, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 640,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются комфортабельные апартаменты с балконами. Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, детской площадкой, зеленой зоной и зоной барбекю, студией йоги, конференц-залом, охраной и видеонаблюдением, парковкой, спа-зоной, фитнес-центром, спортивными площадками и теннисным кортом. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Удобства и оснащение в доме Раздвижные стеклянные двери и окна Кондиционеры Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с детскими садами, супермаркетами, торговым центром, медицинскими центрами, школами. Дубай Марина - 10 минут Даунтаун Дубай - 12 минут Пляж - 19 минут Бурдж Халифа - 25 минут
Жилой комплекс Резиденция Riviera III с зелеными зонами и спортивными площадками недалеко от центра города, в районе MBR City, ОАЭ
Жилой комплекс Резиденция Riviera III с зелеными зонами и спортивными площадками недалеко от центра города, в районе MBR City, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 598,455
Агентство: TRANIO
Резиденция сочетает в себе средиземноморскую архитектуру и современный дизайн и располагает бассейном, ухоженным садом, бутиками, детскими и спортивными площадками. Окончание строительства - март 2023 года. Расположение и объекты поблизости Шейх-Зайед-Роад - 15 минут Даунтаун Дубай - 10 минут Международный аэропорт Дубая - 12 минут Бизнес Бэй - 10 минут Пальма Джумейра - 22 минуты Пляж Джумейра - 12 минут Дубай Молл - 15 минут Бурдж Халифа - 15 минут Гольф-клуб - 10 минут
Realting.com
Перейти