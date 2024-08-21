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Квартира в новостройке 1BR | Hadley Heights | Payment Plan

Дубай, ОАЭ
от € 249,000
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Квартира в новостройке 1BR | Hadley Heights | Payment Plan
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам 1-комнатную квартиру, расположенную в JVC, известную как Hadley Heights от Leos Development

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 10%
  • Во время строительства – 40%
  • На передачу – 50%

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 887 кв.
  • Порошковая комната
  • оформление
  • Прогулка в шкафчике
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Спа и Сауна
  • Спортивный корт
  • сад
  • Школа и Институт
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег трусцой
  • Фитнес-центр
  • 24/7 Безопасность
  • Комната для переодевания
  • Просторные парковочные места
  • Внутренние игры
  • Cabanas
  • Нижняя полка
  • Спортивный корт

Соседство поблизости;

  • Высоты Победы – 2.0Km
  • Спорт Сити – 2,3 км
  • JVT – 2,7 км
  • Источники – 3.0Km

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

 

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой квартал Park Field Dubai Hills
Дубай, ОАЭ
от € 340,393
Сдача в: 2025
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Просторная квартира с 1 спальней  792кв.фут, в самом центре Dubai Hills Estate, Южный округ. В минуте от центра. в окружении зелени, прекрасный вид на парк снаружи. Tам есть детская игровая площадка, спортивные удобства на открытом пространстве, поле для гольфа и магазины. сдача квартиры в декабре 2025г. полностью меблирована, готова к заселению. 50% первый взнос. с очень гибким планом оплаты. Даты платежей: Первоначальный плтеж 50%: 145309.32 USD  владельцу                                                    64158.36 USD застройщику                  21/08/2024 -  10%  -  32079.18 USD застройщику                  06/01/2025 - 10%  -  32079.18 USD застройщику                  15/12/2025  -  30%  - 96236.99 USD застройщику дополнительные платежи:    DLD  -  4%                                         Комиссия  -  2%  
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