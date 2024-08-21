Квартира в новостройке 1BR | Hadley Heights | Payment Plan
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам 1-комнатную квартиру, расположенную в JVC, известную как Hadley Heights от Leos Development
План оплаты;
- Авансовый платеж – 10%
- Во время строительства – 40%
- На передачу – 50%
Удобства и удобства;
- 1 спальня
- 2 ванны
- без мебели
- BUA; 887 кв.
- Порошковая комната
- оформление
- Прогулка в шкафчике
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Бассейн
- тренажерный зал
- Район барбекю
- Столовая и розничная торговля
- Ресторан и Кафе
- Медицинский центр
- Детская игровая площадка
- Досуг и Парк
- Супермаркет и Торговая зона
- Спа и Сауна
- Спортивный корт
- сад
- Школа и Институт
- Беговая дорожка, Велоспорт и Бег трусцой
- Фитнес-центр
- 24/7 Безопасность
- Комната для переодевания
- Просторные парковочные места
- Внутренние игры
- Cabanas
- Нижняя полка
- Спортивный корт
Соседство поблизости;
- Высоты Победы – 2.0Km
- Спорт Сити – 2,3 км
- JVT – 2,7 км
- Источники – 3.0Km
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284