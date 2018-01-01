Квартира в новостройке Studio | Hadley Heights | JVC

Дубай, ОАЭ

от € 2,173,000

Сдача в: 2025

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Palm Jumeirah, известную как Ocean House от Ellington Основные моменты; Удивительные дизайны и архитектура Рядом со многими достопримечательностями и пунктами назначения Простые и доступные варианты плана оплаты Удобства и удобства; 2 спальни 3 ванны без мебели BUA; 1785 кв. кладовая прачечная Порошковая комната Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Столовая и розничная торговля тренажерный зал Бассейн Детская игровая площадка Район барбекю Ресторан и Кафе Баскетбол и теннисный корт Велоспорт, Бег и Бег трусцой Зона отдыха Школа и Институт Фитнес-центр Спа и Сауна Доступ к пляжу Открытый кинотеатр Конференц-зал и рабочая зона Клубный салон Тихая зеленая зона Общественный зал Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284