Квартира в новостройке Studio | Hadley Heights | JVC
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить однокомнатную квартиру, расположенную в JVC, известную как Hadley Heights от Leos Development
Основные моменты;
- Легкий доступ к известным местам и местам
- Ограничено 216 единиц в разработке
- Пышные зеленые зоны и окружение безмятежными пространствами
- Гибкие и удивительные планы платежей позволяют легко защитить ваш дом
Удобства и удобства;
- Studio
- 1 ванна
- без мебели
- BUA; 458 кв.
- Открытая кухня
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Бассейн
- тренажерный зал
- Район барбекю
- Столовая и розничная торговля
- Ресторан и Кафе
- Медицинский центр
- Детская игровая площадка
- Досуг и Парк
- Супермаркет и Торговая зона
- Спа и Сауна
- Спортивный корт
- сад
- Школа и Институт
- Беговая дорожка, Велоспорт и Бег трусцой
- Фитнес-центр
- 24/7 Безопасность
- Комната для переодевания
- Просторные парковочные места
- Внутренние игры
- Cabanas
- Нижняя полка
- Спортивный корт
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284