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Квартира в новостройке Studio | Hadley Heights | JVC

Дубай, ОАЭ
от € 140,000
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Квартира в новостройке Studio | Hadley Heights | JVC
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить однокомнатную квартиру, расположенную в JVC, известную как Hadley Heights от Leos Development

Основные моменты;

  • Легкий доступ к известным местам и местам
  • Ограничено 216 единиц в разработке
  • Пышные зеленые зоны и окружение безмятежными пространствами
  • Гибкие и удивительные планы платежей позволяют легко защитить ваш дом

Удобства и удобства;

  • Studio
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 458 кв.
  • Открытая кухня
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Спа и Сауна
  • Спортивный корт
  • сад
  • Школа и Институт
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег трусцой
  • Фитнес-центр
  • 24/7 Безопасность
  • Комната для переодевания
  • Просторные парковочные места
  • Внутренние игры
  • Cabanas
  • Нижняя полка
  • Спортивный корт

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Квартира в новостройке Studio | Hadley Heights | JVC
Дубай, ОАЭ
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