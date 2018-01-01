Жилой комплекс Роскошная резиденция в исключительном дизайне
О комплексе
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Mar Casa — это величественная 52-этажная резиденция в Dubai Maritime City, воплощающая плавность океанских волн в своем исключительном дизайне.
Инфраструктура:
- Ресепшен;
- Зона отдыха;
- Фитнес-зал;
- Крытая парковка;
- Благоустроенная набережная;
- Собственный тренажерный зал;
- Зал для пилатес и йоги;
- Бассейн.
Расположение:
Dubai Maritime City (DMC) расположен на искусственном полуострове между Port Rashid и Dubai Drydocks World и представляет собой многофункциональный деловой район, который включает торговые, жилые и офисные башни.
- Central Mall - 6.5 км.
- Школа - 4.4 км.
- Банкомат - 2.8 км.
- Бурдж-Халифа - 12.6 км.
- Аптека - 3.5 км.
- Аэропорт - 13.1 км.
- Музей истории кино - 10.4 км.
- Море - 150 м.
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!