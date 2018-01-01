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Жилой комплекс Роскошная резиденция в исключительном дизайне

Дубай, ОАЭ
от € 1,054,463
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Жилой комплекс Роскошная резиденция в исключительном дизайне
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О комплексе

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Mar Casa — это величественная 52-этажная резиденция в Dubai Maritime City, воплощающая плавность океанских волн в своем исключительном дизайне.

Инфраструктура:
- Ресепшен;
- Зона отдыха;
- Фитнес-зал;
- Крытая парковка;
- Благоустроенная набережная;
- Собственный тренажерный зал;
- Зал для пилатес и йоги;
- Бассейн.

Расположение:
Dubai Maritime City (DMC) расположен на искусственном полуострове между Port Rashid и Dubai Drydocks World и представляет собой многофункциональный деловой район, который включает торговые, жилые и офисные башни.


- Central Mall - 6.5 км.
- Школа - 4.4 км.
- Банкомат - 2.8 км.
- Бурдж-Халифа - 12.6 км.
- Аптека - 3.5 км.
- Аэропорт - 13.1 км.
- Музей истории кино - 10.4 км.
- Море - 150 м.

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 212.0
Цена за м², € 4 974
Цена квартиры, € 1 054 463
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 262.0
Цена за м², € 5 026
Цена квартиры, € 1 316 794
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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