Жилой комплекс Апартаменты в уникальном комплексе J One
О комплексе
J One - Уникальный жилой объект на берегу Дубайского канала. Комплекс представляет собой шедевр футуристического стиля, дополненный ультрасовременными апартаментами и безупречным обслуживанием.
Сообщество отличается не только роскошью в полном ее проявлении, но и удобным месторасположением. В 5 минутах ходьбы от здания расположены знаменитые дубайские фонтаны, небоскреб Burj Khalifa, легендарная опера и торговый центр Dubai Mall.
Удобства:
- Бассейн
- Тренажерный зал
- Детская игровая площадка
- Детский бассейн
- Зеленые насаждения
- Зона барбекю
- Игровая комната
- Йога студия
- Кафе и рестораны
- Кинотеатр
- Коворкинг
- Кондиционер
- Конференц зал
- Охрана и видеонаблюдение
- Парковочное место
- Парк, сад
- Сауна и парная
- СПА зона
- Спортивные площадки
- Фитнес-центр и тренажерный зал
- Химчистка
J One Residential расположен в районе Business Bay. Business Bay это деловой центр и отличное место для жизни. Бизнес Бэй находится вблизи с Дубайским каналом, этот район сравнивают с Нью-Йоркским Манхетенном.