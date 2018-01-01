  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. ОАЭ
  4. Жилой комплекс Апартаменты в уникальном комплексе J One

Жилой комплекс Апартаменты в уникальном комплексе J One

Дубай, ОАЭ
от € 307,615
;
Жилой комплекс Апартаменты в уникальном комплексе J One
1 / 11
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

J One - Уникальный жилой объект на берегу Дубайского канала. Комплекс представляет собой шедевр футуристического стиля, дополненный ультрасовременными апартаментами и безупречным обслуживанием.

Сообщество отличается не только роскошью в полном ее проявлении, но и удобным месторасположением. В 5 минутах ходьбы от здания расположены знаменитые дубайские фонтаны, небоскреб Burj Khalifa, легендарная опера и торговый центр Dubai Mall.

Удобства:
- Бассейн
- Тренажерный зал
- Детская игровая площадка
- Детский бассейн
- Зеленые насаждения
- Зона барбекю
- Игровая комната
- Йога студия
- Кафе и рестораны
- Кинотеатр
- Коворкинг
- Кондиционер
- Конференц зал
- Охрана и видеонаблюдение
- Парковочное место
- Парк, сад
- Сауна и парная
- СПА зона
- Спортивные площадки
- Фитнес-центр и тренажерный зал
- Химчистка

J One Residential расположен в районе Business Bay. Business Bay это деловой центр и отличное место для жизни. Бизнес Бэй находится вблизи с Дубайским каналом, этот район сравнивают с Нью-Йоркским Манхетенном.

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 89.0
Цена за м², € 6 799
Цена квартиры, € 605 144
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Квартира
Площадь, м² 45.0
Цена за м², € 6 836
Цена квартиры, € 307 615
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Ready Apartments | Investment Buy
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Дизайнерские апартаменты в элитном районе
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 2BR | Hadley Heights | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в высотной резиденции Nobles Towers, рядом с Бурдж Халифа и Джумейра Бич, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 2BR | Golf Grand | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Вы просматриваете
Жилой комплекс Апартаменты в уникальном комплексе J One
Дубай, ОАЭ
от € 307,615
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Современная резиденция Seapoint с пляжем и выходом на набережную, Emaar Beachfront, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Современная резиденция Seapoint с пляжем и выходом на набережную, Emaar Beachfront, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 668,817
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные апартаменты с панорамными видами. Резиденция располагает ухоженным садом на крыше, гаражом, инфинити-бассейном, детской площадкой, зонами барбекю, кафе и бутиками. Окончание строительства - апрель 2028 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится прямо на побережье Персидского залива, в самом центре эксклюзивного района, который располагается на острове, рядом с Шейх-Зайед-Роад, гаванью и яхт-клубом, в 5 минутах от Дубай Марина.
Жилой комплекс Апартаменты Central Park от Meraas с панорамным видом на зеленый парк, недалеко от пляжей и небоскреба Бурдж-Халифа, City Walk, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Апартаменты Central Park от Meraas с панорамным видом на зеленый парк, недалеко от пляжей и небоскреба Бурдж-Халифа, City Walk, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 434,300
Агентство: TRANIO
Этот проект создан всемирно известными дизайнерами, включает частный парк, площадки для отдыха, магазины, рестораны высокой кухни, резиденции и роскошные отели. В жилом комплексе есть просторные апартаменты с 1-4 спальнями с видом на большой зеленый парк площадью 48 000 м2. Удобный план оплаты: 41,7% - 1 предоплата 8,3% - 2 предоплата 8,3% - 3 предоплата 41,7% - 100% постройка. Удобства и оснащение в доме В жилом комплексе также есть водные игровые площадки, сауна, зоны для йоги и медитации, беговая дорожка, рестораны и магазины, парк для собак, детский сад, площадки для спорта и игр, площадка для мероприятий, места для пикника. Преимущества Беспроцентная рассрочка до 2027 года. Налог 0% на покупку и продажу. Доходность 10-15% в год от сдачи в аренду. Возможность получения резидентской визы для себя и для членов семьи (возможность открыть счет в банке/возможность находиться на территории страны без выезда до 3 лет). Расположение и объекты поблизости На машине легко добраться до популярных мест: 10 минут до Business Bay 15 минут от небоскреба Бурдж- Халифа и знаменитых Дубайских фонтанов 1 минута до торгового центра City Walk 15 минут до Международного аэропорта Dubai International Airport 50 минут до Международного аэропорта Al Maktoum International Airport 15 минут до единственного в мире 7-звездочного отеля Burj Al Arab и пляжа La Mer Beach 10 минут до пляжа Jumeirah Beach.
Резиденция Квартира в потрясающем культовом районе Дубая!
Резиденция Квартира в потрясающем культовом районе Дубая!
Дубай, ОАЭ
от € 305,569
Сдача в: -2025
Агентство: DDA Real Estate
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Park Horizon – новый элитный жилой комплекс от всемирно известного девелопера Emaar Properties, расположенный в популярном комьюнити смешанной застройки Dubai Hills Estate. Проект будет состоять из двух башен, в которых разместятся 300 просторных резиденций: апартаменты с 1–3 спальнями общей площадью от 61 кв. м до 213 кв. м, а также эксклюзивная коллекция двухэтажных таунхаусов с двумя спальнями. Во всех типах недвижимости предусмотрены зоны для отдыха на открытом воздухе: жители верхних этажей смогут расслабиться после дневной суеты на балконе или террасе, а резиденты жилых единиц, расположенных на уровне подиума, смогут провести время с семьей и друзьями или почитать книгу в собственном зеленом саду. Внутри Park Horizon предусмотрены все необходимые удобства для комфорта резидентов всех возрастов: - бассейны для взрослых и детей; - многоцелевой зал; - детская комната; - оснащенный самым современным оборудованием тренажерный зал; - подиум с ландшафтным дизайном и открытые площадки для отдыха. Резиденты Park Horizon получат прямой доступ к находящемуся в нескольких минутах ходьбы Dubai Hills Park – самому длинному из парков, расположенных в пределах комьюнити в Дубае. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций от 7%; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПЛЮСЫ РАБОТЫ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. Напишите или позвоните нам, и мы расскажем Вам о самых выгодных предложениях рынка недвижимости в Дубае! Консультация бесплатно!  
Realting.com
Перейти