Жилой комплекс Элегантные апартаменты с множеством удобств

Дубай, ОАЭ

от € 561,406

128–158 м² 2 квартиры

Сдача в: 2025

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Mangrove Residences — новый прогрессивный проект, который воплотит лучшие характеристики стратегии устойчивого развития, принятой в «городе будущего». Нацеленный на комфортное проживание комплекс займет достойное место в коллекции роскошной недвижимости Expo City Dubai. Mangrove Residences будет включать три башни с апартаментами, отдельно стоящие таунхаусы и общественные пространства для развлечений и активного отдыха. Все резиденции дополнены просторными балконами, прачечной, оборудованной кухней. В спальнях обустроены гардеробные или установлены встроенные шкафы. Для максимального комфорта жителей в ряде планировок предусмотрена зона для кабинета и комната с отдельной ванной для прислуги. Владельцы таунхаусов смогут насладиться частным садом, а для жителей апартаментов в каждой башне будут доступны собственный ресепшен и консьерж-сервис. Из окон резиденций и с огромных просторных балконов открываются живописные виды на Expo City Dubai. Инфраструктура: Будущим резидентам Mangrove Residences будут доступны разнообразные развлечения и удобства: тренажерный зал, беговые дорожки, оздоровительный центр, несколько видов бассейнов, в том числе и специальный для тренировок, бар и терраса с кабинками, каскадный водопад, клубный дом, детская игровая площадка, многофункциональный лаундж и мн. др. В рамках проекта предусмотрены все условия для расслабленного отдыха и прогулок: сады на подиуме, sky-террасы, зеленые лужайки. В Expo City Dubai резиденты комплекса смогут посещать магазины, рестораны, концерты, выставки и другие мероприятия. На всей территории высокотехнологичного мини-города предусмотрен доступ к новому глобальному стандарту беспроводной связи 5G. Расположение: 10-20 минут Dubai Investment Park, Ibn Battuta Mall, Международный аэропорт Аль-Мактум (DWC) 25-35 минут Dubai Marina, Downtown Dubai, Business Bay Проект Mangrove Residences будет удобно располагаться рядом со станцией метро и выездом на автомагистрали Sheikh Mohammed bin Zayed Road, Sheikh Zayed Road, Emirates Road и Al Khail Road. Популярный Ibn Battuta Mall находится менее чем в четверти часа от комплекса. Посетить пляжи и променады Dubai Marina и Palm Jumeirah можно, потратив на поездку около 25 минут. Дорога до офисов Business Bay или к развлечениям Downtown Dubai займет около получаса езды. До Международного аэропорта Дубая (DXB) можно доехать на автомобиле менее чем за 40 минут. Международный аэропорт Аль-Мактум (DWC) находится всего в четверти часа езды от проекта Mangrove Residences. Позвоните нам, и мы с удовольствием расскажем о самых выгодных объектах недвижимости Таиланда! Бесплатно Вас проконсультируем!