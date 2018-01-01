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Жилой комплекс Элегантные апартаменты с множеством удобств

Дубай, ОАЭ
от € 611,448
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Жилой комплекс Элегантные апартаменты с множеством удобств
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О комплексе

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Kempinski Residences The Creek Dubai – новый роскошный проект, создающийся бутик-застройщиком Swiss Property UAE в сотрудничестве с сетью фешенебельных отелей Kempinski Hotels, основанной в 1897 и являющейся самой старой группой отелей в Европе.

В премиальном жилом комплексе представлены элегантные лофты, просторные апартаменты с 1–3 спальнями площадью от 77 кв. м до 391 кв. м, а также шикарные дуплексы с 2–4 спальнями. Все резиденции предлагаются с потолками двойной высоты и панорамными окнами с восхитительным видом на заповедник Ras Al Khor Wildlife Sanctuary. Интерьеры будут оформлены в светлых спокойных тонах, гармонирующих с премиальными деревянными и мраморными покрытиями, а также изысканной мебелью.

Владельцы резиденций смогут наслаждаться множеством удобств, направленных на оздоровление и активный отдых, в их числе:

- открытый бассейн;
- тренажерный зал;
- площадки для падел-тенниса, сквоша, баскетбола и пляжного волейбола;
- студия йоги;
- оздоровительный центр;
- игровая комната, детский клуб, плескательный бассейн и парк;
- кинозал;
- бизнес-центр;
- пешеходные и беговые дорожки.

Расположение:

Комплекс Kempinski Residences The Creek Dubai расположен вблизи Dubai Creek, в престижном районе Al Jaddaf. В 15 минутах езды находятся все ключевые локации эмирата, включая Downtown Dubai, Business Bay, Za'abeel и Dubai Creek Harbour.

Всего за 20 минут резиденты комплекса доедут до популярных торговых центров, прогулочных и развлекательных зон Дубая, в числе которых:

- Dubai Mall – самый большой торговый центр эмирата, где находятся более 1 200 магазинов розничной торговли, развлекательные центры и большое количество кафе и ресторанов;
- Za'abeel Park, занимающий площадь 45 футбольных полей, – самый большой парк Дубая, где располагаются - развлекательные зоны Ice Park Dubai, Dinosaur Park, Dubai Frame, а также детские игровые площадки, фитнес-центр, пешеходные и беговые дорожки;
- заповедник дикой природы Ras Al Khor Wildlife Sanctuary, знаменитый большой популяцией розовых фламинго, а также других птиц, животных, насекомых и растений;
- пляжи Kite Beach и Jumeirah Beach с белым песком и удобствами для отдыха и занятий водными видами спорта.

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Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 74.0
Цена за м², € 8 263
Цена квартиры, € 611 448
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 211.0
Цена за м², € 9 381
Цена квартиры, € 1 979 325
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Mangrove Residences — новый прогрессивный проект, который воплотит лучшие характеристики стратегии устойчивого развития, принятой в «городе будущего». Нацеленный на комфортное проживание комплекс займет достойное место в коллекции роскошной недвижимости Expo City Dubai. Mangrove Residences будет включать три башни с апартаментами, отдельно стоящие таунхаусы и общественные пространства для развлечений и активного отдыха. Все резиденции дополнены просторными балконами, прачечной, оборудованной кухней. В спальнях обустроены гардеробные или установлены встроенные шкафы. Для максимального комфорта жителей в ряде планировок предусмотрена зона для кабинета и комната с отдельной ванной для прислуги. Владельцы таунхаусов смогут насладиться частным садом, а для жителей апартаментов в каждой башне будут доступны собственный ресепшен и консьерж-сервис. Из окон резиденций и с огромных просторных балконов открываются живописные виды на Expo City Dubai. Инфраструктура: Будущим резидентам Mangrove Residences будут доступны разнообразные развлечения и удобства: тренажерный зал, беговые дорожки, оздоровительный центр, несколько видов бассейнов, в том числе и специальный для тренировок, бар и терраса с кабинками, каскадный водопад, клубный дом, детская игровая площадка, многофункциональный лаундж и мн. др. В рамках проекта предусмотрены все условия для расслабленного отдыха и прогулок: сады на подиуме, sky-террасы, зеленые лужайки. В Expo City Dubai резиденты комплекса смогут посещать магазины, рестораны, концерты, выставки и другие мероприятия. На всей территории высокотехнологичного мини-города предусмотрен доступ к новому глобальному стандарту беспроводной связи 5G. Расположение: 10-20 минут Dubai Investment Park, Ibn Battuta Mall, Международный аэропорт Аль-Мактум (DWC) 25-35 минут Dubai Marina, Downtown Dubai, Business Bay Проект Mangrove Residences будет удобно располагаться рядом со станцией метро и выездом на автомагистрали Sheikh Mohammed bin Zayed Road, Sheikh Zayed Road, Emirates Road и Al Khail Road. Популярный Ibn Battuta Mall находится менее чем в четверти часа от комплекса. Посетить пляжи и променады Dubai Marina и Palm Jumeirah можно, потратив на поездку около 25 минут. Дорога до офисов Business Bay или к развлечениям Downtown Dubai займет около получаса езды. До Международного аэропорта Дубая (DXB) можно доехать на автомобиле менее чем за 40 минут. Международный аэропорт Аль-Мактум (DWC) находится всего в четверти часа езды от проекта Mangrove Residences. Позвоните нам, и мы с удовольствием расскажем о самых выгодных объектах недвижимости Таиланда! Бесплатно Вас проконсультируем!
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Апартаменты в новом жилом комплексе у воды в одном из самых процветающих районов Дубая. Удобства комплекса: бассейн тренажерный зал барбекю детская игровая зона сауна магазины рестораны План оплаты: 60% во время строительства 40% в течение 2 лет после окончания строительства Преимущества Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000. Расположение и объекты поблизости Комплекс расположен в 5 минутах от Бурдж Халифа и ТЦ, в 20 минутах от аэропорта, гавани, гольф-клуба и Пальм Джумейры. Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.
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