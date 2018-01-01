Жилой комплекс Элегантные апартаменты с множеством удобств
О комплексе
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Kempinski Residences The Creek Dubai – новый роскошный проект, создающийся бутик-застройщиком Swiss Property UAE в сотрудничестве с сетью фешенебельных отелей Kempinski Hotels, основанной в 1897 и являющейся самой старой группой отелей в Европе.
В премиальном жилом комплексе представлены элегантные лофты, просторные апартаменты с 1–3 спальнями площадью от 77 кв. м до 391 кв. м, а также шикарные дуплексы с 2–4 спальнями. Все резиденции предлагаются с потолками двойной высоты и панорамными окнами с восхитительным видом на заповедник Ras Al Khor Wildlife Sanctuary. Интерьеры будут оформлены в светлых спокойных тонах, гармонирующих с премиальными деревянными и мраморными покрытиями, а также изысканной мебелью.
Владельцы резиденций смогут наслаждаться множеством удобств, направленных на оздоровление и активный отдых, в их числе:
- открытый бассейн;
- тренажерный зал;
- площадки для падел-тенниса, сквоша, баскетбола и пляжного волейбола;
- студия йоги;
- оздоровительный центр;
- игровая комната, детский клуб, плескательный бассейн и парк;
- кинозал;
- бизнес-центр;
- пешеходные и беговые дорожки.
Расположение:
Комплекс Kempinski Residences The Creek Dubai расположен вблизи Dubai Creek, в престижном районе Al Jaddaf. В 15 минутах езды находятся все ключевые локации эмирата, включая Downtown Dubai, Business Bay, Za'abeel и Dubai Creek Harbour.
Всего за 20 минут резиденты комплекса доедут до популярных торговых центров, прогулочных и развлекательных зон Дубая, в числе которых:
- Dubai Mall – самый большой торговый центр эмирата, где находятся более 1 200 магазинов розничной торговли, развлекательные центры и большое количество кафе и ресторанов;
- Za'abeel Park, занимающий площадь 45 футбольных полей, – самый большой парк Дубая, где располагаются - развлекательные зоны Ice Park Dubai, Dinosaur Park, Dubai Frame, а также детские игровые площадки, фитнес-центр, пешеходные и беговые дорожки;
- заповедник дикой природы Ras Al Khor Wildlife Sanctuary, знаменитый большой популяцией розовых фламинго, а также других птиц, животных, насекомых и растений;
- пляжи Kite Beach и Jumeirah Beach с белым песком и удобствами для отдыха и занятий водными видами спорта.
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