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Жилой комплекс Элитная квартира с отличным расположением

Дубай, ОАЭ
от € 179,178
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Жилой комплекс Элитная квартира с отличным расположением
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О комплексе

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Azizi Grand — элитный жилой комплекс, расположенный в Dubai Sports City. Застройщик проекта компания Azizi Developments Developer.

На продажу и в аренду в Azizi Grand выставлены апартаменты от 1 до 2 спален и студии. Все они доступны в нескольких вариантах планировки.

Инфраструктура:
Резидентам жилого комплекса Azizi Grand доступны такие удобства, как:

- тренажерный зал;
- площадка для барбекю;
- СПА;
- детская игровая площадка;
- открытый бассейн на уровне подиума;
- футбольное поле;
- ландшафтные сады на крыше подиума;
- круглосуточная охрана;
- круглосуточное видеонаблюдение;
- система центрального кондиционирования воздуха.

Расположение:
Azizi Grand имеет отличное расположение. От комплекса всего за 1-2 минуты можно выехать на автомагистраль Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, по которой легко добраться в любой из районов Дубая.

Дорога до ближайшей остановки общественного транспорта у Sports City, Golf Tower 2 из Azizi Grand занимает около 15 минут.

Дети резидентов могут за 10 минут дойти до детского сада Victory Heights Foundation Stage. Рядом с ним находится секция плавания Empire Aquatic. В 15 минутах езды от здания расположена GEMS Founders School.

Покупать продукты резиденты смогут в Grandiose Supermarket. Этот продовольственный магазин находится в 20 минутах езды от здания. Для шоппинга отлично подойдет City Centre Me’aisem, который находится в 5 минутах езды от здания. За покупками будет удобно ездить и в Mango Hypermarket 3 (в 20 минутах езды).

Качественные медицинские услуги резиденты смогут получить в Mediclinic Parkview Hospital. Госпиталь расположен в 15 минутах езды.

Чтобы попасть на пляжи Palm Jumeirah или Sufouh Beach, резидентам придется провести в пути 15-20 минут.

В пределах 20 минутах езды находятся несколько полей для гольфа мирового уровня, в том числе Trump International Golf Club.

Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
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Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
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Площадь, м² 36.0
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Местонахождение новостройки
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