Жилой комплекс Элитная квартира с отличным расположением

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Azizi Grand — элитный жилой комплекс, расположенный в Dubai Sports City. Застройщик проекта компания Azizi Developments Developer.



На продажу и в аренду в Azizi Grand выставлены апартаменты от 1 до 2 спален и студии. Все они доступны в нескольких вариантах планировки.



Инфраструктура:

Резидентам жилого комплекса Azizi Grand доступны такие удобства, как:



- тренажерный зал;

- площадка для барбекю;

- СПА;

- детская игровая площадка;

- открытый бассейн на уровне подиума;

- футбольное поле;

- ландшафтные сады на крыше подиума;

- круглосуточная охрана;

- круглосуточное видеонаблюдение;

- система центрального кондиционирования воздуха.



Расположение:

Azizi Grand имеет отличное расположение. От комплекса всего за 1-2 минуты можно выехать на автомагистраль Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, по которой легко добраться в любой из районов Дубая.



Дорога до ближайшей остановки общественного транспорта у Sports City, Golf Tower 2 из Azizi Grand занимает около 15 минут.



Дети резидентов могут за 10 минут дойти до детского сада Victory Heights Foundation Stage. Рядом с ним находится секция плавания Empire Aquatic. В 15 минутах езды от здания расположена GEMS Founders School.



Покупать продукты резиденты смогут в Grandiose Supermarket. Этот продовольственный магазин находится в 20 минутах езды от здания. Для шоппинга отлично подойдет City Centre Me’aisem, который находится в 5 минутах езды от здания. За покупками будет удобно ездить и в Mango Hypermarket 3 (в 20 минутах езды).



Качественные медицинские услуги резиденты смогут получить в Mediclinic Parkview Hospital. Госпиталь расположен в 15 минутах езды.



Чтобы попасть на пляжи Palm Jumeirah или Sufouh Beach, резидентам придется провести в пути 15-20 минут.



В пределах 20 минутах езды находятся несколько полей для гольфа мирового уровня, в том числе Trump International Golf Club.



Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!