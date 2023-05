Жилой комплекс Элитная квартира с отличным расположением

Дубай, ОАЭ

от € 1,917,808

Сдача в: 2026

SLS Residences the Palm Dubai — 10-этажный ультралюксовый комплекс от Roya Lifestyle Development LLC и известной компании в сфере гостиничного сервиса и обслуживания Ennismore. На продажу в комплексе SLS Residences the Palm Dubai представлены 113 единиц недвижимости с превосходной отделкой и премиальными условиями для жизни. Среди них апартаменты с 2 и 3 спальнями, дуплексы с 3-4 спальнями и ультрароскошные пентхаусы с личными бассейнами. Все резиденции будут дополнены просторной террасой, откуда можно любоваться потрясающими видами на Burj Al Arab, Atlantis, Dubai Marina и Арабский залив. Люксовые резиденции предлагаются в различных конфигурациях с жилой площадью от 130 кв. м до 1319 кв. м. Преимущества комплекса: Владельцам резиденций в комплексе SLS Residences the Palm Dubai будут предложены высококлассные удобства, включая частный бассейн, кинотеатр, площадки для занятий йогой и медитации, оздоровительный центр с процедурными спа-кабинетами, студию звукозаписи, частную гостиную для приватных ужинов. Пока дети будут веселиться в собственном детском клубе, взрослые смогут посетить фитнес-центр или клубный дом, созданный по проекту бренда SLS. Расположение: 5-15 минут Nakheel Mall, Sufouh Beach, Dubai Marina, Ain Dubai 25-35 минут Downtown Dubai, Business Bay, Международный аэропорт Дубая (DXB) Комплекс SLS Residences the Palm Dubai выгодно расположен на территории роскошного острова Palm Jumeirah. В 15 минутах езды находится автомагистраль Sheikh Zayed Road. Благодаря такому удобному местоположению резиденты без проблем смогут попасть в любую точку Дубая на личном транспорте. В 10 минутах езды от проекта расположен один из самых популярных торговых комплексов Дубая — Nakheel Mall. Дорога до развлечений Dubai Marina и роскошных пляжей в Al Sufouh займет не более 20 минут, а до Международного аэропорта Дубая (DXB) — полчаса. Всемирно известные достопримечательности Downtown Dubai и офисы Business Bay располагаются примерно в 25 минутах езды от комплекса.