Жилой комплекс Уютный таунхаус с семейной концепцией
О комплексе
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Anya 2 — новая фаза таунхаусов в семейном комьюнити Arabian Ranches III. Роскошное загородное сообщество премиум-класса от Emaar Properties гармонично сочетает в себе красоту природы и прелести городской жизни.
В Emaar Anya 2 представлено на продажу 492 единицы недвижимости — просторные таунхаусы с 3 и 4 спальнями в коммьюнити Arabian Ranches III. Все резиденции предлагаются в трех вариантах оформления — Modern, Contemporary и Classic.
Высококлассная отделка и стильный сдержанный дизайн направлены на обеспечение максимального комфорта и уюта будущих резидентов. Панорамные окна от пола до потолка визуально расширят пространство, а живописные виды зарядят энергией и порадуют глаз. Каждый таунхаус будет дополнен двумя парковочными местами, садом, террасой, просторными балконами и комнатой для прислуги.
Инфраструктура:
Жителям проекта Emaar Anya 2 будет предложено немало премиальных удобств, в числе которых спортивные корты, бассейны, искусственные речки, детские игровые зоны, клубный дом, многоцелевой зал, центральный парк, торговые площадки.
Расположение:
Emaar Anya 2 находится вблизи Academic Road и Emirates Road, благодаря чему поездка до ключевых районов эмирата Downtown Dubai и Business Bay, как и до аэропорта Дубая, займет около 30 минут.
Таунхаусы станут идеальным домом для семей с детьми, молодых или пожилых пар, а также одиноких профессионалов, которые ценят комфорт, приватность и ищут просторное жилье класса люкс.
- 25 минут до Downtown Dubai;
- 20 минут до Dubai Marina;
- 30 минут до аэропорта DXB;
- 40 минут до аэропорта DWC.
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!