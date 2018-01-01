  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. ОАЭ
  4. Жилой комплекс Уютный таунхаус с семейной концепцией

Жилой комплекс Уютный таунхаус с семейной концепцией

Дубай, ОАЭ
от € 608,141
;
Жилой комплекс Уютный таунхаус с семейной концепцией
1 / 11
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Anya 2 — новая фаза таунхаусов в семейном комьюнити Arabian Ranches III. Роскошное загородное сообщество премиум-класса от Emaar Properties гармонично сочетает в себе красоту природы и прелести городской жизни.

В Emaar Anya 2 представлено на продажу 492 единицы недвижимости — просторные таунхаусы с 3 и 4 спальнями в коммьюнити Arabian Ranches III. Все резиденции предлагаются в трех вариантах оформления — Modern, Contemporary и Classic.

Высококлассная отделка и стильный сдержанный дизайн направлены на обеспечение максимального комфорта и уюта будущих резидентов. Панорамные окна от пола до потолка визуально расширят пространство, а живописные виды зарядят энергией и порадуют глаз. Каждый таунхаус будет дополнен двумя парковочными местами, садом, террасой, просторными балконами и комнатой для прислуги.

Инфраструктура:
Жителям проекта Emaar Anya 2 будет предложено немало премиальных удобств, в числе которых спортивные корты, бассейны, искусственные речки, детские игровые зоны, клубный дом, многоцелевой зал, центральный парк, торговые площадки.

Расположение:
Emaar Anya 2 находится вблизи Academic Road и Emirates Road, благодаря чему поездка до ключевых районов эмирата Downtown Dubai и Business Bay, как и до аэропорта Дубая, займет около 30 минут.

Таунхаусы станут идеальным домом для семей с детьми, молодых или пожилых пар, а также одиноких профессионалов, которые ценят комфорт, приватность и ищут просторное жилье класса люкс.

- 25 минут до Downtown Dubai;
- 20 минут до Dubai Marina;
- 30 минут до аэропорта DXB;
- 40 минут до аэропорта DWC.

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 189.0
Цена за м², € 3 218
Цена квартиры, € 608 141
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Studio | Mykonos | Samana
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 6BR | Como Residence | Dubai
Дубай, ОАЭ
Резиденция Квартира-студия в современном стиле!
Дубай, ОАЭ
Резиденция Квартира с видом на престижный гольф-клуб!
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 2BR | La Cote | Meraas
Дубай, ОАЭ
Вы просматриваете
Жилой комплекс Уютный таунхаус с семейной концепцией
Дубай, ОАЭ
от € 608,141
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция Canal рядом с яхт-клубом, в районе Business Bay, в центре Дубая, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Canal рядом с яхт-клубом, в районе Business Bay, в центре Дубая, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 585,300
Агентство: TRANIO
Предлагаются новые апартаменты с различными планировками. Резиденция располагает фитнес-центром, бассейном, джакузи, детской площадкой, ухоженными садами. Окончание строительства - июнь 2023 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в динамичном районе Бизнес-Бэй, в нескольких минутах от достопримечательностей, рядом со станцией метро и автомагистралями. Даунтаун Дубай - 3 минуты Станция метро - 3 минуты Яхт-клуб - 5 минут Аэропорт - 20 минут
Жилой комплекс Резиденция Marriott Residences с бассейном и фитнес-центром, Al Barsha South, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Резиденция Marriott Residences с бассейном и фитнес-центром, Al Barsha South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 450,817
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает подземной парковкой, садом и бассейном, спа-зоной, фитнес-центром, зоной отдыха, детским клубом, конференц-залом. Расположение и объекты поблизости Пляж Джумейра - 20 минут Бурдж Халифа - 15 минут Дубай Марина - 20 минут Пальма Джумейра - 17 минут Международный аэропорт Дубай - 30 минут
Многоквартирный жилой дом Beach Vista, DUBAI HARBOUR
Многоквартирный жилой дом Beach Vista, DUBAI HARBOUR
Дубай, ОАЭ
от € 3,313,163
Агентство: Coin real estate group
технические характеристики Тип - Квартира Размер - 2368 кв. Футов Количество спален - 4 Количество ванных комнат - 5  25 минут от центра города 25 минут от аэропорта без мебели вакантный особенности Комната горничной Полностью оборудованная кухня Встроенные шкафы Просторный балкон  Общий бассейн Общий тренажерный зал Частный доступ к пляжу 1 парковочное место   О районе Современный Beach Vista с окнами от пола до потолка и обширными палубами предлагает уникальный вид на кристально голубые воды Аравийского залива. Ванные комнаты оформлены в изысканном, утонченном стиле, современном и неподвластном времени. Beach Vista состоит из двух отдельных зданий, каждое из которых имеет уникальный набор функций и макетов. Emaar Beachfront - это райский остров с доступным, хорошо связанным адресом, расположенный между JBR и Palm Jumeirah. Дубай Марина, Пальма, и все это в нескольких минутах друг от друга. 
Realting.com
Перейти