Жилой комплекс Эксклюзивный таунхаус с панорамным видом

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Bianca Townhouses - новый жилой комплекс премиальных таунхаусов от застройщика Reportage Properties, который реализует проекты в Дубае, Абу-Даби, Египте и Турции.



Жилой комплекс Bianca Townhouses расположен в районе Dubailand, рядом с сообществом City of Arabia. Это один из самых крупных районов Дубая, где есть множество торговых центров, ресторанов, развлечений, большую территорию занимает озеленение и парки.



Комплекс является эксклюзивной недвижимость премиум-класса, окруженная зеленью. Панорамные окна и современная отделка в бежевых и серых тонах делает комнаты светлыми и дарит ощущение простора и уюта.



Инфраструктура:

Для владельцев таунхаусов в жилом комплексе Bianca Townhouses от Reportage Properties доступны удобства:



- бассейн;

- детский бассейн;

- тренажерный зал;

- зона барбекю;

- круглосуточное видеонаблюдение и охрана;

- детская площадка;

- беговая дорожка;

- зоны для йоги и медитации;

- рестораны;

- магазины;

- озелененная территория для занятий спортом на открытом воздухе, отдыха и прогулок;

- мечеть.



Расположение:

Таунхаусы премиум-класса в Bianca Townhouses отлично подойдут для индивидуального или семейного проживания. До всех ключевых локаций и достопримечательностей Дубая отсюда можно добраться за 20-30 минут на автомобиле. Для семей с детьми рядом есть много престижных школ и детских садов.



С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!