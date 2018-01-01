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Жилой комплекс Эксклюзивный таунхаус с панорамным видом

Дубай, ОАЭ
от € 387,675
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Жилой комплекс Эксклюзивный таунхаус с панорамным видом
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О комплексе

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Bianca Townhouses - новый жилой комплекс премиальных таунхаусов от застройщика Reportage Properties, который реализует проекты в Дубае, Абу-Даби, Египте и Турции.

Жилой комплекс Bianca Townhouses расположен в районе Dubailand, рядом с сообществом City of Arabia. Это один из самых крупных районов Дубая, где есть множество торговых центров, ресторанов, развлечений, большую территорию занимает озеленение и парки.

Комплекс является эксклюзивной недвижимость премиум-класса, окруженная зеленью. Панорамные окна и современная отделка в бежевых и серых тонах делает комнаты светлыми и дарит ощущение простора и уюта.

Инфраструктура:
Для владельцев таунхаусов в жилом комплексе Bianca Townhouses от Reportage Properties доступны удобства:

- бассейн;
- детский бассейн;
- тренажерный зал;
- зона барбекю;
- круглосуточное видеонаблюдение и охрана;
- детская площадка;
- беговая дорожка;
- зоны для йоги и медитации;
- рестораны;
- магазины;
- озелененная территория для занятий спортом на открытом воздухе, отдыха и прогулок;
- мечеть.

Расположение:
Таунхаусы премиум-класса в Bianca Townhouses отлично подойдут для индивидуального или семейного проживания. До всех ключевых локаций и достопримечательностей Дубая отсюда можно добраться за 20-30 минут на автомобиле. Для семей с детьми рядом есть много престижных школ и детских садов.

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Таунхаус
Площадь, м² 103.0
Цена за м², € 3 764
Цена квартиры, € 387 675
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Эксклюзивный таунхаус с панорамным видом
Дубай, ОАЭ
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