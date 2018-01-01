Жилой комплекс Эксклюзивный таунхаус с панорамным видом
О комплексе
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!
Bianca Townhouses - новый жилой комплекс премиальных таунхаусов от застройщика Reportage Properties, который реализует проекты в Дубае, Абу-Даби, Египте и Турции.
Жилой комплекс Bianca Townhouses расположен в районе Dubailand, рядом с сообществом City of Arabia. Это один из самых крупных районов Дубая, где есть множество торговых центров, ресторанов, развлечений, большую территорию занимает озеленение и парки.
Комплекс является эксклюзивной недвижимость премиум-класса, окруженная зеленью. Панорамные окна и современная отделка в бежевых и серых тонах делает комнаты светлыми и дарит ощущение простора и уюта.
Инфраструктура:
Для владельцев таунхаусов в жилом комплексе Bianca Townhouses от Reportage Properties доступны удобства:
- бассейн;
- детский бассейн;
- тренажерный зал;
- зона барбекю;
- круглосуточное видеонаблюдение и охрана;
- детская площадка;
- беговая дорожка;
- зоны для йоги и медитации;
- рестораны;
- магазины;
- озелененная территория для занятий спортом на открытом воздухе, отдыха и прогулок;
- мечеть.
Расположение:
Таунхаусы премиум-класса в Bianca Townhouses отлично подойдут для индивидуального или семейного проживания. До всех ключевых локаций и достопримечательностей Дубая отсюда можно добраться за 20-30 минут на автомобиле. Для семей с детьми рядом есть много престижных школ и детских садов.
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!