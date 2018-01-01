Жилой комплекс Квартира в престижном районе Business Bay

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DG1 Living – это 20-этажный комплекс премиум-класса от компании DarGlobal, расположенный вдоль Dubai Water Canal в Business Bay. Для приобретения доступны апартаменты с 1–3 спальнями. В каждой резиденции будет балкон, а в недвижимости с тремя спальнями для максимального удобства владельцев будет предусмотрена комната для прислуги.



Инфраструктура:

- Площадка для барбекю;

- Парковка;

- Пешеходные дорожки;

- Бассейн;

- Общая зона с бассейном;

- Фитнес-зал.



Расположение:

Жители района Business Bay могут доехать до района Downtown Dubai за 10 минут, а до знаменитой Dubai Marina и Международного аэропорта Дубая можно доехать на автомобиле за 20-25 минут. Ближайшие автобусные остановки — Binary Tower 1, а также станция метро Business Bay, которая находится в 10-15 минутах ходьбы.



Семьи с детьми могут посещать близлежащие учебные заведения: детский сад Blossom Business Bay, детский сад Learning Tree и детский сад Canadian Kids, а также частную школу JSS и международную школу Global Indian. В районе Business Bay расположено множество развлекательных центров, до которых можно добраться на автомобиле всего за несколько минут от дома.



С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!