Жилой комплекс Квартира с потрясающим расположением в Дубае

Regent Residences от NSHAMA — новое дополнение к Town Square Dubai. Среди квартир на выбор — студии и апартаменты с 1–3 спальнями и жилой площадью от 336 до 1523 кв. футов.



Современные планировки обеспечат жителям NSHAMA The Regent Residences максимальный комфорт и уединение, а жилые помещения будут наполнены естественным светом. Спальни будут оборудованы встроенными шкафами, а полы покрыты глазурованным керамогранитом. Ванная комната будет присутствовать в главных спальнях, а планировка кухонь будет включать стойки для приготовления пищи, устойчивые к царапинам и пятнам, и верхние шкафы. Квартиры также будут иметь удивительный вид на окружающий район городской площади Дубая.



Инфраструктура:

Резиденции REGENT предложат своим жильцам множество удобств. К ним относятся торговые точки и точки F&B, бассейн, детские игровые площадки во дворе и тренажерные залы. Кроме того, на самой Town Square Dubai будут обширные открытые лужайки, интерактивные детские игровые площадки, кафе под открытым небом, торговые точки, беговые дорожки и многое другое.



Расположение:

NSHAMA The Regent Residences расположен на городской площади Дубая, в потрясающем районе на улице Аль-Кудра. Отсюда жители легко смогут добраться до других районов эмирата. Таким образом, до центра Дубая и Бизнес-Бей можно будет добраться за полчаса на машине, а также до Дубай Марины и международного аэропорта Дубая. Одна из ближайших автобусных остановок — Hayat Townhouses 1.



Среди ближайших развлечений и досуга, популярных среди туристов и жителей Дубая, Global Village, IMG Worlds of Adventure, Dubai Miracle Garden, Dubai Butterfly Garden и Dubai Autodrome, до которых можно доехать за 15 минут. Что касается шоппинга, проживание в Town Square Dubai позволит вам легко добраться до общественного центра Town Square, общественного центра Layan, The Sustainable Plaza, общественного центра Mudon и торгового центра Cityland.



