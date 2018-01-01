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Жилой комплекс Квартира с потрясающим расположением в Дубае

Дубай, ОАЭ
от € 247,148
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Жилой комплекс Квартира с потрясающим расположением в Дубае
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О комплексе

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Regent Residences от NSHAMA — новое дополнение к Town Square Dubai. Среди квартир на выбор — студии и апартаменты с 1–3 спальнями и жилой площадью от 336 до 1523 кв. футов.

Современные планировки обеспечат жителям NSHAMA The Regent Residences максимальный комфорт и уединение, а жилые помещения будут наполнены естественным светом. Спальни будут оборудованы встроенными шкафами, а полы покрыты глазурованным керамогранитом. Ванная комната будет присутствовать в главных спальнях, а планировка кухонь будет включать стойки для приготовления пищи, устойчивые к царапинам и пятнам, и верхние шкафы. Квартиры также будут иметь удивительный вид на окружающий район городской площади Дубая.

Инфраструктура:
Резиденции REGENT предложат своим жильцам множество удобств. К ним относятся торговые точки и точки F&B, бассейн, детские игровые площадки во дворе и тренажерные залы. Кроме того, на самой Town Square Dubai будут обширные открытые лужайки, интерактивные детские игровые площадки, кафе под открытым небом, торговые точки, беговые дорожки и многое другое.

Расположение:
NSHAMA The Regent Residences расположен на городской площади Дубая, в потрясающем районе на улице Аль-Кудра. Отсюда жители легко смогут добраться до других районов эмирата. Таким образом, до центра Дубая и Бизнес-Бей можно будет добраться за полчаса на машине, а также до Дубай Марины и международного аэропорта Дубая. Одна из ближайших автобусных остановок — Hayat Townhouses 1.

Среди ближайших развлечений и досуга, популярных среди туристов и жителей Дубая, Global Village, IMG Worlds of Adventure, Dubai Miracle Garden, Dubai Butterfly Garden и Dubai Autodrome, до которых можно доехать за 15 минут. Что касается шоппинга, проживание в Town Square Dubai позволит вам легко добраться до общественного центра Town Square, общественного центра Layan, The Sustainable Plaza, общественного центра Mudon и торгового центра Cityland.

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 94.0
Цена за м², € 2 629
Цена квартиры, € 247 148
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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