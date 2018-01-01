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Жилой комплекс Премиальные апартаменты в современном стиле

Дубай, ОАЭ
от € 442,714
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Жилой комплекс Премиальные апартаменты в современном стиле
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О комплексе

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Эксклюзивный жилой комплекс North 43 — апарт-отель премиум-класса от North 43 Real Estate Development LLC. В премиальном 20-этажном комплексе на продажу представлены 229 стильных и полностью меблированных студий и апартаментов с 1–3 спальнями. Резиденции предлагаются в различных конфигурациях, а их жилая площадь варьируется от 34 кв. м до 172 кв. м.

Апартаменты будут выполнены в современном стиле с акцентом на гладкие контуры, которые гармонично перекликаются с архитектурой башни. Для оформления резиденций используют испанский керамогранит и мрамор, дубовые полы, итальянскую мебель и немецкие кухни.

Инфраструктура:
Жителям North 43 будет обеспечен максимальный комфорт благодаря возможности пользоваться удобствами мирового уровня, включая полностью оборудованный тренажерный зал, бассейн, музыкальную комнату, круглосуточные рестораны и кафе, игровой лаундж, крытые и открытые игровые площадки, просторный зеленый центральный двор. Приятно провести время с семьей или друзьями можно в потрясающем общем лобби или пространствах для отдыха вокруг. Также жителям комплекса будут доступны Wi-Fi в общей зоне, уборка помещений, круглосуточные услуги консьержа и охраны, парковка.

Расположение:
Комплекс North 43 станет частью сообщества Jumeirah Village Circle, которое стратегически выгодно расположено в непосредственной близости от Al Khail Road. Жилая и коммерческая застройка JVC выполнена по классической круговой модели с площадью в центре и улицами-лучами, что позволяет значительно экономить время при передвижении внутри района. В шаговой доступности от комплекса North 43 есть вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура: магазины, парки для прогулок, F&B-заведения.

Дорога до The Circle Mall, где можно заняться шопингом, займет всего пять минут на автомобиле, а до Mall of The Emirates — 10 минут. На таком же расстоянии находится и популярный прибрежный район Dubai Marina. Чтобы добраться до Downtown Dubai и его культовых достопримечательностей, понадобится чуть более четверти часа.
Развлечения Palm Jumeirah и прогулочная набережная The Walk находятся в 20 минутах езды от комплекса. Дорога до Международного аэропорта Дубая (DXB) занимает чуть менее получаса.

Если Вас заинтересовало предложение, и Вы хотите посмотреть планировки апартаментов, напишите или позвоните нам! Подробно проконсультируем по объекту!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 171.0
Цена за м², € 4 015
Цена квартиры, € 686 586
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 126.0
Цена за м², € 3 514
Цена квартиры, € 442 714
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Премиальные апартаменты в современном стиле
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