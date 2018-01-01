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Жилой комплекс Роскошные апартаменты в уникальном комплексе

Дубай, ОАЭ
от € 824,172
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Жилой комплекс Роскошные апартаменты в уникальном комплексе
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О комплексе

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DAMAC Bay 2 by Cavalli — новый прибрежный комплекс премиум-класса в районе Dubai Harbour, созданный при участии легендарного итальянского бренда Roberto Cavalli. Проект предлагает роскошные апартаменты с 1–3 спальнями и лимитированная коллекция из 16 дуплексов с 3–5 спальнями и личным бассейном. Из окон резиденции открывается вид на Dubai Marina, море и знаменитое колесо обозрения Ain Dubai.

Инфраструктура:
DAMAC Bay 2 будет состоять из трех небоскребов, соединенных подиумом, где разместятся спа-центр, зона отдыха и озелененная территория. Уникальная особенность проекта — огромное количество водных видов спорта и развлечений внутри комплекса, включая волновой бассейн, где можно заниматься серфингом, специальный бассейн для снорклинга, и углубленные в воду лаундж-зоны. Частный клуб Cavalli и стеклянный водный мост с витриной Cavalli — эксклюзивные удобства от всемирно популярного итальянского бренда.

Расположение:
DAMAC Bay 2 by Cavalli строится в развивающемся районе Dubai Harbour, всего в 10 минутах езды от Dubai Marina. Стратегическое расположение комплекса обеспечивает легкий доступ к главной транспортной артерии Sheikh Zayed Road. Дорога до Downtown Dubai займет менее получаса, а до Международного аэропорта Дубая — 30 минут езды на автомобиле. В нескольких минутах ходьбы находится круизный терминал Dubai Harbour.

Жителям будет доступен широкий выбор ресторанов и кафе. Для шопинга отлично подойдут крупнейшие торговые центры Дубая — Dubai Marina Mall, Nakheel Mall и The Walk at JBR. В Skydive Dubai можно насладиться прыжком с парашютом, а в Emirates Golf Club или Topgolf — поиграть в гольф.

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 73.0
Цена за м², € 11 290
Цена квартиры, € 824 172
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 116.0
Цена за м², € 10 656
Цена квартиры, € 1 236 134
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Квартира-студия премиум-класса с высокой рентабельностью. Хотите приобрести квартиру в Дубае? Отличная идея! Мы поможем Вам с переездом и оформлением резидентства! Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Midtown Noor - новый жилой комплекс премиум-класса в районе International Media Production Zone в Дубае, рядом с гольф-полями. Эти апартаменты - ценные инвестиционные возможности, которые нельзя упускать. Расположен ЖК в захватывающей и оживленной локации. Состоит из 7 жилых зданий и включает в себя апартаменты разных размеров - элегантных и современных студий, а также квартир с 1, 2 и 3 спальнями.Эти апартаменты имеют современные интерьеры и отделку премиум-класса. Комплекс предоставляет красиво оформленные дома с освежающими зелеными открытыми газонами, баскетбольной площадкой, бассейном, супермаркетами, прачечными, аптеками, ресторанами с несколькими кухнями и кафе. ОСОБЕННОСТИ И УДОБСТВА: - Рестораны и кафе - Помещения для молитв - Детская площадка - Беговая дорожка - Теннисный корт - Плавательный бассейн - Тренажерный зал - Баскетбольные площадки - Видеонаблюдение, консьерж, парковка, охрана - Благоустроенная зеленая территория ПРЕИМУЩЕСТВА МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ: - 6 минут до метро - 10 минут до торгового центра - 10 минут до школ и детских садов - 19 минут до Пальма Джумейра - 20 минут до международного аэропорта Дубая Комплекс расположен в Международной зоне медиапроизводства (IMPZ). Жители Мидтауна будут наслаждаться привлекательным видом на горизонт Дубая и Jumeirah Golf Estates. Инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты - одно из наиболее актуальных направлений на сегодняшний день. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
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