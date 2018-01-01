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Жилой комплекс Новая резиденция Stonehenge рядом Дубай Марина и достопримечательностями, Jumeirah Village Circle, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 127,974
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Жилой комплекс Новая резиденция Stonehenge рядом Дубай Марина и достопримечательностями, Jumeirah Village Circle, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Резиденция располагает зоной отдыха и бассейном, фитнес-центром, садом.

Окончание строительства - июль 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Mall of Emirates - 10 минут
  • Дубай Марина - 10 минут
  • Даунтаун Дубай и Бурдж Халифа - 15 минут
  • Пальма Джумейра - 18 минут
  • Джумейра-Бич - 20 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 30 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Новая резиденция Stonehenge рядом Дубай Марина и достопримечательностями, Jumeirah Village Circle, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 127,974
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Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в бизнес-заливе, известной как высота канала от Damac Properties План оплаты; Авансовый платеж – 20% Во время строительства – 60% На передачу – 20% Удобства и удобства; 1 спальня 2 ванны без мебели BUA; 775 кв. Порошковая комната Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн тренажерный зал Зеленое окружение Медицинский центр Детская игровая площадка Ресторан и Кафе Столовая и розничная торговля Супермаркет и Торговая зона Район барбекю Досуг и парковые зоны Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде Спа и Сауна Общественный зал больница Спортивный корт Йога и Медитация Фитнес-центр Соседство поблизости; Городская прогулка – 2,8 км DIFC – 3,3 км Шейх Зайед Роуд – 3,6 км Резиденция Поло – 3,9 км Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Виллы и таунхаусы Victoria в экологически чистом районе с водоемами, парками, спортивными площадками, Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Виллы и таунхаусы Victoria в экологически чистом районе с водоемами, парками, спортивными площадками, Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 386,000
Агентство: TRANIO
Комьюнити Victoria – это жилой проект, располагается на отдаленной от городской суеты территории Dubailand, в районе Damac Hills 2. Проект представляет собой комфортабельные виллы с 3-4 спальнями и таунхаусы от 1-6 спальнями. Внешний фасад жилых объектов выполнен в современном стиле, а во внутренней отделке интерьеров использованы теплые пастельные тона. Удобства и оснащение в доме К услугам жильцов комплекса также предоставляются общие удобства территории: озера и парки, волейбольные, баскетбольные площадки, теннисные корты, сад бабочек, общественный амфитеатр, кинотеатры, беговые и велосипедные дорожки, пляжная зона отдыха, ферма с животными, служба охраны. Преимущества Район Damac Hills 2 подходит для проживания людей, ценящих экологическую привлекательность территории, спокойствие и быстрый доступ к инфраструктурным объектам. Средний показатель ROI на виллы и таунхаусы по району Damac Hills 2 составляет 5%, покупка жилья в комьюнити Victoria может стать выгодным вложением для инвестора. Расположение и объекты поблизости Территория, на которой располагается комплекс, представляет собой район с искусственными водоемами, парковыми зонами, спортивными площадками и инфраструктурными объектами. В 5 минутах езды от комплекса находится общественный центр, где расположены супермаркет Carrefour, рестораны Nay Oxygen Cafe & Restaurant, Dough Me Nation и Altoot Alabyad Truck Food. Общественный транспорт в Damac Hills 2 пока не развит, поэтому жильцам предлагается пользоваться личным автомобилем или услугами такси. Дорога до крупных торговых центров от вилл Victoria составит около 30 минут. За это время можно доехать до Dubai Outlet Mall, Cityland Mall или LuLu Hypermarket. Также, в получасе езды от комьюнити находятся развлекательные объекты, такие как: поле для гольфа Trump International Golf Club; стадион Dubai Rugby Sevens; поло и конный клубы Plantation Equestrian and Polo Club; развлекательный городок Global Village; крытый парк с аттракционами IMG Worlds of Adventure. До Downtown Dubai с основными достопримечательностями дорога от комьюнити составляет около 35 минут, до аэропортов DXB и Al Maktoum – 40 минут, а до ближайших пляжей ехать придется около 45 минут.
Жилой комплекс Комплекс DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts с видом на город, в популярном туристическом районе, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Комплекс DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts с видом на город, в популярном туристическом районе, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 285,000
Агентство: TRANIO
Гостиничный и жилой комплекс, расположенный в самом сердце престижного района в Дубае. Это проект из трех башен с апартаментами и четвертой башни, в которой расположен отель Paramount Hotels Resorts с голливудским стилем. На многоуровневой площади, соединяющей четыре 270-метровые башни, будет предложена разнообразная инфраструктура: терраса для принятия солнечных ванн, ряд ресторанов, баров и лаунж-зон, кинотеатр Dine-in Cinema, оздоровительные центры и детский студийный клуб. В каждом апартаменте есть гостиная, оборудованная просторными рабочими зонами, креслами в стиле лаунж и высококлассным цифровым оборудованием. Расположение и объекты поблизости Находится в оживленном районе Burj с достопримечательностями. Рядом - элитные магазины, Международный финансовый центр Дубая, учебные заведения, медицинские учреждения, музеи, художественные галереи и Международный аэропорт Дубая.
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