Жилой комплекс Современные апартаменты с необычной концепцией

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CÔTE D'AZUR Hotel - новый жилой комплекс с гостиничными апартаментами. Комплекс состоит из четырех отелей, названных в честь популярных городов Лазурного берега: Монако, Ниццы, Канн и Сен-Тропе. Каждый бутик-отель предлагает около 250 гостиничных апартаментов, которые полностью меблированы и оснащены современной техникой и джакузи.



Интерьеры были разработаны с использованием только экологически чистых материалов. Крыши и стены отелей хорошо изолированы и звуконепроницаемы. Большинство резиденций имеют большие окна с великолепным видом на пляж и Персидский залив.



Инфраструктура:

Отель предоставляет различные удобства и услуги, в том числе:



- Сад;

- Детские клубы;

- Бассейны;

- Пляжные кафе и рестораны;

- Спа-центр;

- Розничные магазины;

- Спортивные клубы;

- Бильярд и пинг-понг;

- Комната развлечений;

- Корт для сквоша;

- Дайвинг;

- Подводный музей;

- Круглосуточная служба безопасности;

- Круглосуточные услуги консьержа.



Расположение:

Отель CÔTE D'AZUR расположен на острове в Дубае. Поэтому сюда можно добраться только на яхте, лодке или другом плавсредстве. Каждые 10 минут на остров курсирует катер.



Жители могут воспользоваться несколькими близлежащими объектами социального и развлекательного характера, в том числе:

- Пляжи Кайт, Меркато и Ла-Мер;

- Бокспарк Молл;

- Колледж Джумейра, начальная школа GEMS Jumeirah и школа бакалавриата Джумейра;

- Ла Мер от Мераас;

- Grand Azur, самый большой бассейн на Ближнем Востоке;

- Радужный пляж.



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