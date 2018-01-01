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Жилой комплекс Современные апартаменты с необычной концепцией

Дубай, ОАЭ
от € 511,384
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Жилой комплекс Современные апартаменты с необычной концепцией
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О комплексе

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CÔTE D'AZUR Hotel - новый жилой комплекс с гостиничными апартаментами. Комплекс состоит из четырех отелей, названных в честь популярных городов Лазурного берега: Монако, Ниццы, Канн и Сен-Тропе. Каждый бутик-отель предлагает около 250 гостиничных апартаментов, которые полностью меблированы и оснащены современной техникой и джакузи.

Интерьеры были разработаны с использованием только экологически чистых материалов. Крыши и стены отелей хорошо изолированы и звуконепроницаемы. Большинство резиденций имеют большие окна с великолепным видом на пляж и Персидский залив.

Инфраструктура:
Отель предоставляет различные удобства и услуги, в том числе:

- Сад;
- Детские клубы;
- Бассейны;
- Пляжные кафе и рестораны;
- Спа-центр;
- Розничные магазины;
- Спортивные клубы;
- Бильярд и пинг-понг;
- Комната развлечений;
- Корт для сквоша;
- Дайвинг;
- Подводный музей;
- Круглосуточная служба безопасности;
- Круглосуточные услуги консьержа.

Расположение:
Отель CÔTE D'AZUR расположен на острове в Дубае. Поэтому сюда можно добраться только на яхте, лодке или другом плавсредстве. Каждые 10 минут на остров курсирует катер.

Жители могут воспользоваться несколькими близлежащими объектами социального и развлекательного характера, в том числе:
- Пляжи Кайт, Меркато и Ла-Мер;
- Бокспарк Молл;
- Колледж Джумейра, начальная школа GEMS Jumeirah и школа бакалавриата Джумейра;
- Ла Мер от Мераас;
- Grand Azur, самый большой бассейн на Ближнем Востоке;
- Радужный пляж.

Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 143.0
Цена за м², € 11 316
Цена квартиры, € 1 618 177
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Квартира
Площадь, м² 48.0
Цена за м², € 9 739
Цена квартиры, € 467 456
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Современные апартаменты с необычной концепцией
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Квартира-студия премиум-класса в современном стиле и с отличной локацией!

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки.

Мы предоставим Вам:
- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;
- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;
- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;
- Бесплатное юридическое сопровождение;
- Гарантию безопасности переводов при сделке;
- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.

Beach Oasis – новый жилой комплекс премиум-класса, расположенный в самом сердце Dubai Studio City. Высококлассный жилой комплекс включает в себя две малоэтажных башни. Каждая резиденция воплощает в себе тренды современного дизайна и эталоны удобств премиум-класса.

Beach Oasis – идеальное место для отдыха, работы, развлечений и активного образа жизни.

Для жителей гарантирован доступ к лучшим удобствам:

- Удобный внутренний двор для тихих и уединенных прогулок.
- Детские игровые площадки;
- Прекрасные ландшафтные сады;
- Оборудованные тренажерные залы;
- Множество торговых точек;
- Зоны для барбекю;
- Собственный бассейн, окруженный искусственным пляжем;
- Зона для занятий йоги;
- Кафе и рестораны.


ЛОКАЦИЯ:
Окрестности вокруг Beach Oasis также располагают к получению лучших впечатлений от жизни в Дубае. Помимо всех необходимых объектов инфраструктуры, резиденты могут наслаждаться непосредственной близостью к Дубайскому автодрому, Дубайскому клубу поло и конного спорта, Международному стадиону Дубая, известному Miracle Garden (Сад Чудес), Футбольной академией Дубая.

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Жилой комплекс Жилой комплекс Orania с парками и пляжем недалеко от достопримечательностей, район The Valley, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются элитные таунхаусы с тремя, четырьмя и пятью спальнями.

Резиденция располагает детскими и спортивными площадками, зоной барбекю, ресторанами и магазинами, парками, озером с песчаным пляжем.

Стоимость - от 408 000 долларов США (1 498 624 дирхам)

Окончание строительства - декабрь 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Шоссе Al-Ain - 5 минут
  • Дубай Аутлет Молл - 31 минута
  • Аэропорт Dxb Int’ - 41 минута
  • Даунтаун Дубай - 43 минуты
  • Бурдж Халифа - 43 минуты
Многоквартирный жилой дом 3BR | Orla | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Palm Jumeirah, известную как Orla Omniyat

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 5%
  • Во время строительства – 45%
  • На передачу – 50%

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 4478 кв.
  • Горничная комната
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Прогулка в шкафчике
  • Открытая кухня
  • Приготовленная кухня
  • Домашний офис
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • Район барбекю
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Открытая зона отдыха
  • школа
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Доступ к пляжу
  • сад

Соседство поблизости;

  • Остров Синей воды – 5.0Km
  • Dubai Media City – 5,3 км
  • Jumeirah Beach Residence – 5,5 км
  • Дубай Марина 5,6 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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