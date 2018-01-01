Жилой комплекс Современные апартаменты с необычной концепцией
О комплексе
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CÔTE D'AZUR Hotel - новый жилой комплекс с гостиничными апартаментами. Комплекс состоит из четырех отелей, названных в честь популярных городов Лазурного берега: Монако, Ниццы, Канн и Сен-Тропе. Каждый бутик-отель предлагает около 250 гостиничных апартаментов, которые полностью меблированы и оснащены современной техникой и джакузи.
Интерьеры были разработаны с использованием только экологически чистых материалов. Крыши и стены отелей хорошо изолированы и звуконепроницаемы. Большинство резиденций имеют большие окна с великолепным видом на пляж и Персидский залив.
Инфраструктура:
Отель предоставляет различные удобства и услуги, в том числе:
- Сад;
- Детские клубы;
- Бассейны;
- Пляжные кафе и рестораны;
- Спа-центр;
- Розничные магазины;
- Спортивные клубы;
- Бильярд и пинг-понг;
- Комната развлечений;
- Корт для сквоша;
- Дайвинг;
- Подводный музей;
- Круглосуточная служба безопасности;
- Круглосуточные услуги консьержа.
Расположение:
Отель CÔTE D'AZUR расположен на острове в Дубае. Поэтому сюда можно добраться только на яхте, лодке или другом плавсредстве. Каждые 10 минут на остров курсирует катер.
Жители могут воспользоваться несколькими близлежащими объектами социального и развлекательного характера, в том числе:
- Пляжи Кайт, Меркато и Ла-Мер;
- Бокспарк Молл;
- Колледж Джумейра, начальная школа GEMS Jumeirah и школа бакалавриата Джумейра;
- Ла Мер от Мераас;
- Grand Azur, самый большой бассейн на Ближнем Востоке;
- Радужный пляж.
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