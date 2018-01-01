  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. ОАЭ
  4. Жилой комплекс Роскошные апартаменты в уникальном ЖК

Жилой комплекс Роскошные апартаменты в уникальном ЖК

Дубай, ОАЭ
от € 677,729
;
Жилой комплекс Роскошные апартаменты в уникальном ЖК
1 / 6
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Новый проект Portofino Hotel создан архитекторами, вдохновленными одноименным итальянским курортом. Он состоит из нескольких тематических зон, с которых открывается великолепный вид на море и яхт-клуб. Застройщик предлагает роскошные условия проживания.

Portofino Hotel расположен в районе The World Islands на острове The Heart of Europe. и предлагает недвижимость премиум-класса. Общее число обслуживаемых апартаментов – 451.

Удобства комплекса:
Жилой проект имеет все необходимые удобства и позиционирует себя как семейный комплекс. Из панорамных окон Portofino Hotel открывается красивый вид на песчаный частный пляж. Апартаменты оснащены датчиками температуры, которые регулируются с помощью мобильных устройств, и качественной мебелью.

Для детского отдыха организован игровой клуб, а женщины могут отдохнуть в эксклюзивном SPA-центре. Доступны многочисленные кафе и рестораны, розничные магазины на территории. Также предусмотрены фитнес-центр и бассейн. Здание находится под круглосуточной охраной.

Инфраструктура в округе Portofino Hotel представлена такими объектами, как:

- 5-звездочный отель Cote d’Azur;
- эксклюзивная гостиница для домашних питомцев Amsterdam;
- рестораны, которые в основном находятся в курортных отелях;
- множество кафе и баров;
- современный яхт-клуб;
- Швейцарский цирк;
- подводный аквариум;
- салоны красоты и горный СПА;
- большие торговые центры, розничные магазины и брендовые бутики.

Расположение:
Portofino Hotel расположен в 4,5 км от береговой линии Дубая, вдали от городской суеты, на островах The Heart of Europe в Арабском заливе.

На территории The Heart of Europe налажено транспортное сообщение с континентом благодаря скоростным катерам. Также планируется создание канатной дороги. За 15-20 минут можно добраться до оживленных районов Дубая Palm Jumeirah и Dubai Marina с множеством коммерческих объектов и достопримечательностей, а также до Международного аэропорта DXB.

Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 60.0
Цена за м², € 10 325
Цена квартиры, € 619 512
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Похожие комплексы
Резиденция Роскошные апартаменты в самом сердце Дубая!
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Отельные апартаменты в шикарном комплексе
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитная резиденция Cavalli Couture на берегу канала, Al Safa, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Мультифункциональный жилой комплекс в Шардже
Umm Al Quwain, ОАЭ
от € 424,744
Жилой комплекс Таунхаусы Malta в окружении лагун и песчаных пляжей, DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Вы просматриваете
Жилой комплекс Роскошные апартаменты в уникальном ЖК
Дубай, ОАЭ
от € 677,729
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Резиденция Квартира-студия в современном стиле!
Дубай, ОАЭ
от € 48,697
33–33 м² 2 квартиры
Сдача в: 2024
Застройщик: DDA Real Estate

Квартира-студия премиум-класса в современном стиле и с отличной локацией!

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки.

Мы предоставим Вам:
- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;
- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;
- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;
- Бесплатное юридическое сопровождение;
- Гарантию безопасности переводов при сделке;
- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.

Beach Oasis – новый жилой комплекс премиум-класса, расположенный в самом сердце Dubai Studio City. Высококлассный жилой комплекс включает в себя две малоэтажных башни. Каждая резиденция воплощает в себе тренды современного дизайна и эталоны удобств премиум-класса.

Beach Oasis – идеальное место для отдыха, работы, развлечений и активного образа жизни.

Для жителей гарантирован доступ к лучшим удобствам:

- Удобный внутренний двор для тихих и уединенных прогулок.
- Детские игровые площадки;
- Прекрасные ландшафтные сады;
- Оборудованные тренажерные залы;
- Множество торговых точек;
- Зоны для барбекю;
- Собственный бассейн, окруженный искусственным пляжем;
- Зона для занятий йоги;
- Кафе и рестораны.


ЛОКАЦИЯ:
Окрестности вокруг Beach Oasis также располагают к получению лучших впечатлений от жизни в Дубае. Помимо всех необходимых объектов инфраструктуры, резиденты могут наслаждаться непосредственной близостью к Дубайскому автодрому, Дубайскому клубу поло и конного спорта, Международному стадиону Дубая, известному Miracle Garden (Сад Чудес), Футбольной академией Дубая.

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Многоквартирный жилой дом 2BR | Seascape | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Broker рада представить удивительную 2-комнатную квартиру, расположенную в Мина Рашид, известную как Seascape от Emaar.

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1393 кв.
  • Прогулка в шкафчике
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Отели
  • Водная активность
  • Шоппинг и супермаркет
  • Спа и Сауна
  • Столовая и розничная торговля
  • Плавающий ресторан
  • Набережная площади
  • Променад на набережной

Расположение рядом;

  • Шейх Зайед Роуд – 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 15 минут
  • Бурдж Халифа – 20 минут
  • Центр города Дубай – 20 минут
  • Дубай Молл – 20 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом AZIZI Riviera 31
Дубай, ОАЭ
от € 626,095
180 м² 1 квартира
Сдача в: 2023
Застройщик: DOM REAL ESTATE

AZIZI Riviera 31

Сделка: Продажа
Категория: Квартира
Район: Мейдан
Спальни: 1
Ванные комнаты: 1
Вид: вид на сад
 Парковка: 1
Этаж: На верхнем этаже
 С мебелью: Без мебели
 Балкон: Да
Доступность: скоро передача
Застроенная площадь: 490 кв. футов.

Realting.com
Перейти