Жилой комплекс Роскошные апартаменты в уникальном ЖК

Новый проект Portofino Hotel создан архитекторами, вдохновленными одноименным итальянским курортом. Он состоит из нескольких тематических зон, с которых открывается великолепный вид на море и яхт-клуб. Застройщик предлагает роскошные условия проживания.



Portofino Hotel расположен в районе The World Islands на острове The Heart of Europe. и предлагает недвижимость премиум-класса. Общее число обслуживаемых апартаментов – 451.



Удобства комплекса:

Жилой проект имеет все необходимые удобства и позиционирует себя как семейный комплекс. Из панорамных окон Portofino Hotel открывается красивый вид на песчаный частный пляж. Апартаменты оснащены датчиками температуры, которые регулируются с помощью мобильных устройств, и качественной мебелью.



Для детского отдыха организован игровой клуб, а женщины могут отдохнуть в эксклюзивном SPA-центре. Доступны многочисленные кафе и рестораны, розничные магазины на территории. Также предусмотрены фитнес-центр и бассейн. Здание находится под круглосуточной охраной.



Инфраструктура в округе Portofino Hotel представлена такими объектами, как:



- 5-звездочный отель Cote d’Azur;

- эксклюзивная гостиница для домашних питомцев Amsterdam;

- рестораны, которые в основном находятся в курортных отелях;

- множество кафе и баров;

- современный яхт-клуб;

- Швейцарский цирк;

- подводный аквариум;

- салоны красоты и горный СПА;

- большие торговые центры, розничные магазины и брендовые бутики.



Расположение:

Portofino Hotel расположен в 4,5 км от береговой линии Дубая, вдали от городской суеты, на островах The Heart of Europe в Арабском заливе.



На территории The Heart of Europe налажено транспортное сообщение с континентом благодаря скоростным катерам. Также планируется создание канатной дороги. За 15-20 минут можно добраться до оживленных районов Дубая Palm Jumeirah и Dubai Marina с множеством коммерческих объектов и достопримечательностей, а также до Международного аэропорта DXB.



