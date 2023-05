Жилой комплекс Уютные апартаменты в престижном районе

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;

- помощь в организации переезда;

- ежегодный доход от инвестиций до 20%;

- финансовая гарантия дохода;

- юридическая защита сделки;

- бесплатная консультация;

- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.

- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!



Sky Gardens — 45-этажный небоскреб, расположенный в DIFC, центральный район Dubai. DIFC — один из самых многофункциональных районов в Dubai, на территории которого находится множество небоскребов.



Sky Gardens предоставляет своим жильцам студии, пентхаусы и апартаменты с 1—3 спальными комнатами, пентхаусы, офисы.



Удобства комплекса:

- Оздоровительный центр;

- Оборудованный фитнес-клуб;

- Тренажерный зал;

- Ресторан;

- Супермаркеты;

- Ландшафтный сад;

- Детская игровая площадка;

- Детскому сад;

- Консьерж;

- Парковка.



Расположение:

Небоскреб Sky Gardens расположен в районе DIFC, это центральный район с доступом ко множеству транспортных развязок. Недалеко располагаются остановки для автобусов и трамваев, а ещё станции метро. 6 минут хватит, чтобы добраться до Dubai Mall, в 18 минутах езды находится Burj Al Arab, в 20 — Palm Jumeirah, а за 23 можно доехать до The Walk JBR. Маршрут до Международного аэропорта Дубая займет всего 13 минут езды, а до нового Международного аэропорта Al Maktoum будете добираться примерно 40 минут.



На территории DIFC находятся открытые кафе и рестораны, магазины розничной торговли, площади и сады, общественные зоны, террасы кафе и скамейки. Центры дневного ухода за детьми и игровая площадка для детей также построены внутри комплекса.



Рядом с Sky Gardens находятся башни Emirates Financial Towers, Al Attar Tower, 21st Century Tower, Aspin Residential Tower,

Maze Tower, а также Burj Khalifa, The Dubai Mall и Sheikh Zayed Road.



Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!