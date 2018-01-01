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Жилой комплекс Уютные апартаменты в престижном районе

Дубай, ОАЭ
от € 266,372
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Жилой комплекс Уютные апартаменты в престижном районе
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О комплексе

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Sky Gardens — 45-этажный небоскреб, расположенный в DIFC, центральный район Dubai. DIFC — один из самых многофункциональных районов в Dubai, на территории которого находится множество небоскребов.

Sky Gardens предоставляет своим жильцам студии, пентхаусы и апартаменты с 1—3 спальными комнатами, пентхаусы, офисы.

Удобства комплекса:
- Оздоровительный центр;
- Оборудованный фитнес-клуб;
- Тренажерный зал;
- Ресторан;
- Супермаркеты;
- Ландшафтный сад;
- Детская игровая площадка;
- Детскому сад;
- Консьерж;
- Парковка.

Расположение:
Небоскреб Sky Gardens расположен в районе DIFC, это центральный район с доступом ко множеству транспортных развязок. Недалеко располагаются остановки для автобусов и трамваев, а ещё станции метро. 6 минут хватит, чтобы добраться до Dubai Mall, в 18 минутах езды находится Burj Al Arab, в 20 — Palm Jumeirah, а за 23 можно доехать до The Walk JBR. Маршрут до Международного аэропорта Дубая займет всего 13 минут езды, а до нового Международного аэропорта Al Maktoum будете добираться примерно 40 минут.

На территории DIFC находятся открытые кафе и рестораны, магазины розничной торговли, площади и сады, общественные зоны, террасы кафе и скамейки. Центры дневного ухода за детьми и игровая площадка для детей также построены внутри комплекса.

Рядом с Sky Gardens находятся башни Emirates Financial Towers, Al Attar Tower, 21st Century Tower, Aspin Residential Tower,
Maze Tower, а также Burj Khalifa, The Dubai Mall и Sheikh Zayed Road.

Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 73.0
Цена за м², € 4 593
Цена квартиры, € 335 264
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Квартира
Площадь, м² 49.0
Цена за м², € 4 969
Цена квартиры, € 243 491
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Уютные апартаменты в престижном районе
Дубай, ОАЭ
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Комплекс состоит из студий и квартир с 1–2 спальнями площадью от 52 м² до 139 м².

Первый этаж комплекса включает ресепшн, кафе, рабочую станцию, зону для чтения, лаунж-зону, парковку для велосипедов и стенд технического обслуживания, зарядные станции для электромобилей и въезд на парковку для жителей, доступ к открытому парку отдыха и баскетбольной площадке.

На следующем уровне есть игровая комната, площадка для настольного тенниса, открытый и закрытый фитнес-зал, площадка для йоги, сауна, раздевалки, сад с зонами отдыха.

На крыше расположены бассейн и шезлонги, душ на открытом воздухе, раздевалки, зона отдыха и смотровая площадка, кухня и площадка для барбекю.

Удобства и оснащение в доме

Двойное тонированное стекло, стеклянные балюстрады на балконах с напольным покрытием из керамогранита под дерево, центральные лестницы с большими окнами для дневного света, мусоропроводы с пунктами утилизации на каждом этаже, светодиодное освещение

Преимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Расположение и объекты поблизости

Процветающий район, который вдохновляет на жизнь, комфорт и удобство в каждом уголке, Мохаммед бин Рашид Сити — это красивое прибрежное сообщество, раскинувшееся на 8 миллионах квадратных футов красивых, пышных и богатых ландшафтов. Благодаря обширным зеленым насаждениям, удобствам мирового класса и полностью интегрированному сообществу с местами для отдыха, школами и парками, этот яркий район является идеальным домом. Комплекс находится в непосредственной близости от некоторых из самых знаковых городских достопримечательностей и захватывающих дух мест. Пешеходные дорожки, парк, велосипедная дорожка и автобусная остановка находятся в непосредственной близости от здания. В шаговой доступности канал и будущая станция метро. Близкий доступ к центру города, заповеднику, торговым центрам и т. д

  • Международные школы — 4 минуты езды
  • Торговый центр Meydan и ипподром — 10 минут езды
  • Центр города, Бурдж-Халифа и Дубайская опера — 12 минут езды
  • Международный аэропорт Дубая – 17 минут езды
  • Гольф-клуб Эмирейтс и Пальма Джумейра – 20 минут езды
  • Международный аэропорт Аль-Мактум – 30 минут езды
Резиденция Апартаменты с удивительным дизайном!
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: DDA Real Estate

Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости.

Апартаменты Cloud Tower с 2-мя спальнями и удивительной концепцией дизайна интерьера.

Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвестировать выгодно!

Мы предоставим Вам:


- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;
- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;
- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;
- Бесплатное юридическое сопровождение;
- Гарантию безопасности переводов при сделке;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты;
- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.

Cloud Tower — высотный проект с двумя башнями возвышается над горизонтом с 29 жилыми этажами. Это шикарный жилой комплекс от Tiger Properties. Комплекс предлагает мебелированные апартаменты с эксклюзивными удобствами.

Cloud Tower — прекрасный выбор при покупке недвижимости в Дубае как для молодых пар, так и для семей с детьми. Также данный проект будет интересен для инвестирования

Основные преимущества комплекса:
▪ Квартиры различных размеров и конфигурации;
▪ Резиденции, которые будут оснащены шикарными удобствами;
▪ Комплекс находится в окружении основных достопримечательностей;
▪ Разумные и доступные варианты плана оплаты;
▪ Высокоскоростные лифты;
▪ Круглосуточная охрана.

Уникальное расположение комплекса обеспечивает высокую ликвидность и гарантированную окупаемость за счет высокого спроса. Годовой доход 10% - 15%

Особенности расположения:
▪ 10 минут до JBR;
▪ 15 минут до Пальмы Джумейра;
▪ 15 минут до торгового центра Mall of the Emirates;
▪ 17 минут до Global Village;
▪ 20 минут до торгового центра Dubai Mall.

Плюсы инвестирования в Cloud Towers:
▪ Рентабельность инвестиций от 6%
▪ Резидентская виза сроком от 3 до 10 лет с правом продления
▪ Беспроцентная рассрочка
▪ Комиссия 0%
▪ Высокий спрос арендаторов

Если Вас заинтересовало предложение, и Вы хотите посмотреть планировки апартаментов, напишите или позвоните нам!

Подробно проконсультируем по объекту!
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты с панорамным видом на город и море.

Красивая элитная резиденция располагает бассейнами, собственным пляжем, парком, зонами отдыха, ресторанами, тренажерным залом, спа-зоной, кинотеатром, круглосуточной охраной.

Расположение и объекты поблизости
  • Аквапарк - 5 минут
  • Торговый центр Накхил - 10 минут
  • Дубай Марина - 18 минут
  • Mall of Emirates - 20 минут
  • Джумейра Бич - 20 минут
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