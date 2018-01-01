Жилой комплекс Уютные апартаменты в престижном районе

Дубай, ОАЭ

Комплекс состоит из студий и квартир с 1–2 спальнями площадью от 52 м² до 139 м².

Первый этаж комплекса включает ресепшн, кафе, рабочую станцию, зону для чтения, лаунж-зону, парковку для велосипедов и стенд технического обслуживания, зарядные станции для электромобилей и въезд на парковку для жителей, доступ к открытому парку отдыха и баскетбольной площадке.

На следующем уровне есть игровая комната, площадка для настольного тенниса, открытый и закрытый фитнес-зал, площадка для йоги, сауна, раздевалки, сад с зонами отдыха.

На крыше расположены бассейн и шезлонги, душ на открытом воздухе, раздевалки, зона отдыха и смотровая площадка, кухня и площадка для барбекю.

Удобства и оснащение в доме

Двойное тонированное стекло, стеклянные балюстрады на балконах с напольным покрытием из керамогранита под дерево, центральные лестницы с большими окнами для дневного света, мусоропроводы с пунктами утилизации на каждом этаже, светодиодное освещение

Преимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Расположение и объекты поблизости

Процветающий район, который вдохновляет на жизнь, комфорт и удобство в каждом уголке, Мохаммед бин Рашид Сити — это красивое прибрежное сообщество, раскинувшееся на 8 миллионах квадратных футов красивых, пышных и богатых ландшафтов. Благодаря обширным зеленым насаждениям, удобствам мирового класса и полностью интегрированному сообществу с местами для отдыха, школами и парками, этот яркий район является идеальным домом. Комплекс находится в непосредственной близости от некоторых из самых знаковых городских достопримечательностей и захватывающих дух мест. Пешеходные дорожки, парк, велосипедная дорожка и автобусная остановка находятся в непосредственной близости от здания. В шаговой доступности канал и будущая станция метро. Близкий доступ к центру города, заповеднику, торговым центрам и т. д