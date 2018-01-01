  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. ОАЭ
  4. Жилой комплекс Уютные апартаменты в окружении пышной зелени

Жилой комплекс Уютные апартаменты в окружении пышной зелени

Дубай, ОАЭ
от € 356,095
;
Жилой комплекс Уютные апартаменты в окружении пышной зелени
1 / 11
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Golf Grand — новый премиальный проект от популярного застройщика класса люкс Emaar Properties. 15-этажная башня расположена на подиуме, где будут представлены разнообразные удобства. Проект строится в окружении пышной зелени в престижном комьюнити Dubai Hills Estate. Сообщество удобно расположено между Dubai Marina и Downtown Dubai.

К покупке в Golf Grand представлены апартаменты с 1–3 спальнями площадью от 63 кв. м до 187 кв. м. Все 323 резиденции включают минимум один просторный балкон или террасу, прачечную, гардеробную или встроенные шкафы. В трех спальных апартаментах предусмотрены комнаты для обслуживающего персонала.

Стильные интерьеры, пропитанные духом новаторства, оформлены в нейтральной цветовой схеме. В дизайне используются современная сантехника, натуральные материалы отделки, керамогранит, ламинированные жалюзи с меламиновым каркасом. Панорамные окна и частные балконы наполняют помещения ярким естественным светом и позволят жителям любоваться роскошными видами на поле для гольфа Dubai Hills Golf Club.

Инфраструктура:
Проект Golf Grand станет частью многофункционального комьюнити Dubai Hills Estate. Жители комплекса получат максимум преимуществ от премиального расположения рядом с полем для гольфа Dubai Hills Golf Club.

В сообществе будет все необходимое для комфортной жизни: магазины, медицинские клиники, учебные учреждения, места для отдыха и развлечений. В радиусе пяти минут езды от комплекса Golf Grand расположена больница King's College Hospital London. Доехать на авто до учебных заведений GEMS Wellington Academy – Al Khail, GEMS International School, GEMS New Millennium School можно всего за 5–10 минут.

Расположение:
5-15 минут
Dubai Hills Park, Dubai Hills Golf Club, Dubai Hills Mall
20-30 минут
Downtown Dubai, Dubai Marina, Международный аэропорт Дубая

Комплекс Grand Golf будет располагаться в непосредственной близости от выезда на автотрассу Al Khail Road. По магистрали можно быстро попасть в любую точку эмирата. В радиусе 10 минут ходьбы находится поле для гольфа Dubai Hills Golf Club. Dubai Hills Mall и Dubai Hills Park расположены в пяти минутах езды от комплекса.

Поездка до Dubai Marina, Burj Khalifa, Dubai Mall, деловых центров Business Bay и знаменитых достопримечательностей Downtown Dubai займет 15–20 минут, а до Международного аэропорта Дубая (DXB) — не более получаса.

Инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты - одно из наиболее актуальных направлений на сегодняшний день.
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 66.0
Цена за м², € 5 395
Цена квартиры, € 356 095
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 99.0
Цена за м², € 5 029
Цена квартиры, € 497 844
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Похожие комплексы
Жилой комплекс Отельные апартаменты в шикарном комплексе
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Современная резиденция Seapoint с пляжем и выходом на набережную, Emaar Beachfront, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Резиденция Апартаменты в уникальном проекте!
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция LIV Marina с круглосуточной охраной в 500 метрах от пляжа, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Mangrove Residences с развитой инфраструктурой, рядом с достопримечательностями Expo City Dubai, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Вы просматриваете
Жилой комплекс Уютные апартаменты в окружении пышной зелени
Дубай, ОАЭ
от € 356,095
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 3BR | Marina Sands | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам 3-комнатную квартиру, расположенную на берегу моря в Эмааре, известную как Marina Sands от Emaar

Удобства и фасилиты;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 1794 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Горничная комната
  • Прогулка в шкафчике
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • Район барбекю
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Досуг и Парк
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Спортивный корт
  • Доступ к пляжу
  • Фитнес-центр
  • Водная активность
  • волейбол
  • Спа и Сауна
  • Йога и Медитация
  • Просторные домики
  • Услуги консьержа
  • больница
  • Колода бассейна в стиле Майами
  • Брашиновый пляж
  • Яхт-клуб
  • Зеленое окружение

Расположение рядом;

  • Дубай Марина – 05 минут
  • Центр города Дубай – 10 минут
  • Прогулка JBR – 15 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 20 минут
  • ЭКСПО 2020 – 20 минут
  • Пальма Джумейра – 20 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 45 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом Studio | The Highbury | MBR City
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить студию, расположенную в городе MBR, известном как The Highbury by Ellington

Основные моменты;

  • Легкий доступ к ключевым достопримечательностям и направлениям
  • Лучшие удобства и услуги доступны в разработке
  • Роскошная отделка и креативный дизайн резиденций в сервисе
  • Зеленая среда окружена захватывающими видами

Удобства и удобства;

  • Studio
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 425 кв.
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Аварийные выходы
  • Пожарные средства
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Район барбекю
  • Зеленое окружение
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • Спортивный корт
  • Фитнес-центр
  • Затонувшее сидение
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Площадь домашних животных
  • Всплеск
  • Открытая игровая зона
  • Отель-подобная зона высадки
  • Кинотеатр

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой квартал Design Quarter в самом креативном районе Дубая
Дубай, ОАЭ
от € 466,191
76–156 м² 3 квартиры
Сдача в: -2026
Застройщик: realtortopdubai

Старт продаж элитных апартаментов Design Quarter в самом креативном районе Дубая!

В самом сердце Dubai Design District гордо возвышается новый флагманский проект от Meraas – Design Quarter at d3.

Вокруг – штаб-квартиры всемирно известных модных домов и офисы стартапов. Самый творческий район, где проводятся крупнейшие мероприятия, связанные с модой, музыкой, культурой и искусством.

📍Dubai Design District

Резиденции в проекте Design Quarter at d3 станут первыми во всемирно известном дизайнерском районе Дубая!

❗️Продажи стартуют 18 марта. У вас еще есть время первыми забронировать лучший вариант.

Самые привлекательные цены в районе!
К покупке доступны квартиры с 1-3 спальнями. 

Средние цены:
💵 -средняя цена за 1 спальные апартаменты  $510 000 (~38 418 000₽)
💵-средняя цена за 2-спальные апартаменты $788 000 (~59 360 000₽)
💵-средняя цена за 3-спальные апартаменты $1,161 млн (~87 458 000₽)
Площадь от 75м²

Инфраструктура комплекса:
• открытый бассейн
• тренажерный зал
• зона барбекю
• изысканные рестораны
• парки и зеленые сады
• игровые площадки
• теннисные и баскетбольные корты 

Сдача проекта – май 2027 года

Уточните детали и оставьте заявку на бронирование по лучшей цене📩

Realting.com
Перейти