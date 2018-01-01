Жилой комплекс Апартаменты в популярном районе Дубая
О комплексе
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Concept 7 - новый жилой комплекс в районе JVC от застройщика Condor Developers.
Комплекс Concept 7 Residences идеально расположен в популярном районе Дубая. Отсюда легко добраться до всех деловых районов Дубая, ночных клубов, прекрасных пляжей, больниц, магазинов и ресторанов. Он находится в завидном месте, всего в 15 минутах от международного аэропорта Аль-Мактум и в 30 минутах от международного аэропорта Дубая.
Инфраструктура:
- Бассейн;
- Детский бассейн;
- Тренажерный зал;
- Зал для йоги;
- Сауна;
- Паровая баня;
- Кофейня;
- Парк домашних животных.
Расположение:
Jumeirah Village – один из благоприятных жилых районов с семейной атмосферой. Благодаря разнообразию первоклассных удобств и услуг, сообщество обеспечивает комфортную жизнь своим жителям. Район, построенный одним из ведущих девелоперов Nakheel Properties, может похвастаться превосходным расположением в самом центре нового Дубая и непосредственной близостью к таким популярным районам, как Dubai Marina, Dubai Internet City, Jumeirah Lakes Towers. Jumeirah Village Circle представляет собой сочетание элитных апартаментов, вилл и таунхаусов. Это идеальное место для жизни для тех, кто предпочитает комфортную жизнь.
Инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты - одно из наиболее актуальных направлений на сегодняшний день.
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