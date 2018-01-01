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Жилой комплекс Апартаменты в популярном районе Дубая

Дубай, ОАЭ
от € 218,486
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Жилой комплекс Апартаменты в популярном районе Дубая
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О комплексе

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Concept 7 - новый жилой комплекс в районе JVC от застройщика Condor Developers.

Комплекс Concept 7 Residences идеально расположен в популярном районе Дубая. Отсюда легко добраться до всех деловых районов Дубая, ночных клубов, прекрасных пляжей, больниц, магазинов и ресторанов. Он находится в завидном месте, всего в 15 минутах от международного аэропорта Аль-Мактум и в 30 минутах от международного аэропорта Дубая.

Инфраструктура:
- Бассейн;
- Детский бассейн;
- Тренажерный зал;
- Зал для йоги;
- Сауна;
- Паровая баня;
- Кофейня;
- Парк домашних животных.

Расположение:
Jumeirah Village – один из благоприятных жилых районов с семейной атмосферой. Благодаря разнообразию первоклассных удобств и услуг, сообщество обеспечивает комфортную жизнь своим жителям. Район, построенный одним из ведущих девелоперов Nakheel Properties, может похвастаться превосходным расположением в самом центре нового Дубая и непосредственной близостью к таким популярным районам, как Dubai Marina, Dubai Internet City, Jumeirah Lakes Towers. Jumeirah Village Circle представляет собой сочетание элитных апартаментов, вилл и таунхаусов. Это идеальное место для жизни для тех, кто предпочитает комфортную жизнь.

Инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты - одно из наиболее актуальных направлений на сегодняшний день.
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 65.0
Цена за м², € 3 361
Цена квартиры, € 218 486
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 107.0
Цена за м², € 3 666
Цена квартиры, € 393 251
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Апартаменты в популярном районе Дубая
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются меблированные апартаменты с полным обслуживанием.

Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, консьерж-сервисом, тренажерным залом, спа-центром, ресторанами и магазинами, детской площадкой, парковкой, зоной барбекю, круглосуточной охраной.

Удобства и оснащение в доме
  • Бытовая техника (холодильник, стиральная машина, плита и вытяжка)
  • Кондиционеры
  • Окна с двойным остеклением
  • ТВ
  • Спутниковая антенна
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом со станцией метро, торговыми центрами и Экспо 2020.

  • Экспо 2020 - 14 минут
  • Пальма Джумейра - 16 минут
  • Дубай Марина - 10 минут
  • Международный аэропорт - 20 минут
Многоквартирный жилой дом The Signature Tower - SOBHA
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Sobha Developers

Sobha LLC, отмеченный наградами мастер-разработчик в Дубае, возвращается с еще одним привлекательным проектом под названием Signature Tower – S Tower.

Новая собственность, которая будет расположена у входа в Palm Jumeirah, предоставит ограниченное количество ультра-роскошных 4-х комнатных полуэтажных и 5-комнатных пентхаусов с впечатляющей отделкой и удобствами мирового класса.

Всего на продажу 84 квартиры. распределены по 44 жилым уровням башни высотой 751 фут.

Эта инициатива, которая сочетает в себе устойчивость и роскошный образ жизни высокого класса, уже вызвала интерес у конечных пользователей и инвесторов.

 

Долгожданный проект планируется завершить в четвертом квартале 2024 года.

Этот список прямо от разработчика, покупателей и агентов приветствуются. 
Многоквартирный жилой дом 1BR | The Highbury | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в городе MBR, известном как The Highbury by Ellington.

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 50%
  • На передачу – 30%

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 905 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Открытая кухня
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Аварийные выходы
  • Пожарные средства
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Район барбекю
  • Зеленое окружение
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • Спортивный корт
  • Фитнес-центр
  • Затонувшее сидение
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Площадь домашних животных
  • Всплеск
  • Открытая игровая зона
  • Отель-подобная зона высадки
  • Кинотеатр

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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