Жилой комплекс Апартаменты в популярном районе Дубая

Дубай, ОАЭ

Сдача в: 2024

Sobha LLC, отмеченный наградами мастер-разработчик в Дубае, возвращается с еще одним привлекательным проектом под названием Signature Tower – S Tower.

Новая собственность, которая будет расположена у входа в Palm Jumeirah, предоставит ограниченное количество ультра-роскошных 4-х комнатных полуэтажных и 5-комнатных пентхаусов с впечатляющей отделкой и удобствами мирового класса.

Всего на продажу 84 квартиры. распределены по 44 жилым уровням башни высотой 751 фут.

Эта инициатива, которая сочетает в себе устойчивость и роскошный образ жизни высокого класса, уже вызвала интерес у конечных пользователей и инвесторов.

Долгожданный проект планируется завершить в четвертом квартале 2024 года.



Этот список прямо от разработчика, покупателей и агентов приветствуются.