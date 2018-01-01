Квартира в новостройке 2BR | 330 Riverside Crescent

Дубай, ОАЭ

Сдача в: 2022

Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости.



Впечатляющие апартаменты Aykon City с 1 спальней



Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвестировать выгодно!



Мы предоставим Вам:



- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;

- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;

- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;

- Бесплатное юридическое сопровождение;

- Гарантию безопасности переводов при сделке;

- Помощь в переводе денежных средств для оплаты;

- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;

- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.



Aykon City - премиальный жилой комплекс из четырёх небоскрёбов от 60 до 80 этажей на берегу Дубайского водного канала в центральном районе Business Bay. Комплекс расположен рядом с районами Downtown, Бурж-Халифа и международным центром Дубая. До вечнозеленого парка Safa можно дойти за 10 минут, а до знаменитого пляжа Jumeirah Beach всего 7 минут езды.



ПРЕИМУЩЕСТВА:



Выгодное расположение на шоссе Шейха Зайда

Интерьеры Люкс класса

Aykon plaza - развлекательный центр комплекса



В комплексе представлены уютные студии и просторные апартаменты с 1-3 спальнями. Из каждой резиденции с современной отделкой и мебелью класса люкс открывается захватывающий панорамный вид на оживленный центр города или Персидский залив.



ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ:



▪ "Burj Khalifa" - 5-10 минут

▪ Развлекательные заведения "City Walk" и "BoxPark" - 20 минут

▪ Самый большой торговый центр на Востоке "The Dubai Mall" - 5-10 минут

▪ Бизнес-центр "Business Bay" - 5 минут

▪ Международный аэропорт DXB - 15 минут езды

▪ Прогулка до моря и пляжной зоны на Джумейре займет 15-20 минут (2,5 км.)



ПЛЮСЫ ДЛЯ ИНВЕСТОРА:



▪ Ежегодный доход до 20%

▪ Резидентская виза сроком от 3 до 10 лет с правом продления

▪ Высокий спрос арендаторов



Мы подберём для Вас доходный и надёжный объект недвижимости. Организуем безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение сделки.



ВАРИАНТЫ ПЛАНИРОВОК АПАРТАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВИМ ПО ЗАПРОСУ! ПИШИТЕ ИЛИ ЗВОНИТЕ!