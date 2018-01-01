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Квартира в новостройке 2BR | 330 Riverside Crescent

Дубай, ОАЭ
от € 529,000
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Квартира в новостройке 2BR | 330 Riverside Crescent
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить 2-комнатную квартиру, расположенную в Sobha Hartland 2, известную как 330 Riverside Crescent от Sobha Group

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 10%
  • Во время строительства – 70%
  • На передачу 20%

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 944 кв.
  • Зона коммунальных услуг
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Досуг и Парк
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Фитнес-центр
  • Супермаркет и Торговая зона
  • 24/7 Безопасность
  • Ландшафтный сад
  • Резервное копирование мощности
  • Клубный дом
  • Многоцелевой зал
  • амфитеатр
  • Зона йоги и медитации

Расположение рядом;

  • Заповедник Рас Аль Хор – 05 минут
  • Ипподром Мейдан – 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 10 минут
  • Бизнес-Бей – 10 минут
  • Бурдж Халифа – 15 минут
  • Дубай Молл – 15 минут
  • Центр города Дубай – 15 минут
  • Пальма Джумейра – 25 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Впечатляющие апартаменты Aykon City с 1 спальней

Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвестировать выгодно!

Мы предоставим Вам:


- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;
- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;
- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;
- Бесплатное юридическое сопровождение;
- Гарантию безопасности переводов при сделке;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты;
- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.

Aykon City - премиальный жилой комплекс из четырёх небоскрёбов от 60 до 80 этажей на берегу Дубайского водного канала в центральном районе Business Bay. Комплекс расположен рядом с районами Downtown, Бурж-Халифа и международным центром Дубая. До вечнозеленого парка Safa можно дойти за 10 минут, а до знаменитого пляжа Jumeirah Beach всего 7 минут езды.

ПРЕИМУЩЕСТВА:


Выгодное расположение на шоссе Шейха Зайда
Интерьеры Люкс класса
Aykon plaza - развлекательный центр комплекса

В комплексе представлены уютные студии и просторные апартаменты с 1-3 спальнями. Из каждой резиденции с современной отделкой и мебелью класса люкс открывается захватывающий панорамный вид на оживленный центр города или Персидский залив.

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ:


▪ "Burj Khalifa" - 5-10 минут
▪ Развлекательные заведения "City Walk" и "BoxPark" - 20 минут
▪ Самый большой торговый центр на Востоке "The Dubai Mall" - 5-10 минут
▪ Бизнес-центр "Business Bay" - 5 минут
▪ Международный аэропорт DXB - 15 минут езды
▪ Прогулка до моря и пляжной зоны на Джумейре займет 15-20 минут (2,5 км.)

ПЛЮСЫ ДЛЯ ИНВЕСТОРА:


▪ Ежегодный доход до 20%
▪ Резидентская виза сроком от 3 до 10 лет с правом продления
▪ Высокий спрос арендаторов

Мы подберём для Вас доходный и надёжный объект недвижимости. Организуем безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение сделки.

ВАРИАНТЫ ПЛАНИРОВОК АПАРТАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВИМ ПО ЗАПРОСУ! ПИШИТЕ ИЛИ ЗВОНИТЕ!
Резиденция АПАРТАМЕНТЫ С УДОБНОЙ ЛОКАЦИЕЙ!
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2023
Застройщик: DDA Real Estate

Помощь в переводе денежых средств. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок!

АПАРТАМЕНТЫ С УДОБНОЙ И ВЫГОДНОЙ ЛОКАЦИЕЙ В RIVIERA BEACHFRONT.

Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвестировать выгодно!

Мы предоставим Вам:
- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;
- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;
- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;
- Бесплатное юридическое сопровождение;
- Гарантию безопасности переводов при сделке;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты;
- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.

Riviera Beachfront - прибрежный комплекс из трёх башен в Meydan, MBR CITY. У порога прилегает кристальная лагуна (2,7 км), с белыми песчаными пляжами исключительно для резидентов комплекса. Панорамные окна открывают захватывающий вид на лагуну и небоскрёб Бурдж-Халифа.

В комплексе представлены удобные студии и апартаменты с 1 - 2 спальнями. Интерьеры выполнены в бежево-белой гамме с использованием натуральных материалов. Каждая резиденция дополнена балконом.

Для жителей обустроены места для занятий спортом и зоны для отдыха, в числе которых просторные бассейны, современные спортивные залы, велосипедные и беговые дорожки, поле для тенниса и баскетбольная площадка. В нескольких минутах расположены разнообразные магазины, кафе, рестораны, бутики.

Покупая недвижимость, вы становитесь резидентом ОАЭ. У вас появятся особые преимущества, которыми вы сможете воспользоваться.

Уникальное расположение комплекса обеспечивает высокую ликвидность и гарантированную окупаемость за счет высокого спроса. Годовой доход от 7%

ЗВОНИТЕ ИЛИ ПИШИТЕ, БЕСПЛАТНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЕМ ПО ОБЪЕКТАМ ДУБАЯ!
Жилой комплекс Семейные таунхаусы в новом жилом комплексе Urbana с гольф-клубом и бассейном в Dubai South, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Таунхаусы в новом жилом комплексе в престижном районе Дубая.

Удобства комплекса:

  • бассейн
  • парк
  • парковка
Удобства и оснащение в доме
  • панорамные окна
  • полы из плитки
  • высокие потолки
  • встроенная кухня
  • оборудованные ванные комнаты
Преимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Гибкая система оплаты:

  • 10% при покупке недвижимости
  • 10% — через каждые 4 месяца
Расположение и объекты поблизости

Dubai South — один из самых выгодных для инвестиций в недвижимость районов на сегодняшний день. Здесь находится Международный аэропорт Аль-Мактум.

В районе отлично развита вся необходимая инфраструктура и транспортная система.

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