Квартира в новостройке 2BR | 330 Riverside Crescent
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить 2-комнатную квартиру, расположенную в Sobha Hartland 2, известную как 330 Riverside Crescent от Sobha Group
План оплаты;
- Авансовый платеж – 10%
- Во время строительства – 70%
- На передачу 20%
Удобства и удобства;
- 2 спальни
- 2 ванны
- без мебели
- BUA; 944 кв.
- Зона коммунальных услуг
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Район барбекю
- Бассейн
- тренажерный зал
- Ресторан и Кафе
- Столовая и розничная торговля
- Досуг и Парк
- Баскетбол и теннисный корт
- Фитнес-центр
- Супермаркет и Торговая зона
- 24/7 Безопасность
- Ландшафтный сад
- Резервное копирование мощности
- Клубный дом
- Многоцелевой зал
- амфитеатр
- Зона йоги и медитации
Расположение рядом;
- Заповедник Рас Аль Хор – 05 минут
- Ипподром Мейдан – 10 минут
- Международный аэропорт Дубая – 10 минут
- Бизнес-Бей – 10 минут
- Бурдж Халифа – 15 минут
- Дубай Молл – 15 минут
- Центр города Дубай – 15 минут
- Пальма Джумейра – 25 минут
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284