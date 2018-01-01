  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. ОАЭ
  4. Квартира в новостройке 1BR | 330 Riverside Crescent

Квартира в новостройке 1BR | 330 Riverside Crescent

Дубай, ОАЭ
от € 287,000
;
Квартира в новостройке 1BR | 330 Riverside Crescent
1 / 9
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам 1-комнатную квартиру, расположенную в Хартленде 2, известную как 330 Riverside Crescent от Sobha Group

Основные моменты;

  • Sky Garden на 18 и 43 этажах, чтобы насладиться видом
  • Курортный опыт и первоклассные удобства
  • Прямой доступ к Boardwalk, Lagoon & Beach
  • Paddle Boarding & Pedal Kayak и многие другие виды отдыха

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 496 кв.
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Досуг и Парк
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Фитнес-центр
  • Супермаркет и Торговая зона
  • 24/7 Безопасность
  • Ландшафтный сад
  • Резервное копирование мощности
  • Клубный дом
  • Многоцелевой зал
  • амфитеатр
  • Зона йоги и медитации

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Похожие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс Riviera I с видом на набережную в районе MBR City, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом Damac Bay by Cavalli
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом Studio | Mykonos | Samana
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом Damac Bay by Cavalli
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом Danube Properties
Дубай, ОАЭ
от € 196,111
Вы просматриваете
Многоквартирный жилой дом 1BR | 330 Riverside Crescent
Дубай, ОАЭ
от € 287,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Комфортабельные апартаменты в новом комплексе с бассейном и тренажерным залом Crest Grande от Sobha, Hartland, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Апартаменты в новом жилом комплексе у воды в одном из самых процветающих районов Дубая.

Удобства комплекса:

  • бассейн
  • тренажерный зал
  • барбекю
  • детская игровая зона
  • сауна
  • магазины
  • рестораны

План оплаты:

  • 60% во время строительства
  • 40% в течение 2 лет после окончания строительства
Преимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в 5 минутах от Бурдж Халифа и ТЦ, в 20 минутах от аэропорта, гавани, гольф-клуба и Пальм Джумейры.

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.
Жилой комплекс Новая высотная резиденция The Edge с бассейнами и панорамным видом рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты с панорамным видом на город.

Резиденция располагает большой зоной отдыха и зелеными зонами, тренажерными залами, бассейнами, баскетбольной площадкой, зоной для йоги, зоной барбекю, детской площадкой.

Окончание строительства - октябрь 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в центре Дубая, рядом с достопримечательностями, ресторанами, магазинами, торговыми центрами, в пешей доступности от Бурдж-Халифа.

  • Даунтаун Дубай - 5 минут
  • Пальма Джумейра - 15 минут
  • Дубай Марина - 20 минут
  • Аэропорт - 20 минут
Многоквартирный жилой дом 3BR | La Rosa | Villanova
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2023
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам таунхаус с 3 спальнями, расположенный в Вилланова, известный как La Rosa, Дубай.

Основные моменты;

  • Оборудовано с современными удобствами
  • Часть закрытого сообщества с доступом к дружественным для пешеходов линейным частям
  • Окруженный бассейнами, игровой и развлекательной зоной
  • Вдали от шума и суеты города
  • Двухэтажные таунхаусы с удобными планшетами
  • Жизнеспособный и привлекательный план оплаты

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 1965 кв.
  • Горничная комната
  • Прачечная
  • мусор
  • оформление
  • Порошковая комната
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Кулак для плавания
  • Район барбекю
  • сад
  • мечеть
  • Школа и Институт
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Зеленый Окружающий
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Realting.com
Перейти