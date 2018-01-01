Квартира в новостройке 1BR | 330 Riverside Crescent
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам 1-комнатную квартиру, расположенную в Хартленде 2, известную как 330 Riverside Crescent от Sobha Group
Основные моменты;
- Sky Garden на 18 и 43 этажах, чтобы насладиться видом
- Курортный опыт и первоклассные удобства
- Прямой доступ к Boardwalk, Lagoon & Beach
- Paddle Boarding & Pedal Kayak и многие другие виды отдыха
Удобства и удобства;
- 1 спальня
- 1 ванна
- без мебели
- BUA; 496 кв.
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Район барбекю
- Бассейн
- тренажерный зал
- Ресторан и Кафе
- Столовая и розничная торговля
- Досуг и Парк
- Баскетбол и теннисный корт
- Фитнес-центр
- Супермаркет и Торговая зона
- 24/7 Безопасность
- Ландшафтный сад
- Резервное копирование мощности
- Клубный дом
- Многоцелевой зал
- амфитеатр
- Зона йоги и медитации
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284